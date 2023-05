Las durísimas chicanas a Tolosa Paz por "gorila": "Vive en un country"

Victoria Tolosa Paz se vio en el ojo de la tormenta tras crear en Twitter una serie de comentarios en contra de que asistan menores de edad a la manifestación realizada el jueves por la mañana y asimismo, cuando finalizó, también apuntó contra la Unidad Piquetera pensando que eso le daría rédito, pero, lastimosamente para ella fue todo lo contrario. La tildaron de "gorila", de ser todo lo que "no es un peronista" y hasta le escribieron qué pasaría si Evita leyera las cosas que dice…

Las polémicas declaraciones se dieron tras el acampe que se realizó durante toda la noche en Plaza de Mayo, que también culminó con un corte total el cual comenzaba desde Constitución y se trasladaba por toda 9 de julio en camino hacia el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Unidad Piquetera en busca de solución a sus problemas: tienen hambre.

No es la primera vez desde que comenzó el mandato de Alberto Fernández que diversos grupos sociales del oficialismo se unieron a la manifestación y reclamaron en conjunto contra el Gobierno por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Además, la marcha también fue contra Tolosa Paz por la baja de unos 400 mil beneficiaros del Potenciar Trabajo, ya que se superponen con otros planes y así fue como se lo solicitó el Fondo Monetario Internacional al Ministro de Economía, Sergio Massa.

Después de tantos comentarios negativos, al finalizar la marcha, la ministra de Desarrollo Social, salió disimuladamente a defenderse y apuntó directamente a destacar y agradecerle al Gobierno por la inversión que realiza en alimentos y todo lo que se le destina a las organizaciones sociales.

“El Ministerio sigue sosteniendo niveles de inversión social en el primer trimestre, a pesar de que se haya caído la recaudación por la sequía más importante en 100 años y de la falta de 20 mil millones de dólares que vamos a tener en las arcas nacionales”, aseguró.

"Son más de 4 millones de niños que tienen la Tarjeta Alimentar, que tuvo un aumento del 35 %. Eso nos permite dar una cobertura a todos los chicos de la Argentina de 0 a 14 años en materia de alimentación y hacemos lo propio junto a los gobernadores con el servicio alimentario escolar", manifestó.

No obstante, no dejó pasar la movilización de la Unidad Piquetera y también aprovechó para recordarles cuánto les ofrece el Gobierno y así mostrarles que están equivocados con las manifestaciones realizadas. "Son más de 3 millones de kilos de alimentos por mes los que retira Unidad Piquetera, sobre un total de 10 millones de kilos en todas las organizaciones sociales", sentenció.

El día anterior a la marcha, cuando la Unidad Piquetera dio aviso que iban a acampar en Plaza de Mayo para el día siguiente comenzar la movilización por la mañana hacia el Ministerio de Desarrollo Social, Tolosa Paz se manifestó en contra de que estén presentes en la misma los menores de edad, ya que ese es el horario escolar. Además, aclaró que los mismos que cortan las calles “utilizan” a los niños, bebes y adolescentes, cuando en realidad tendrían que estar en la escuela o en las casas nutriéndose.

Por eso mismo, la funcionara realizó un hilo en twitter en el cual lo tituló como “Con los chicos no”, y aprovechó para defender a los menores de edad y a la vez, hacer notar, según ella, la responsabilidad de todos los manifestantes que dicen presente con los niños.

“Con los chicos no. Ante la posibilidad de un nuevo acampe del colectivo Unidad Piquetera, hemos solicitado la intervención con carácter de urgente de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, comenzó.

“Nunca pondríamos en tela de juicio el derecho constitucional de organizarse y efectuar peticiones a las autoridades gubernamentales. Pero el acampe es una expresión de protesta que, más allá del debate que puedan originar sus motivaciones, debe ser revisado en su implementación”, manifestó.

Totalmente en contra del accionar de las organizaciones sociales, argumentó: “Es inaceptable ver cómo un grupo de dirigentes sociales vulnera los derechos de los niños, exponiéndolos a pasar horas e incluso a dormir en la calle, cuando deberían estar en las escuelas o en los clubes ejerciendo su derecho a educarse, alimentarse y jugar”.

“No existe justificación alguna para exponer a eso a bebés, niñas y niños. El derecho de protesta no puede pasar también por encima del derecho superior de niños, niñas y adolescentes”, narró.

Dejando en claro que está en contra de la marcha que se estaba por realizar, declaró: “El Estado nacional invierte más de 50 mil millones de pesos en el Servicio Alimentario Escolar, que, sumado a la Asignación Universal por Hijo y a la prestación Alimentar, configuran una red verdadera y concreta para la seguridad alimentaria de las y los niños y adolescentes”.

“Esos niños que vimos en imágenes que acompañaron el último acampe no asistieron a la Escuela, por lo tanto tampoco pudieron servirse de la alimentación que brinda el servicio alimentario escolar, ni pudieron estar en las aulas con sus docentes y educadores”, planteó.

“La predisposición al diálogo está abierta siempre. Pero de ningún modo se hará con quienes utilizan a niñas, niños, bebés y adolescentes”, confesó.

“Por ello, más allá de las acciones que le sean pasibles por lo que hemos dicho anteriormente, exigimos a Eduardo Belliboni y a la dirigencia de Unidad Piquetera acordar una forma de manifestación que respete los derechos de niños, niñas y adolescentes”, expresó en contra del líder del Polo Obrero.

“Cuando algunos apelan al castigo y a retirar la ayuda social, nosotros optamos por seguir trabajando para garantizar derechos. No queremos un país donde las niñas y niños están en la calle en lugar de estar en la escuela. No hay diálogo posible cuando se utiliza a los más chicos”, concluyó.

Pero cuando Tolosa Paz pensó que con todos los argumentos que aplicó en sus tweets iba a generar el apoyo de quienes están a favor del oficialismo, se encontró con que fue absolutamente todo lo contrario y hasta la tildaron de gorila.

De igual manera, viendo todo lo que dijo la ministra, fue Eduardo Belliboni quien la cruzó tras sus dichos y aseguró que es una "funcionaria que no funciona".

“No es serio lo de Tolosa Paz. No hay ningún chico en el acampe. Están en la calle porque no tienen para comer. Ni vino la Defensoría de los Niños. El problema es que no tienen para comer. Vive en un country. Está diciendo cualquier barbaridad”, afirmó.

“Tiene a todos los movimientos sociales oficialistas en la calle denunciando el ajuste. Ante la confesión de partes, relevo de pruebas. Esto es así. Los compañeros que están adentro dicen que es un desastre. No soy yo, que soy un trosko”, exclamó el dirigente piquetero.