Larreta se reunió con Macri, Alberto con Capitanich y Massa ayuda al campo: las claves del día

"Si voy a juicio por algo que no cometí, me mato": el aviso de la empleada doméstica del matrimonio asesinado en Vicente López

La empleada del matrimonio asesinado en Vicente López, María Ninfa Aquino, reveló que si va "a juicio" por un hecho que no cometió se va suicidar, al tiempo que remarcó que siente "mucha bronca y angustia" por la imputación que le dio la Justicia.

"Si voy a juicio por algo que no cometí, vivo cerca de la Estación de Pablo Podestá y ahí soluciono los problemas. Me mato. Siento mucha bronca, mucha angustia por esto que me están haciendo", indicó "Nina" en declaraciones a NA.

El abogado de la empleada, Hugo López Carribero, presentará en las próximas horas nuevamente el pedido de sobreseimiento, ya que considera una "cruel injusticia" que la Fiscalía de San Isidro la tenga imputada como cómplice de Martín del Río, hijo menor de la pareja asesinada y principal sospechoso por el doble crimen.

"Yo no tengo nada que ver, quiero el sobreseimiento y confío en que mi abogado, el doctor López Carribero, lo va a lograr. Ando con presión alta, vengo de tener 19. Tengo ataques de llanto, por las noches lloro mucho. No estoy para nada bien, esto es muy doloroso para mí. No sé por qué los fiscales me hacen esto. Me culparon a mí por ese monedero desgraciado", relató.

Aquino aseguró que "siempre" fue "fiel" al matrimonio y explicó que ella se "quedaba sola en la casa cuando se iban de vacaciones".

"A la señora le decía que era su fiel empleada. Me quedaba sola cuando ellos se iban de vacaciones 15 ó 20 días. No robé nunca nada y eso que estaba sola", detalló.

Asimismo, indicó que no conoce bien a los hermanos Diego y Martín del Río y no sabe si el menor de ellos sería capaz de hacer algo así.

"No sé en qué cabeza cabe que me acusen de cómplice de Martín. Yo no hablaba mucho con él. Esto es tremendo. No tengo idea qué pudo pasar por la cabeza de él para hacer esto si es el responsable", sostuvo "Nina".

Asimismo, agregó: "Las personas son como animales, por ejemplo un día me mordió mi perro porque reaccionó mal. Así son algunas personas y hacen cosas que no corresponden".