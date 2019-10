Las recetas secretas de Myriam Bregman: no pagar al FMI, ajíes rellenos, Netflix y bajar el sueldos a los diputados

A días de las elecciones presidenciales, la candidata a diputada por el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad, Myriam Bregman, lanzó duras críticas al gobierno de Mauricio Macri, rechazó las propuestas para pagar la millonaria deuda al FMI y reclamó que el suelo de los diputados y senadores equipare al de los docentes.

En una entrevista a fondo con BigBang, se mostró a la expectativa sobre el resultado del 27 de octubre, donde busca una banca en el Congreso: "Nos faltan 35 mil votos, estoy conforme con el reconocimiento que encontramos en la calle". Series favoritas, proyectos, críticas al gobierno, comidas favoritas y cómo imagina la relación de la Izquierda con un eventual gobierno de Alberto Fernández.

-Lucas Morando: ¿Cómo llegás a la última etapa de la campaña?

-Myriam Bregman: Llegamos con mucho esfuerzo, estoy conforme porque la verdad que el reconocimiento que encontramos en la calle es enorme, siempre cuando me dicen algo invito a dar una vueltita con nosotros. No creo que muchos políticos y políticas puedan subirse todos los días al subte, esto no quiere decir que todo el mundo coincida con nosotros y que todos nos voten, pero el tema de la coherencia se ha vuelto un valor muy estimado: parece algo tan elemental ser coherente, ni te cuento cuando la gente te encuentra en la carnicería haciendo las compras y se sorprende porque te vio hace cinco minutos en la tele, y ve que con la misma ropa saliste a comprar queso.

- ¿Sos de cocinar en tu casa?

A mí me gusta mucho cocinar, ahora lo hago menos, porque llego tarde y tienen hambre más temprano.

- ¿Cuántos hijos tenés?

Uno de 20, una hija de diez y mi compañero, así que somos cuatro.

- ¿Les preparás milanesas algún día o no llegás a tiempo?

Acabas de nombrar una comida que conjuga dos cosas que no van conmigo: carne y harina, así que eso no sería mi fuerte.

- ¿Por qué?

Porque no me gusta mucho la harina.

- ¿Sos vegana?

No, pero hemos reducido mucho el consumo de carne.

- ¿Por plata?

Por las dos cosas. A los chicos hoy cuesta mucho que comer carne, tienen otra conciencia.

- ¿El de 20 también?

Sí, hay un cambio cultural muy importante que a los demás nos cuesta mucho comprender. Así que cuando puedo, cocino: me gustan mucho los postres, como el flan casero, es una de mis especialidades.

- ¿Y comidas?

Hago unos ajíes a la Calahorra, tipo acaramelados, que gustan mucho. También matambre casero.

- ¿Eso cómo lo llevas a la política? ¿Hay un cambio cultural también en la política, de condenar al pasado, de querer que los políticos sean más transparentes o te parece que no?

Hay un valor social de mirar cómo viven los políticos, pero me parece que hay una gran puesta en escena también. Las redes sociales parece que te acercan, pero a veces te acercan a una puesta en escena esto de mostrar como que se vive como gente común y no es así. Hubo un caso muy famoso como el de (Matías) Tombolini, que hoy es candidato a jefe de gobierno, que termina mostrando su casa y tenía una heladera que vale más que un auto.

Las redes sociales también se usan para mostrar una imagen de que se vive una vida común y la mayoría de los políticos no vive como una persona común, porque no ganan como una persona común, tienen privilegios que no tiene una persona común por eso nosotros con Nicolás del Caño hacemos tanto énfasis en cobrar como un docente, en vivir como cualquiera, porque cobrando como un docente vivís como una persona común, yo no puedo tirar manteca al techo.

Agustín Gulman: Uno a veces se pregunta si no debiera ser al revés: que los docentes ganen mejor, más parecido a lo que gana un político.

¿Y a vos te parece fácil?

La culpa de la crisis actual es de Macri y sus cómplices".

- No, no, me parece que no es una discusión para nada fácil.

