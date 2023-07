No se quedó corta: Carla Peterson defenestró a Franco Rinaldi por discriminador

La interna de Juntos por el Cambio (JxC) que encabezan la ex presidenta del PRO Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, también tiene su correlato en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, Martín Lousteau, encolumnado dentro del radicalismo porteño, tiene su disputa con Jorge Macri, el ex intendente de Vicente López que busca continuar con el legado de su primo, el ex presidente Mauricio Macri.

En este marco, todas las diferencias y los errores políticos que se cometen dentro de cada espacio, son pagados con repudios y críticas desde la vereda de enfrente. En esta oportunidad, quien salió a hacer leña del árbol caído fue la pareja del precandidato radical, la actriz Carla Peterson, quien cuestionó las declaraciones racistas y homofóbicas de Franco Rinaldi, precandidato del PRO en la CABA por parte de su rival en la interna local.

"No es cancelación. Tampoco una performance. Es odio y discriminación. No es un hecho artístico ni libertad de expresión. Las disculpas no alcanzan", escribió Peterson en un tuit. Allí no mencionó a nadie en particular, pero se hizo evidente que la referencia era al precandidato salteño de la silla de ruedas.

Las críticas de la actriz se dieron a partir de las desubicaciones que expresó Rinaldi, cuando se preguntó: "¿O los matamos a los morochos o dejamos que hagan lo que quieran?". Aunque no fue la única, también tuvo respuesta a: "¿Qué hago con la Villa 31? Es un problema complicado. Lanzallamas", opinó, en una posición absolutamente repudiable, judicializable y castigable.

No contento con eso, también tuvo comentarios homofóbicos para con el periodista Mario Massaccesi, cuando lo agredió y le dijo: "Te hierve la cola, boludo". Esto generó enseguida el repudio de algunos colegas, como Luis Novaresio, quien apuntó con dureza contra el discapacitado. "Nunca en mi vida votaría a un candidato que dice que, como característica periodística, le hierve la cola. Mi querido Franco Rinaldi, a mí también me hierve la cola, por si le interesa. Y me resulta sumamente agresivo", espetó el rosarino en defensa de su colega.

Las críticas de Peterson se dan en relación al pedido de disculpas que hizo el precandidato, cuando todos estos discursos de odio se viralizaron rápidamente. "Esto es ni más ni menos que una expresión artística, de libertad, que yo tenía en el streaming que hago hace muchos años", aseguró Rinadli. "Es un stand up, una performance, que ejercité durante muchos años y que es parte de mi vida anterior", agregó.

"En ningún momento es un acto discriminatorio para con nadie. Yo que soy una persona con discapacidad y que he sufrido durante toda mi vida muchas acciones discriminatorias, nada más lejos de mí que ejercer la discriminación sobre alguien", afirmó Rinaldi.

"Dicho esto, cuando uno ejerce esa libertad, puede eventualmente ofender a alguien. Por eso pido disculpas y acepto que pude haberme equivocado. He hecho radio toda mi vida, desde los 12 años. Las palabras son mi territorio", deslizó para desentenderse de sus declaraciones racistas y homofóbicas.

La reacción de Peterson, ajena a que es la pareja de Lousteau, es natural respecto a los repudios que despiertan estas declaraciones en quienes cuentan con valores democráticos sinceros. Es un debate cerrado que se le dé lugar a este tipo de discriminación sexual, de género o por condición social. Es así por más de que se esmeren en abrirlo.