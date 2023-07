Larreta vs. Bullrich: las encuestas de la interna de JxC y la clave del electorado indeciso

Las encuestas a la orden del día. A un mes y tres días de las PASO, una nueva encuesta focalizada en la interna de Juntos por el Cambio dio por victorioso a Horacio Rodríguez Larreta, por sobre la fórmula encabezada por Patricia Bullrich y su candidato a vice, Luis Petri.

De acuerdo al último reporte de Zuban Córdoba, Juntos por el Cambio se impone con el 29,7% de intención de votos como la fuerza política más votada en las primarias. Del total, el 16,4% corresponde al electorado que responde al jefe de Gobierno porteño y el 13,3% a la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri.

Del detalle de la encuesta se desprende que el mayor caudal de votos de Rodríguez Larreta se concentra en el electorado de la provincia de Buenos Aires, dándole al precandidato una ventaja de más de tres puntos de diferencia para con su rival partidaria. La segunda fuerza a nivel nacional es Unión por la Patria, que concentra el 27,1% del electorado, dejando a La Libertad Avanza, de Javier Milei, en un tercer lugar con el 24,5% de los votos.

Detrás de Juntos por el Cambio y Unión por la patria se posicionan Hacemos por Nuestro país, con el 3,5% de intención de votos; seguido por el Frente de izquierda (2,3%) y Principios y Valores (0,6%).

Un dato no menor para los armadores políticos fue el elevado número de encuestados que reconoció que todavía no sabe a quién votará (8,6%), seguido por el 2,3% que anticipó que votará "en blanco" y el 0,8% que al día de hoy prefiere directamente "no votar".