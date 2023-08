Las nuevas medidas económicas de Massa: los detalles de los beneficios en Anses y AFIP

Sergio Massa anunció beneficios para los jubilados y pensionados, como también mejoras en la Asignación Universal por Hijo y Tarjeta Alimentar, debido a la devaluación que sufrió el país luego de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Su idea principal desde el día en que lo planteó fue “ayudar” y de esa manera expuso todo lo que se hará. Ahora, en su lugar, se ampliaron más detalles de cómo será y qué montos habrá.

Con la mente totalmente enfocada en lo que serán las próximas elecciones generales y lo que dejaron las PASO, el ministro de Economía viajó a Washington para negociar con el Fondo Monetario Internacional y antes de emprender el viaje aseguró que al regresar haría diversos anuncios para ayudar a todos los ciudadanos que fueron golpeados por la devaluación y que de alguna u otra manera pueda devolverles un poco de lo que les sacaron.

Fue de esa manera como el domingo mediante una conferencia indicó cuáles son sus proyectos para encabezar a partir de septiembre. ¿Qué anuncios hizo? Sumas fijas no remunerativas a cuenta de futuros incrementos y créditos para trabajadores, mejoras para monotributistas, aumentos para jubilados y pensionados, ayuda social en cuanto a la Asignación Universal por Hijo y Potenciar Trabajo, pre financiación de exportaciones y baja de retenciones para economías regionales, entre otras.

Si muchos detalles, el candidato a presidente por Unión por la Patria planteó que en cuanto al programa Potenciar Trabajo la ayuda se dividirá en dos partes y que eso beneficiará a 1.300.000 personas que lo poseen. “Habrá una ayuda adicional de $20.000 para los beneficiaros del programa Potenciar Trabajo que se pagará en dos tramos de $10.000. Uno se cobrará en septiembre y otro tanto en octubre".

A la vez, con respecto a la Asignación Universal por Hijo (AUH), indicó que el monto asignado tendrá diferencial teniendo en cuenta la cantidad de hijos que posee la madre. “Para las familias con un hijo: $10.000; para las familias con dos hijos: $17.000; para las familias con tres hijos: $23.000”. Además, explicó que la Tarjeta Alimentar aumentará un 30% a partir del mes próximo y a la vez, los adolescentes entre 16 y 17 años que reciben la Beca Progresar también tendrán un aumento: pasarán a cobrar de $12.780 a $20.000.

Por otro lado, lo que tiene que ver con los jubilados y pensionados, manifestó que tendrán un aumento de más del 23% en el mes nueve del año y a la par se les realizará una devolución del IVA en las compras que se realicen con tarjes de débito por hasta $18.000.

Pero luego de todos aquellos anuncios, la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raverta, brindó una conferencia de prensa en la cual amplió de mejor manera lo dictado por Massa. En ese sentido, notificó cuál es el beneficio que recibirán los jubilados y pensionados para los próximos meses: "Los más de 7,4 millones de jubilados y pensionados van a tener un aumento de más del 23% en su haber en septiembre producto de la fórmula de movilidad. Pero además, 5,1 millones que tienen hasta un haber mínimo, van a recibir un refuerzo"

“El aumento es que recibirán un extra de $37.000 en septiembre, octubre y diciembre, lo que elevará a $124.000 el monto total que percibirán a partir del próximo mes. Además, al utilizar la tarjeta de débito como método de pago, les vamos a devolver en la tarjeta misma hasta $18.000 de reintegro del I.V.A por las compras que realizan", dijo y agregó: "El aumento interanual va a ser del 147% para poder seguir cuidando el bolsillo de los jubilados y las jubiladas de la Argentina".

Sobre la Asignación Universal por Hijo, constató: "En el mes de septiembre las 2.400.000 mamás que tiene Asignación Universal por Hijo (AUH) van a tener un aumento del 23,2% pero además aquellas que tengan chicos de hasta 14 años recibirán un aumento en el Programa Alimentar".

Por otra parte, quien también brindó una conferencia de prensa fue Carlos Castagneto, para detallar cómo será la medida anunciada por Massa con respecto a que las categorías A; B; C y D del monitributo dejarán de pagar el componente tributario por seis meses y que a la vez se le ofrecerán créditos de hasta 4 millones de pesos, dependiendo de la categoría a la cual pertenezcan.

En primer lugar, sostuvo que las medidas y beneficios que impuso el ministro de Economía son consecuencias de la devaluación que se obtuvo al poseer una deuda multimillonaria con el FMI. “Estamos tomando estas medidas como consecuencia de la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional, por el préstamo contraído por gobierno anterior en el año 2018 y teniendo en cuenta que hemos sufrido la sequía más grande de la historia de la Argentina. Este es un gran esfuerzo del Estado, es un esfuerzo donde incluye entre todas las medidas del Estado nacional a todos los sectores”, asentó.

En esa misma línea, reconoció que a pesar de la inflación y el mal momento que atraviesa el país, el Gobierno sigue pensando en cómo hacer para que el bolsillo de los ciudadanos cada día duela un poco menos. “Está demostrando el Gobierno y el Ministro de Economía y todo su equipo, un gran esfuerzo para que la sociedad en su conjunto esté mejor y que esta devaluación que sufrimos a través de un pedido del Fondo Monetario no se vea reflejado en sus bolsillos”, detalló.

De esa manera, pasó en limpio cuál será el componente que no pagarán las categorías A; B; C y D durante los próximos seis meses. En cuanto a la Categoría A, se le descontaría un total de $495,85. En la categoría B será $957,27, mientras que en la Categoría C rebajará $1636,83 y por último, la Categoría D anulará $2689,05.

¿De qué manera quedarían presupuestadas las Categorías?

Categoría A: $5254,90, tanto los que venden bienes y como los que ofrecen servicios.

Categoría B: $5473,11 para todos los pequeños contribuyentes de esta escala.

Categoría C: $5714,27 para servicios y $5590 para la venta de productos.

Categoría D: $6556,01 para servicios y $6351,42 los que venden productos.