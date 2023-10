Larreta se desmarcó de Macri y cruzó a Bullrich: "Milei está al borde de la democracia"

¿Se rompe todo? Horacio Rodríguez Larreta brindó una esperada conferencia de prensa en la sede de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, después de que en horas del mediodía Patricia Bullrich y su ex candidato a vicepresidente, Luis Petri, convocaran al electorado de Juntos por el Cambio a votar por Javier Milei de cara al ballotage en el que el libertario enfrentará en tres semanas a Sergio Massa.

El ex precandidato presidencial de Juntos por el Cambio rompió el silencio horas después de que hicieran lo propio los radicales que integran la coalición opositora. En línea con las declaraciones de Gerardo Morales y Martín Lousteau, no sólo cuestionó la decisión de Bullrich de "cortarse sola", sino que además llamó a la unidad nacional de la fuerza que, pese a haber salido tercera en los comicios generales, logró ganar diez provincias. "Siempre voy a trabajar por la unidad. Javier Milei está al borde de la democracia y es un salto al vacío", advirtió.

Las definiciones más duras de Rodríguez Larreta tras el pacto Bullrich-Macri-Milei

La derrota electoral de Juntos por el Cambio y la falta de autocrítica interna

"El fin de semana, con Juntos con el Cambio sufrimos una gran derrota. Es una gran derrota de la que tenemos mucho que aprender. Hubo millones de argentinos que nos votaron hace dos años y ahora no, ahora eligieron otras opciones. Y hay razones para eso, razones concretas por las cuales dejamos de representarlos".

"Acá lo importante es la humildad. Tenemos que tener humildad, reflexionar, reconocer errores y aprender. Esto quiero decirlo con toda la crudeza. Lo dije yo hace algunas semanas en un programa de televisión: estoy pasando por un proceso de reflexión, de aprendizaje; que creo que es lo que necesitamos todos los dirigentes de Juntos por el Cambio. Y asumir que mucha gente no nos acompañó".

La posición de Rodríguez Larreta de cara al ballotage sobre Sergio Massa

"El resultado del domingo nos pone a todos los argentinos frente a un dilema. Y quiero ser bien claro ante ese dilema: las dos opciones que tenemos para el ballotage son muy malas para todos los argentinos. Y es nuestra responsabilidad defendernos, porque lo que viene es más dolor y más angustia".

"Esto lo dije durante toda la campaña. Lo mismo que digo ahora, es lo que dije durante toda la campaña. He sido completamente coherente, no cambié ni un centímetro. Lo dije bien claro: Massa es la reelección del populismo kirchnerista, es la reelección del desastre de este Gobierno, la reelección de seguir con la hiperinflación y además sigue dándole a la maquinita, regalando pesos que cada día valen menos. Es darle la educación a los sindicalistas, a los Baradel; a cerrar las escuelas, a los que adoctrinan políticamente. Es seguir viviendo con miedo, seguir viviendo en un país tomado por las mafias. Y además es parche, tras parche. Todo improvisación y cada día estamos peor. Además, yo siempre me enfrenté con el kirchnerismo. Me sacaron la Coparticipación, me enfrenté y fui a la Corte. Me cerraron las escuelas, me enfrenté y mantuvimos las escuelas abiertas; les ganamos en la Corte también. Siempre me voy a enfrentar con el kirchnerismo".

Siempre me voy a enfrentar con el kirchnerismo"

"Además, quiero terminar con estos rumores, fake news, desinformación. Lo digo porque vi algún posteo por ahí bien clarito: no hay ninguna posibilidad de que yo integre un Gobierno kirchnerista. Ninguna posibilidad, porque no me rindo ante la posibilidad de construir un país diferente con valores que estoy seguro que compartimos con millones de argentinos que son totalmente los opuestos a los que representa el kirchnerismo. Voy a seguir trabajando incansablemente siempre para lograr a esos valores. Siempre estuve y voy a estar en contra del kirchnerismo, ha sido un gran desastre para la Argentina".

La posición de Rodríguez Larreta de cara al ballotage sobre Javier Milei

"Del otro lado, Milei es un nuevo populismo, es un salto al vacío. No creo en nada de lo que propone. Lo dije clarito. No creo en la venta libre de armas, no creo en la venta de órganos, me parece un desastre; no creo en la dolarización sin dólares que nos va a dar más inflación y más pobreza. No creo en la educación de los vauchers, que son para unos sí y para otros no; no creo en los ataques a la prensa, al Vaticano, a la Iglesia Católica".

Milei está en el borde de la democracia, sus ideas son peligrosas"

"Además de tener ideas peligrosas, están agravadas por las formas. Construyó su carrera en base a la agresión y yo no creo que la Argentina necesita. ¡Basta de agresiones! Porque los que en el mundo eligieron el camino de la agresión fracasaron".

