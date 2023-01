Las claves del borrador con el pedido de juicio político y el rol clave del Congreso

En el marco de la asunción como presidente de Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva, el mandatario argentino, Alberto Fernández, se refirió desde el país vecino al pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, y al resto de los integrantes del máximo organismo judicial.

"La República exige tres poderes independientes, autonómicos, que no se metan en el lugar del otro. Yo siento que, ya con lo que hizo la Corte con el tema de coparticipación de la CABA, es que cedió mucho lo que puede ser una interpretación jurisprudencial y se convirtió en un hecho de intromisión", reconoció el presidente en diálogo con C5N.

"Cuando días atrás nos reunimos con los gobernadores a recurrir el fallo, ahí hablamos de pedir el juicio político de la Corte y en particular a su presidente, porque tiene la particularidad de ser presidente del Consejo de la Magistratura, como consecuencia que declaró inconstitucional a una ley, después de 16 años, y le dio vigencia a una que había sido derogada por el Congreso, y en virtud de eso se autoproclamó presidente. Por eso en la carta hago particular hincapié en el presidente de la Corte, pero pedimos que se investigue la conducta de todos", explicó Fernández.

El presidente señaló además que los gobernadores de las provincias que se unieron en el pedido, conocían lo que se estaba preparando y que ya comenzó a circular entre ellos el borrador del texto que presentarán.

"Después, el resto es responsabilidad de la Cámara de diputados, que son quienes deben resolver si acusan o no a quienes nosotros estamos planteando que no están cumpliendo con sus funciones", detalló.

Cuando fue interrogado acerca de si consultó la medida con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el primer mandatario aseguró que no lo había hecho. "Es algo de lo que estoy convencido y en lo que siempre creí. Durante mucho tiempo plantee que la Justicia se revise a sí mismo. Como dijo Lula, que le agradeció a la Corte Suprema de Justicia por haber tenido la capacidad de revisar los propios fallos. Esperaba que la Justicia pudiera hacer algo parecido, pero evidentemente no lo hace", reconoció.

El mandatario también aprovechó para golpear al oficialismo porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta por las últimas novedades respecto al viaje a Lago Escondido en Río Negro, lo que calificó como algo muy obsceno "a la vista de la ciudadanía en un estado de derecho".

"Nadie dijo no viajamos, no me pagaron el viaje. Nadie. Y eso me parece muy preocupante, porque vemos ahí a jueces federales, de casación, fiscales, en un vínculo absolutamente promiscuo con empresarios que, además, todos coinciden en una lógica judicial de estigmatizar a un sector de la política y hacer caso omiso con las irregularidades de otro", reflexionó sobre los chats que se filtraron entre el ministro de Seguridad porteño, Marcelo Silvio D’Alessandro, y el vocero de Rosatti, Silvio Robles, entre otros.

Igualmente, Fernández aceptó que es una prueba que toma con prudencia ya que se desconoce si fue obtenida de forma ilegítima.

Las perspectivas para 2023

"Los argentinos logramos hacer entre todos un año realmente exitoso en resultados económicos. Porque contra todos los pronósticos que había cuando firmamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la realidad es que estamos terminando el año pudiendo cumplir el programa que nos habíamos fijado", celebró durante la entrevista Fernández. "El déficit fiscal va a ser más bajo de lo que previmos. Terminamos el año con la desocupación más baja de la historia. Solamente un año nos superaron. Prácticamente 21 provincias no tienen desocupación en la Argentina", agregó.

También indicó que el país crecerá por arriba del 5 por ciento, que se volvieron a recuperar 8 mil millones de dólares de reservas y que quedan pendientes los desafíos de la inflación, y mejorar el ingreso y la distribución.

"Yo lo veo bien al Frente de Todos. Absolutamente competitivo. Estoy seguro que nos va a ir bien. Al final los argentinos y las argentinas van a darse cuenta que tuvieron un gobierno en estos últimos cuatro años, que tuvo que afrontar dos de pandemia y dos de guerra y aún así va a ser la única gestión que habrá logrado que crezca durante tres años consecutivos el PBI"

Fernández aseguró que está convencido que se sabrá ponderar todo el esfuerzo "de un gobierno que ha hecho de la honestidad una práctica". "Y los que somos parte del FdT tenemos que entender que nuestra unidad es primordial. Para poder ganar tenemos que estar unidos. Y nuestras diferencias ver cómo las saldamos civilizada y democráticamente. Y animarnos a entender que tenemos un enorme desafío, que todo el esfuerzo de estos cuatro años no se pierda o que vuelvan los mismos que causaron los problemas que nosotros resolvimos", concluyó el presidente Fernández.