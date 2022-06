Larroque cargó de nuevo contra las organizaciones sociales y Alberto los bancó

Después del duro discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el que apuntó, entre otros targets del Frente de Todos, contra las organizaciones sociales; Andrés "El Cuervo" Larroque denunció una alianza para "bancar el ajuste" y Alberto Fernández salió a respaldar al Movimiento Evita y a Barrios de Pie.

"Hubo un acuerdo con Martín Guzmán para bancar el ajuste", aseguró sin titubear el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense en diálogo con el ciclo radial de Jorge Rial, Argenzuela.

Larroque, uno de los voceros más fuertes de La Cámpora, se alineó con las críticas expresadas por la vicepresidenta y sumó: "Creo que el ajuste contó con el visto bueno de un sector de las organizaciones, inclusive algunas que tienen funcionarios en el Gobierno nacional. Hubo un pacto del Evita y muchas más, sin dudas".

En concreto, aunque no los mencionó por nombre y apellido, Larroque apuntó contra Fernando "Chino" Navarro (secretario de Relaciones Parlamentarias), Emilio Pérsico y el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo local, Daniel Menéndez, de Barrios de pie.

"Se beneficiaron aumentando los Potenciar Trabajo, los planes, para administrarlos; privando a la sociedad de una política de ingreso que fue exitosa por otra que tiene una dosis de discrecionalidad a la hora de asignar derechos que es cuestionable", redobló Larroque.

La respuesta de las organizaciones sociales a CFK: "Hay una mirada liberal en Cristina"

"Hay una mirada liberal en Cristina. Estamos con mucha bronca por sus declaraciones. Desde 2012 no se generó trabajo, tenemos que trabajar en la unidad", arengó Menéndez, al tiempo que sumó: "Tuvo un tono demasiado despectivo con lo que tiene que ver con la tarea de militancia social y los movimientos sociales. No comparto lo que dijo, pero entiendo que es parte de un debate que tenemos al interior del Frente de Todos".

Juan Grabois, por su parte, también se expresó desde las redes sociales: "La economía popular no es tercerización de facultades que antes ejercía maravillosamente el Estado, sino creación heroica de los excluidos, donde el Estado sólo llega en patrullero y el Mercado con desgaste. Garcas hay en todos lados. Hoy había un par, ¿no? (por el acto de la CTA). Unidad y debate. Me va".

Por estas horas, tanto el Movimiento Evita como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) mantienen reuniones y se espera, de acuerdo a lo que pudo saber BigBang, que en horas de la tarde cada organización emita su propio comunicado en respuesta a las acusaciones de la vicepresidenta.

El respaldo de Alberto Fernández a las organizaciones sociales

Pese a la tregua que procura mantener con la vicepresidenta, Alberto Fernández respaldó con contundencia a las organizaciones sociales en el lanzamiento del Foro Mundial de Derechos Humanos, del que además participó el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel.

"Le quiero agradecer a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores más vulnerables llevando solidaridad a donde la solidaridad no existía, llevando compromiso a donde el compromiso no existía", arrancó, aunque sumó: "Quiero agradecérselo aún cuando algunas hagan picardías que nosotros no convalidamos, lo que no es bueno es generalizar, no esperen que yo generalice; mi eterna deuda de gratitud con cada una de esas organizaciones".