"Aclaro que esto de las agresiones no es algo personal, para nada. El tipo de mí dijo cualquier disparate. Creo que lo más suave y lo más elegante fue cuando me trató de rata. Me dijo que me iba a pisar con una silla de ruedas y que me iba a matar. Todo eso dijo. Ahora, si yo creyese que es bueno para el país, lo apoyaría igual. El problema es que no es bueno para el país".

"Esto es lo que yo pienso, son mis convicciones. Soy coherente con mis convicciones. Vengo diciendo antes de las PASO, después de las PASO. Siempre dije lo mismo, lo pueden chequear. Por eso es que no puedo acompañar a ningún candidato que lastime a los argentinos".

Tenemos que salir de esa trampa de tener que elegir entre dos opciones catastróficas"

El rol de Juntos por el Cambio como oposición

"Hay una tercera alternativa, que es la más importante, que es trabajar para sostener a Juntos por el Cambio lo más grande y más fuerte posible para ser oposición. Para ser una oposición sólida que defienda a los argentinos. Que defienda al bolsillo, la seguridad; la vida y la educación. Que los defienda de cualquiera de los dos gobiernos que la gente elija".

"Esto de mantener la unidad lo más grande posible lo digo después de haber escuchado todos los problemas y las declaraciones de hoy, obvio. Más aún lo digo y lo ratifico. Sé que se habló de tensiones, de ruptura y de peleas; todo eso no suma nada. Yo voy a pelear siempre para sostener la coalición lo más grande posible, porque cada diputado, senador y dirigente que podramos mantener dentro de nuestra coalición es un freno más grande para cuidar y defender a los argentinos de cualquiera de estad dos alternativas".

"Voto por la unidad y sé que además es lo que vota la mayoría de los integrantes de Juntos por el Cambio. Gran parte del PRO, la escuché hace un rato a María Eugenia Vidal... con quien coincido una vez más, como tantas veces. El radicalismo ya se pronunció, la Coalición Cívica; Confianza pública con Graciela Ocaña, Miguel Pichetto y el peronismo republicano. Somos muchos los que priorizamos estar juntos".

"Tenemos la fuerza de nuestros gobernadores, la mayoría también en la misma posición. Tenemos intendentes, diputados y senadores en todo el país. Esa es la manera de cuidar a los argentinos, en el rol que nos toca. Yo siempre voy a estar acá para poner la cara, el cuerpo; para defender mi visión de país y mi convicción. Por esa convicción perdí mi elección y me la banqué. Acepté la derrota con la mayor humildad posible".

El apoyo a Patricia Bullrich después de las PASO

"La banqué y la apoyé a Patricia hasta el final. Incluso, acepté el ofrecimiento de ser su jefe de Gabinete. Ese es el apoyo. Siempre estuve sin especulaciones. Yo honro mi compromiso. Lo que dije antes, lo sostengo".

Las críticas por ser "funcional"

"No me vengan con eso de que no elegir entre dos opciones termina siendo funcional a uno o a otro. Los dos son malos para la Argentina. Lo que es funcional es lo que pasó hoy, es pelearnos entre nosotros mientras los argentinos sufren. Ahora sí quiero aclarar que esto que digo es mi posición personal, el voto es de la gente y cada uno es libre de elegir lo que quiere en el ballotage".

"No creo eso de que los argentinos van a votar lo que yo les diga, no tiene nada que ver. Y mucho menos creo en esto de dar 'libertad de acción'. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nosotros somos los dueños de la libertad de la gente? Es un disparate eso. No le voy a decir a nadie que vote entre seguir con el kirchnerismo y el salto al vacío. No les voy a decir a quién votar. Yo sólo les puedo pedir perdón. Perdón por no haberles podido darles a los argentinos una alternativa a la altura de lo que se necesitaba . Voy a seguir trabajando".

"Siempre voy a seguir defendiéndolos con Juntos por el Cambio. Desde el Congreso, desde las diez gobernaciones, desde las intendencias, desde todos lados", cerró.

Al igual que Bullrich al mediodía, el todavía jefe de Gobierno porteño habilitó a los medios presentes en la sede de Uspallata para elaborar sus respectivas preguntas.

-¿Te sentís identificado con el anuncio que hizo hoy Patricia Bullrich? ¿Participaste anoche de la reunión con Milei?

-Obviamente, como estoy diciendo ahora, yo tengo una posición absolutamente diferente a la que expresó. De la reunión de anoche no sabía nada. Fue una reunión a la medianoche, en secreto... no sabía nada. Fui hoy con la mejor buena voluntad a la reunión del PRO y ya estaba agendada para mañana una reunión de Juntos por el Cambio; y la verdad es que me desayuné con mucha sorpresa de esa reunión de la que, la verdad, no tenía ni la menor idea. Fue secreta. No sé qué acordaron, no sé qué hablaron. No tengo idea.

