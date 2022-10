Las claves del acuerdo con el Club de París: cómo se logró refinanciar la deuda de US$ 2.000 millones

“En el día de hoy hemos terminado de manera exitosa para la Argentina el acuerdo con el Club de París para volver a normalizar las relaciones de nuestro país, de nuestras empresas, para nuestros trabajadores, con los países del bloque europeo”. Así fue el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, sobre la refinanciación del país con diversos países acreedores y que forman parte de dicho organismo.

Las palabras de Massa resonaron durante un acto en Escobar, donde se encontraba presente el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren. Fuentes del edificio de Hacienda informaron que un grupo de técnicos del Ministerio de Economía viajaron a París para cerrar los últimos detalles del acuerdo y así obtener el refinancimiento total.

Hasta el momento se sabe que la deuda estaba constituida por US$ 2.000 millones con varios países y que buena parte forma parte de créditos otorgados a mediados de la década del 90, cuando aún gobernaba Carlos Saúl Menem. Durante el encuentro para sellar el acuerdo estuvieron presentes el jefe de asesores del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur y el director del Indec y asesor en relaciones financieras internacionales, Marco Lavagna.

La reunión fue encabezada por el presidenta de la entidad y también secretario del Tesoro de Francia,Emmanuel Moulin. Según fuentes oficiales, Massa no pudo viajar a Europa por diversos problemas en los detalles técnicos del acuerdo y reuniones en su agenda. Por ese motivo, prefirió que viajaron los grupos técnicos y así lograron sellar el plan de pagos.

En ese sentido, la mayor preocupación desde Economía era la tasa de interés demasiado alta que había impactado en los últimos años. Dicha cifra formaba parte del acuerdo que en 2014, había firmado el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, y que tenía márgenes que rondaban entre el 3 y el 4,5% en cada actualización.

El otro punto importante del anterior acuerdo era que los pagos desde 2019, tenían un porcentaje adicional muy alto. Es decir, en los últimos tres años, se duplicó y Argentina debía pagar el 9%. Por eso, tras la firma del acuerdo de 2014, en lugar de pagar US$ 1.900 millones de dólares, el monto desde 2019 había subido a US$ 2.400 millones más los intereses. En 2021, el ex ministro Martín Guzmán había desembolsado 227 millones y en 2022, otros USD 188,5 millones.

¿Cuándo se retomarán los pagos al Club de París? Tras la aprobación del Fondo Monetario Internacional, Argentina deberá comenzar a pagar nuevamente su deuda en 2026. Es decir, los técnicos del ministerio a cargo de Massa lograron una prórroga de poco más de tres años.