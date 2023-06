Larreta quiere a Schiaretti, Macri no y Carrió disparó: "Su lado oscuro juega para que pierda JxC”

Mientras se decide la incorporación de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio (JxC) impulsada por Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, a pesar de la negativa de Mauricio Macri, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió no dudó y en una entrevista disparó contra el ex presidente: "Mauricio tiene un lado claro y un lado oscuro, y su lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio".

Consultada sobre la posibilidad de incorporar a Schiaretti a JxC, Carrió señaló: “Yo no hago estrategia política a través de los medios. Pero te voy a decir, yo estoy por la igualdad y la amplitud. Yo no voy a ir a discutir este tema, la CC tiene su presidente para eso, pero yo no puedo sentarme a discutir con un puntero menor que hoy preside el PRO, como lo es Angelini. Que es íntimo amigo y socio de Bonfatti”.

La dirigente dialogó con TN y resaltó que a la Argentina se le viene "un año negro". "Sé que tenemos que ir a una alianza mayor. Hay gente valiosa del peronismo que se puede incorporar. Además este era el criterio de Macri. Ahora, voy a decir algo de Mauricio que quizá no le guste a parte de la sociedad. Yo lo conozco mucho y fui la que lo acompañó hasta el final", dijo.

Y siguió: "Cuando él estuvo solo, la que estuvo a su lado fui yo. Mauricio tiene un lado claro y un lado oscuro, y su lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio, a tal punto que Etchevere, es el candidato de Milei, en Entre Ríos. ¿Más pruebas? Es que así lo hizo Alfonsín. Todos los ex presidentes sienten que si ellos no pueden ser, el otro que puede pierda. Y de ahí es que va a haber candidatura mía para unir en la amplitud".

De acuerdo con Carrió, la Coalición Cívica "tiene un representante que es Maxi Ferraro, yo a esas reuniones de la mesa de Juntos por el Cambio, ni fui, ni voy a ir". "Yo estoy a favor de la amplitud y la unidad, hay que ser generoso. Y es independiente que me dé confianza, porque la confianza la tengo perdida. La verdad es que yo no te puedo decir que estoy contenta con todos los principistas de Juntos por el Cambio", manifestó.

Y continuó: "El PRO, que es el que está generando todo este conflicto, tiene que reunir a su Junta y decidir. Porque la apertura la propuso siempre Mauricio Macri, y él me llamaba por ejemplo por Espert. Y que, ahora no? Que quiere, que pierda Patricia? Supongamos que la interna la gane Patricia. Será Macri la Cristina Kirchner de Patricia? Lo que digo es, Mauricio está haciendo daño, que pare, garanticemos la unidad".

Ante la pregunta sobre si "¿se puede romper Juntos por el Cambio?", la dirigente advirtió: "No, porque dos tercios estamos de acuerdo. Lo que tiene que haber es una reunión de la Junta del PRO, que es el partido que tiene conflictos y es el partido que nos llevó a este desastre" Además se refirió a las elecciones en Santa Fe y a por qué la Coalición Cívica va por fuera del Frente de Frentes, con candidatos propios.

En ese sentido, contó que le advirtió a Carolina Losada que "la iban a usar los políticos vinculados al narco y eso ya está pasando". "Por eso en Santa Fe me abrí del Frente de Frentes y vamos a ir con candidatos propios a Gobernador y a diputados. Yo pedí que no estuviéramos en una alianza donde estuviera Bonfatti, al que acuso de complicidad con el narcotráfico y no de ahora. Que no tuvieran complicidad con el Puerto de Rosario ni con la zona franca de Constitución. Yo desconfío de los Senadores de Santa Fe, de los del Pro, de los de la UCR, de todos, porque tienen connivencia con el narcotráfico", sentenció.

Juntos por el Cambio se reúne para definir el ingreso de Schiaretti

Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales impulsaron la incorporación de Juan Schiaretti a JxC y desataron una nueva interna, no sólo en la coalición opositora sino dentro de su propio espacio. Todo comenzó en un encuentro virtual que mantuvieron los presidentes de los partidos de JxC, Morales, Federico Angelini, Miguel Ángel Pichetto y Maximiliano Ferrari; quienes pensaron en la opción de incorporar al peronismo cordobés.

Con el 14 de junio a la vuelta de la esquina, día límite para el cierre de las alianzas, Juntos por el Cambio se reunirá para debatir la cuestión a las 15, luego que el ala dura del PRO demostrara su malestar. En las últimas horas, Rodríguez Larreta insistió con sumar al gobernador de Córdoba y precandidato presidencial en sus redes sociales, a través de una carta que tituló “El cambio total que los argentinos necesitamos exige una nueva mayoría”.

Entre sus argumentos, el jefe de Gobierno sostuvo que no se trata de "un tema de nombres". "Es, como dije, total. Es un tema de visión, de entender que este sistema en el que vivimos no va más", argumentó el jefe de Gobierno. "Yo estoy convencido de que para lograrlo, y para que ese cambio dure para siempre, tenemos que ampliar el espacio de cambio que iniciamos con el PRO y con Juntos por el Cambio. De hecho, Mauricio y el PRO, la Coalición Cívica y el Radicalismo en 2015 crearon este espacio con esa convicción: juntos somos más que la suma de las partes. Y esa vocación de ampliarnos, de sumar, no ha parado desde entonces", agregó.

A su vez, el gobernador de Jujuy y precandidato presidencial por la Unión Cívica Radical (UCR), Morales, lo respaldó en Twitter: "El país que nos dejarán necesitará de toda nuestra inteligencia, nuestra firmeza, la mayor amplitud y nuestro compromiso. Los que estén a favor de un plan que asegure la producción, el trabajo, la justicia social y la paz tienen que ser bienvenidos".​​​​​​​ Ante la posibilidad de que ingrese Schiaretti a JxC, la precandidata presidencial Patricia Bullrich fue una de las que criticó la iniciativa, a la cual la consideró como muy tirada “de los pelos” e inventada “por los que tienen miedo de perder las PASO”.

Sus declaraciones se enmarcan dentro de una clara ofensiva en su disputa interna con Rodríguez Larreta. Por otro lado, el precandidato presidencial de JxC Miguel Ángel Pichetto ratificó su postura a favor de ampliar el espacio opositor y consideró importante lograr “una construcción mayoritaria” que permita establecer “un nuevo contrato social y convalide las reformas” que requiere la Argentina.