-¿Considera como dijo el radicalismo que Patricia Bullrich y Luis Petri deberían dejar Juntos por el Cambio?

-Voy a trabajar, y lo dije bien claro, para que estemos todos juntos y (que la coalición sea) lo más grande posible. Cuanto más fortaleza tengamos, cuantos más miembros de Juntos por el Cambio; más diputados, más senadores... más fuerte va a ser nuestra capacidad de cuidar a los argentinos como oposición del gobierno que viene. Que, como ya dije, los dos son muy malos.

-¿Se puede decir que ya hay una ruptura dentro de la coalición?

-Las tensiones existen, son obvias. Ahora yo, en lo que a mí respecta y por lo que yo voto, es por sostener la unidad para poder ser oposición y defender a los argentinos de estas alternativas. Tenemos que estar lo más juntos posible. Hay una mayoría en Juntos por el Cambio que coincide con que el kirchnerismo es una catástrofe y nunca vamos a apoyar al kirchnerismo, pero tampoco un salto al vacío.

Nunca vamos a apoyar al kirchnerismo, pero tampoco un salto al vacío"

-¿Escuchó las declaraciones de Elisa Carrió quien sostuvo que Mauricio Macri jugó siempre para Javier Milei? ¿Pudo hablar hoy con Macri o con Patricia Bullrich cuando se reunió hoy?

-Son dos cosas diferentes. Hoy en la reunión cada uno dio su posición, por supuesto. Lo que quedó claro es que en el PRO no hay una posición común y que cada uno tiene la libertad de dar su posición individual, como lo acabo de hacer yo recién. Respecto a los dichos de Carrió, a lo largo de la campaña Macri le dio aval a Milei incluso antes de la campaña. Esto mismo lo dijo Patricia Bullrich quejándose durante la campaña, no es cosa mía.

Hoy cada uno expresó su opinión, tuvimos una discusión. Para mí fue una sorpresa lo de la reunión de anoche y sostuve lo que sostengo acá: que la prioridad es sotener la unidad mayor posible. Cuantos más diputados tendramos, más vamos a poder defender a los argentinos. Esa es mi posición.

-¿Se sintió traicionado por Macri y por Bullrich por el acuerdo con La libertad avanza? ¿Cree que Bullrich merece ser la presidenta del PRO después de cortarse sola? ¿Usted aceptaría que los dos sigan formando parte del espacio?

-Expresé por supuesto mi claro malestar con respecto a la reunión secreta, con acuerdos secretos. Eso no ayuda nada a la unidad, sobre todo cuando había agendada una reunión del PRO hoy y una de Juntos por el Cambio mañana; que es el proceso que deberíamos seguir naturalmente como hicimos muchísimas veces.

Con respecto a la presidencia (del PRO), lo definen los afiliados. Yo soy un afiliado, más allá del rol que tengo. Los gobernadores también fueron muy claros diciendo que no iban a apoyar ni a uno, ni a otro (por Massa y Milei).

-¿Por qué cree que no fue invitado a la cena con Milei?

-Perdón, no sólo no fui invitado, sino que no sabía nada; me enteré esta mañana en la reunión. En todo caso, tenés que preguntarle a los que invitaron.

-¿Y cuando se enteró?

-Me sorprendió. Sí, me sorprendió. Por supuesto.

-¿Hay lugar ahora para un posicionamiento conjunto del PRO y Juntos por el Cambio respecto a las elecciones después de lo que sucedió?

-Como dije al principio. En Juntos por el Cambio nos debemos una reflexión, una autocrítica y un aprendizaje conjunto para las formas de funcionar y las decisiones que tomamos. Así nos fue con la forma en la que funcionamos. Con lo cual soy el primero en reconocer que esto amerita un proceso de reflexión, aprendizaje... que es duro y es difícil. Quedé golpeado por la derrota y estoy pasando por ese proceso que creo que es muy necesario para Juntos por el Cambio.

-¿Vos garantizás que vas a seguir en el PRO? ¿El PRO va a seguir unido?

-Siempre trabajé y voy a trabajar por la unidad. Por eso mismo, a lo largo de toda la campaña jamás me escucharon un comentario negativo, una crítica a nadie del PRO, ni de Juntos por el Cambio. Nunca. Soy coherente con eso. Nadie puede sorprenderse de lo que estoy diciendo. Dije durante la campaña todo el tiempo lo mismo. También di mi posición con respecto a los dos candidatos que entraron en el ballotage mil veces. Estoy diciendo exactamente lo miso y tienen el archivo.