Las "amenazas" de Vidal y el "pis" de Carrio al multi-acto del Frente de Todos: las perlitas del cierre de campaña

El domingo se llevarán a cabo las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)​ y, casi en simultaneo, todos los candidatos cerraron sus campañas con algunas perlitas que no pasaron desapercibidas. Desde frases realmente contundentes y promesas bastante difíciles de cumplir hasta momentos increíbles y hasta que rozaron lo vergonzoso. "Un aplauso para todos ustedes, para todos los que el domingo nos van a ayudar a sacar al kirchnerismo con las urnas”, se animó a manifestar Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue el encargado de cerrar la campaña de Juntos por el Cambio, que tiene como principal candidata a María Eugenia Vidal. "Los individualismos no son el camino para frenar al kirchnerismo, apoyando iniciativas individuales no vamos a ningún lado; nosotros lo frenamos este año con un bloque grande y para decirles basta les pido que voten a la lista que encabeza Vidal”, dijo en referencia a Javier Milei.

Minutos después, la ex gobernadora bonaerense había dado por concluida su etapa de convencimiento de votantes y el domingo se medirá en las urnas contra Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein. "A pesar de todo, no pudieron con nosotros. Ahora vamos por ellos. Esta elección es sobre valores: sobre quién te miente y quién no”, amenazó Vidal, la cual siguió con su estrategia de apuntar directamente contra el kirchnerismo.

Su cierre de campaña se llevó a cabo en La Rural, Palermo, y tuvo como invitado a Mauricio Macri, mientras que Elisa Carrió brilló por su ausencia. De hecho, Lilita subió un video que tuvo que detener su recorrido por Santa Fe parar “hacer pis” en una estación de servicio de López, una localidad ubicada a unos 100 kilómetros al sureste de la capital santafesina. “Acá estoy con el empleado de la estación de servicio que me contó la historia del pueblo y yo le pido a todo López que por favor voten a José Corral y a Lucila Lehmann”, dijo Carrió, pidiéndole a los votantes que apoyen la lista de precandidatos al Senado en esa provincia.

Al final, Vidal se refirió al gobierno de Alberto Fernández y le aseguró a todos aquellos adeptos a Juntos por el Cambio que se sentirán más "aliviados" el día posterior a las elecciones. “En lugar de darte respuestas (por el presidente) se enoja, te grita y te echa la culpa. Te dice que entre pobres y más muertos elige más pobres, y al final tiene más pobres y más muertos. El 13 te vas a sentir más aliviado, vas a sentir que te sacaste una mochila de encima que te aplastó el último año y medio. El 13 vas a sentir de nuevo eso que extrañás tanto, que se llama futuro, que se llama esperanza. Nos vemos el 12”, concluyó la ex gobernadora bonaerense.

Del otro lado de la vereda, el Frente de Todos tuvo un acto con base en tres ciudad de la provincia de Buenos Aires. Victoria Tolosa Paz cerró la campaña bonaerense de cara a las PASO en Mar del Plata, junto a su compañero de lista Daniel Gollán, el gobernador Axel Kicillof y el presidente Alberto Fernández. "La reafirmación del rumbo va a ser contundente porque el pueblo no quiere mirar para atrás", sostuvo la platense, fuertemente cuestionada en las últimas semanas.

Del acto participaron además, desde Bahía Blanca, el titular del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner y desde Junín, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. "Hoy prima la esperanza de que estamos saliendo de la pandemia. Ya pasamos lo peor y estamos saliendo con vocación y las certezas de un Estado presente", indicó Tolosa Paz.

La precandidata indicó que durante la pandemia, el Gobierno puso "un colchón de amortiguación para que la caída no sea tan grande". "Cuidamos la salud, pero también a los trabajadores y a los empresarios pymes", declaró. Además, afirmó ó que los candidatos del Frente de Todos pueden "seguir mirando a los ojos al pueblo", mientras que "hay otros candidatos que tuvieron que cruzar el Riachuelo", en referencia a Vidal.

Tolosa Paz indicó que este domingo en las urnas, "la reafirmación del rumbo va a ser contundente porque el pueblo argentino no quiere mirar para atrás". "Atrás está la especulación, los Panamá Papers, la fuga. Acá estamos los que defendemos un solo interés, el interés del pueblo trabajador", cerró, sin antes darle el micrófono a Máximo: "Creen que la Argentina es como la Ciudad de Buenos Aires, la Argentina es mucho más. Es un gran país el que tenemos".

