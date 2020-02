Las 5 causas judiciales más resonantes que tenía Bonadio y quién las seguirá adelante

Denuncia de Nisman

Después de una trajín en la Justicia Federal, la denuncia que realizó el ex fiscal AMIA, Alberto Nisman, recayó en el juzgado de Bonadio. Allí, el magistrado procesó por traición a la Patria a la entonces ex presidenta como también a varios ex funcionarios de su administración como también a otros colaboradores externos del kirchnerismo.

En marzo del 2018, Bonadio elevó a juicio oral esa causa que quedó sorteada en el Tribunal Oral Federal (TOF) 8. Desde entonces el juicio sólo se inició para que el ex canciller Héctor Timerman, que falleció como consecuencia de un cáncer, pudiera declarar de forma anticipada por su estado de salud. Dos años después la causa depende de que la Corte se expida sobre un pedido de recursos por parte del TOF.