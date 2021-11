Larreta pone primera en la recta final: provincias clave para Cristina, refuerzo AMBA y el "voto Milei"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larrreta, se apresta a realizar el sprint final de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre para las que se centrará en cuatro distritos puntuales.

En las próximas dos semanas estará en la provincia de La Pampa, en Chubut y luego focalizará sus esfuerzos en la Ciudad; pero también en Buenos Aires. La decisión de estos lugares no es aleatoria; se trata de provincias clave para Juntos por el Cambio en lo que respecta al quórum que tiene el peronismo en el Senado nacional y también, en el caso de las dos últimas, en donde Rodríguez Larreta tiene intereses propios por la apuesta electoral que realizó.

El raid comenzará mañana en La Pampa en donde se mostrará con los dos principales candidatos Daniel Kroneberg y Martín Maqueyra. Después de la victoria de Juntos por el Cambio en las PASO, en esa provincia la interna entre el exgobernador, Carlos Verna, y el actual mandatario Sergio Zilotto se intensificó. Hay quienes dicen que el primero lisa y llanamente apuesta a la victoria de la oposición para retomar las riendas del peronismo provincial.

Zilotto, por su parte, empezó con una fuerte bajada de recursos. "Nosotros brindamos apoyo en cuestiones de formas, comunicación y demás. Hay chances de que la den vuelta", remarcó una alta fuente larretista. El escenario de empate que ven hoy en día en ambos espacios tiene una tercera arista: el rol de Cristina Fernández de Kirchner.

En La Pampa salió a jugar fuerte por la secretaria Administrativa del Senado, María Luz "Luchy" Alonso. Segunda en la lista a senadores, nadie pensó que se podía quedar afuera.

El mismo día a la noche llegará a Chubut para apoyar los esfuerzos del diputado nacional Ignacio Torres en busca de su banca en el Senado. De darse esos dos resultados, el peronismo perdería la mayoría en la Cámara Alta que ostenta desde el retorno de la democracia. "Acá estamos un poco mejor por la interna entre ellos", explican en referencia a la disputa entre el Frente de Todos y el peronismo provincial.

Casi sin escalas, en la noche del viernes estará en Bahia Blanca para el sábado llegar también a Mar del Plata. Ambas con Diego Santilli, el candidato que encabeza la nomina a para Diputados. Hay chances reales de que Facundo Manes se sume también. "Todo va a ser muy vertiginoso. Estamos palo a palo y no podemos regalar nada", remarcan en el comando bonaerense de Juntos por el Cambio.

La semana final será el momento del Conurbano y la Ciudad. Los últimos números que manejan los dejan cerca del 54% que necesitan para que Sandra Pitta. El empatar o acercarse a la elección del 2019 es algo que Rodríguez Larreta tiene entre ceja y ceja; sin embargo sacarle votos a Javier Milei es una empresa más difícil de lo que pensaban. "Es votante por votante", se asombra uno de los facilitadores porteños sorprendido por el nivel de fidelización de votos que tiene el economista.

Con el cierre de campaña el miércoles como algo confirmado, Rodríguez Larreta busca avanzar con la idea de que María Eugenia Vidal sea su sucesora, o una de ellas, en la Jefatura de Gobierno porteña. Sin mencionar el 2023, quiere mandar un mensaje doble a la Unión Cívica Radical (UCR): se compite en internas por todo.

"¿Quieren que el PRO deje la Ciudad en el 23? Que lo digan las urnas", repite en la intimidad. En la lógica larretista el poder se gana, no se pide. Por eso, además de Vidal empieza a sonar fuerte el nombre del ministro de Salud, Fernán Quirós, como uno de los candidatos potables.

El segundo mensaje necesita de que la elección del domingo lo vuelva a mostrar ganador como en las PASO. Sabe que la apuesta electoral en el AMBA es grande, que precisa mostrarse como el garante de los votos en el área más densamente poblada del país. Después de las primarias, exponer una victoria de al menos un voto en la provincia de Buenos Aires y superar el 50% de los sufragios en la Ciudad priman como objetivos.

Con un radicalismo que logró salir, o al menos así lo muestra, de la crisis del 2001 y que ahora cuenta con cinco candidatos potables con financiamiento para competir, el escenario no es igual al del 2015. De nuevo, la lógica de que el poder se gana, no se pide. Ser el que mejor mide, hoy en día entre los candidatos del espacio, y contar con los recursos para la campaña no son garantía de que no haya disputas.

Pero este raid o esfuerzo final no es sólo por la disputa de fondo con la UCR. También la existe con el expresidente Mauricio Macri. Si bien le mostró su apoyo de cara a la declaración en la causa por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, puertas adentro criticó las dos movilizaciones a Dolores por pintar un escenario que lo asemeja a Fernández de Kirchner.

La disputa con Macri se centra además en el día después al 14 de noviembre. El alcalde porteño es uno de los abonados a la teoría de que mientras mayor sea la crisis en el país, mientras más caiga la imagen del presidente Alberto Fernández y la de la vice, cuánto mayor sea el descontento social, más son las chances de Macri de ser un candidato competitivo.

Después del 14N la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, no será el foco a apagar en ese partido, sino el expresidente. Por eso el raid fuerte para mostrar una victoria el domingo de las elecciones. Nuevamente; el poder se gana, no se pide.