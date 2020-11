Las claves del proyecto del aporte solidario extraordinario que se trata hoy en Diputados

Hoy se tratará en la Cámara de Diputados el proyecto de ley del Aporte Solidario Extraordinario, conocido como “Impuesto a la riqueza”. En una sesión que será presidida por el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Álvaro González, debido a que Sergio Massa se encuentra aislado por protocolo al haber tenido contacto con un caso positivo de coronavirus (Covid-19), el dictamen que salió de comisión tiene algunos puntos clave.

La norma grava a los bienes por más de $ 200 millones en el país o en el exterior con un 2%. La tasa sube a 2,25% para las fortunas de entre 300 y 400 millones; al 2,50% para los activos entre $400 y $600 millones y al 2,75% para la franja de 600 a 800 millones. La tasa llega al 3% cuando los patrimonios oscilan entre $800 y $1.500 millones; al 3,25% para quienes tienen de $1.500 a $3.000 millones, y a partir de esa cifra se abonará el 3,5%.

La iniciativa establece también que por el total de bienes en el exterior se tributará un recargo del 50% sobre la alícuota que le correspondiera; pero si la persona trae el 30% de las tenencias financieras que tiene declaradas afuera, el diferencial se elimina y paga por todo como si lo tuviera en el país. El plan oficial es recaudar unos $ 307.000 millones, con una medida que llegaría a alcanzar a poco más de 9.000 contribuyentes.

La recaudación de ese aporte se destinará un 20% a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria, 20% a las pymes, 15% a los programas para el desarrollo de los barrios populares, 20% a becas al programa integral de becas Progresar y 25% a programas de exploración y desarrollo de gas natural, a través de Enarsa, según establece el proyecto.

Un dato no menor es que, sobre todo después de la semana pasada, hubo mucho revuelo dentro del Gobierno por la decisión de no continuar con el cuarto pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Cabe recordar que el dictamen fue aprobado en comisión el 25 de septiembre, hace más de un mes, cuando en la administración de Alberto Fernández recién se acababa de presentar el Presupuesto 2021.

En ese escenario, por estas horas, Kirchner busca volver a encuadrar adhesiones para hacer algunas modificaciones. Entre ellas, a modo de buscar acordar con los bloques que aportarían los votos aceptar modificar el destino de los fondos sobre tablas pero con la condición de que se aumente el monto a gravar. Todo esto está en plenas discusiones desde ayer a la noche.

Uno de los puntos de conflicto llegó desde el lavagnismo. Es que el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, en diferentes declaraciones a la prensa, adelantó que su bloque no tiene pensado avalar ningún cambio. No lo vamos a acompañar. Si se modificara el proyecto, al otro día va a quedar claramente explícito que en el Congreso el kirchnerismo le impone al Poder Ejecutivo el IFE4 y no estamos para esa caravana de chicanas. Seamos serios.”, afirmó.

Ante la negativa de Juntos por el Cambio y la casi segura abstención del FIT, el oficialismo necesita de todos los demás bloques para conseguir el quórum y darle media sanción.