Larreta presentó las Taser y criticó a Marijuan por el pedido de sobreseimiento a Cristina Kirchner

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó este lunes en el barrio de Chacarita las pistolas Taser que utilizará la Policía de la Ciudad. "La Ciudad por fin tiene las primeras 60 pistolas Taser que entre junio y julio van a entrar en acción, después de tanto tiempo donde hubo hechos lamentables que podríamos haber evitado, el Gobierno Nacional se dignó a habilitarnos las importaciones", dijo desde el Centro de Monitoreo Urbano, situado en Rodney 301.

El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), autorizó meses atrás la importación de las pistolas, cuya utilización generó polémica. Sin ir más lejos, el 10 de mayo, Rodríguez Larreta había anunciado que arribaron al país las primeras 60 pistolas Taser y que iban a comenzar a ser utilizadas en el ámbito porteño. "Después de años de estar trabadas por el kirchnerismo, llegaron a la Argentina las 60 Taser que compramos para la Policía de la Ciudad", publicó entonces el mandatario porteño y resaltó: "Cuidamos a los que nos cuidan con la mejor tecnología para que los vecinos de la ciudad puedan seguir viviendo libres, seguros y tranquilos".

En esta oportunidad, el precandidato a presidente destacó que "son armas no letales que ayudan al Policía a hacer su trabajo de la mejor manera, y cuidan la vida de la gente". "Salvan vidas y son claves para detener delincuentes donde hay mucha gente alrededor", agregó. Las taser envían 400 volts durante cinco segundos a través de dardos guiados por un cable. El Ministerio de Seguridad porteño cuenta con 60 taser modeloX2 y tiene planificado adquirir otras 30.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La importación estuvo trabada por el Gobierno, y tras un amparo judicial presentado por la Ciudad, la ANMAC autorizó la compra. El proceso de capacitación del personal lo realizará en el Instituto Superior de Seguridad Pública, con un curso destinado a instructores y otro a 240 agentes que serán entrenados como operadores. En una primera instancia, habrá dos móviles taser por comuna.

El resto serán distribuidas al personal que cumple servicio en lugares de mucha circulación, como subtes y senderos turísticos. Los policías van a trabajar en binomio para que uno tenga esta herramienta y el otro un arma tradicional. "Es tan evidente su eficacia que cuesta entender por qué han sido resistidas por el Gobierno Nacional", sostuvo Horacio Rodríguez Larreta y precisó que serán utilizadas por "efectivos capacitados".

El jefe de Gobierno porteño explicó además que se utilizarán para desbaratar episodios delictivos en situaciones masivas, "donde una bala puede matar a un tercero inocente", pero que con las Taser se podrá reducir a los delincuentes y evitar el uso de armas de fuego "que podrían generar consecuencias graves no deseadas". "La inseguridad es un problema nacional que el gobierno no quiere, no puede o no sabe solucionar", advirtió.

Y sumó: "Este es un ejemplo, las Taser tienen aval mundial, fundamental para evitar desgracias pero el gobierno se viene negando al progreso con excusas ridículas. Hay que terminarla con esto de debatir sin sentido cuestiones que les interesan a quienes hacen políticas de seguridad, pero que se olvidas que mientras ellos discuten, son los argentinos los que sufren las consecuencias".

Acompañado por su ministro de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, Rodríguez Larreta se acordó de la campaña electoral y apuntó contra el Gobierno. "El Gobierno que encabeza Cristina Kirchner y Alberto Fernández fracasó. No pueden hablar de nada", planteó y continuó: "Necesitamos un gobierno firme contra el delito, que deje de liberar presos y defender delincuentes, que deje de mirar para el otro lado ante el avance de los narcos".

Por esta razón, afirmó que la inseguridad se combate con "medidas concretas". "Como hicimos en la Ciudad. Se puede dar la pelea, hace falta un gobierno que demuestre que se puede vivir mejor y que trabaje por y para todos, que no nos abandonen en los problemas que tenemos todos los días. Otra Argentina es posible y vamos a lograrlo", prometió. En sintonía, explicó que "cuando los argentinos" lo elijan "como presidente" pondrá a disposición la tecnología implementada en la Ciudad de Buenos Aires a las policías provinciales y fuerzas nacionales. Además, propuso destinar el Ejército a las fronteras, y utilizar la gendarmería para la supervisión de las zonas más calientes del narcotráfico.

De esta manera, aseguró que su intención es la de "crear un cuerpo de elite, con los mejores, destinados al tema narco, y a aislar en las cárceles a los capos narcos que hoy, desde las cárceles, con los celulares, mandan sicarios a matar". Por último, consultado respecto al discurso de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, el pasado jueves en Plaza de Mayo, el jefe de Gobierno porteño evitó responder al asegurar que no la escuchó dado que cumplía con actividades programadas por la fecha patria. Si bien se mostró "respetuoso de la división de poderes", planteó que el pedido del fiscal Guillermo Marijuan para sobreseer a la exmandataria no debe prosperar y que las investigaciones en las causas deben continuar.