El diputado nacional fue el gran protagonista del cierre de campaña del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, donde volvió a criticar al gobierno de Macri con una frase que muchos no dudaron en tildar de "confusa", donde mezcló la fecha del final del gobierno de su madre, Cristina Fernández de Kirchner, con la administración que encabezó el ex presidente de Boca entre 2015 y 2019.

Desde Bahía Blanca, Máximo señaló: “Nos habíamos acostumbrado a pasar varias crisis, pero siempre con la oportunidad de estar juntos. El desastre económico, social, de una profundidad inimaginada a fines de 2015 que había dejado la administración de Macri en nuestro país, era muy grande y profunda. Y tras cartón, a los meses, vino esta pandemia global”.

Y agregó: "Tenemos la oportunidad de poder pensarlo. Yo no les voy a pedir el voto a nadie, pero quiero que cada argentino reflexione como dejó el país Macri y cómo lo están tratando de sacar adelante Alberto y Axel. Yo quiero hombres y mujeres así en mi país". También se tomó unos segundos para cuestionar al jefe de Gobierno porteño por quitar las indemnizaciones. "Sin eliminar las indemnización durante el kirchnerismo se bajó la desocupación del 25% al 6%", aclaró.

Y concluyó: "Si quieren eliminar las indemnizaciones, que lo hagan y que se hagan cargo, pero que no digan que con eso fomentan el empleo. Cuando tu pueblo te elige para conducir sus destinos hay que dejarlo todo. El pueblo argentino es muy agradecido y de eso me dio cuenta en octubre de 2019". Presente desde Mar del Plata, Axel Kicillof denunció que Juntos por el Cambio "está instrumentando una nueva estafa electoral".

En ese sentido, resaltó que la idea de la oposición "es que no se hable del desastre que hicieron" en la provincia de Buenos Aires y en el país. "No tienen ninguna propuesta para el futuro", resaltó durante el acto de cierre de la campaña del Frente de Todos. Además, se refirió a la herencia heredada por el ex presidente, Mauricio Macri: "Dijo que no íbamos a perder ningún derecho, dijo que no iba a perseguir a sus opositores, que iba a fortalecer las instituciones y armo una mesa judicial donde todavía está prófugo uno de los miembros, porque no puede ni sentarse en un tribunal a empezar a balbucear los desastres que hicieron".

Por otra parte, Florencio Randazzo, fue otro que apareció en escena este miércoles, pero a través de una entrevista radial. El precandidato a diputado nacional por Vamos Con Vos sostuvo que “el domingo tenemos que ir a votar todos sabiendo que podemos tener un país mejor”, y que “eso depende de nosotros, de lo que hagamos en el cuarto oscuro. Tenemos la oportunidad de salir de este juego perverso de la grieta, que nos lleva a discutir estupideces y que nos lleva a estar cada vez peor”.

Para el ex ministro del Interior hay un "desencanto generalizado en la sociedad, que cree que estamos condenados al fracaso producto de la mediocridad de los gobiernos de los últimos años, de la falta de empatía de los gobiernos con la sociedad". "La gente tiene que ir a votar, porque el futuro está en mano de los ciudadanos, que con su voto ratifican o rechazan a un gobierno, no ir es lo peor que se puede hacer; es un compromiso con uno mismo, con nuestras familias”, dijo.

Horas antes, difundió un video que despertó polémica e indignación. El transcurre en el confesionario de una iglesia y rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales. “Padre, voy a engañar a mi marido, me gusta otro”, dice una mujer en el video, y tras una breve pausa retoma la charla y le confiesa al cura: “Voy a votar a Randazzo”. El sacerdote la mira y le contesta: “Dios te bendiga, hija. Yo también”, le contesta el sacerdote a la mujer.

La escena finaliza con la frase “Si la grieta no te deja votarlo, podés votarlo en secreto”. Randazzo no solo compartió el video en las redes sociales, sino que le pidió a los electores: “Es hora de que les mientas vos a ellos”. Por último, las máximas figuras de la Unión Cívica Radical decidieron reunirse en un restaurante en Vicente López con Facundo Manes, quien cerró su campaña esta tarde en Quilmes.

El precandidato a diputado nacional de Juntos por la provincia de Buenos Aires instalará su búnker el domingo en La Plata para esperar los resultados de las PASO. Del acto de cierre de la campaña de “Dar del Paso”, la lista de Manes, estuvieron presentes figuras de la Unión Cívica Radical como el gobernador jujeño, Gerardo Morales, el diputado nacional Alfredo Cornejo y el senador Martín Lousteau, entre otros.