Cuando los docentes luchan por un aumento de salario, ¿a quien ves vos? A la Izquierda acompañando. Nosotros no es que decimos que hay que vivir mal, sino que todo funcionario político debe cobrar como cualquier trabajador.

- ¿Vos les bajarías los sueldos a los diputados?

Sí. Presentamos proyectos y nunca conseguimos ni siquiera que se trate en una comisión, lo cual me parece algo muy llamativo, porque supongamos que ustedes están en contra, ¿por qué te negás siquiera a debatirlo? Evidentemente estamos tocando una fibra muy sensible de una casta política llena de privilegios. ¿Qué cuesta ponerlo en un temario? Evidentemente cuesta y es muy difícil. Me parece que vivimos en un sistema capitalista que genera una casta de políticos que cada vez vive más alejada de la realidad. Cuando el país está en una situación social tan grave es completamente funcional a las políticas que tiene que llevar adelante porque si vos cobrás no te alcanza la plata y te endeudas todos los meses como nos pasa a todos, tenés la tarjeta de crédito que te explota, tu viejo está endeudado con la tarjeta de la ANSES y esa es tu realidad, tal vez puedas ver la realidad de otra manera; no la ves desde un barrio privado cobrando 300.000 pesos por mes, lleno de privilegios, con secretarias que te resuelven absolutamente todo. La verdad es que viven muy alejados de lo que vive la gente. Y tienen la idea que hay que esperar, que el hambre tiene que esperar, que las mujeres tienen que esperar.

- ¿Para vos la crisis que hay hoy de quien es culpa? ¿De Macri que perdió las elecciones, de Alberto?

De Macri y sus cómplices. Macri hizo pocos decretos, muy malos, pero pocos. Fundamentalmente gobernó con el Congreso. Las peores leyes las saco con el congreso y es muy preocupante que hoy los mismos que fueron cómplices del macrismo, que votaron lo de los Fondos Buitre, la ley del Blanqueo que contenía adentro una de las peores leyes de la historia nacional que es la de la reparación historia y el cambio de jubilación por pensión universal que después se transformó en un debate sobre la ley de amas de casa. La ley del arrepentido es una ley muy peligrosa, que como se comprobó no sirve para investigar la corrupción.

- ¿Vos no detectas que hay algo de herencia en todo eso que hay un país que ya viene hecho mierda hace muchos años?

Sí, creo que hay una situación que ojalá se pueda debatir en serio qué pasó desde 1983 hasta acá, porque si vos vas mirando no se revirtió lo que la dictadura instauró mediante un genocidio, sino que se profundizó la pobreza, la desocupación, el desguace de la salud y la educación con picos, a veces se sube mucho en esos índices y después viene un gobierno en el que algunas cosas mejoran pero el conjunto siempre es descendente y Argentina parte desde un punto más abajo. Esa frase de Alfonsín, cuando decía que “con la democracia se come, se cura y se educa” se demuestra que no fue así. Pensá que en 1974 la desocupación era del 2,4 por ciento, ni que hablar del peso de la deuda externa en el país donde la dictadura inicia un ciclo de endeudamiento que creo que para eso vino, redobló las ataduras del país con el imperialismo. No es casualidad que la entrada de Argentina al Fondo Monetario se inicie en la Libertadora o fusiladora, como la querramos llamar. En esas cosas no hay casualidades, pensaron un país subordinado a Estados Unidos y esa deuda tiene un valor tal que va hundiendo cada vez más, porque no queda dinero para otra cosa.

Cristina no es de izquierda, ella dijo claramente que está a favor de este sistema capitalista".

- Una de las propuestas centrales es no pagar la deuda: ¿Argentina no paga la deuda y qué pasa?

¿Y qué pasa si la pagamos? Mirá a Ecuador. En los años 80 se decía si no pagamos nos iban a embargar los aviones, pues nos quedamos sin Aerolíneas Argentinas porque se la llevo un grupo estafador pagando, a mí no me corran con eso, porque se demostró que para el trabajador la peor opción es pagar la deuda.

- ¿Si ganás no pagarías?

Hay otras opciones, la gente confía en el mecanismo del voto porque no se hace una asamblea constituyente que sea libre y soberana y que pueda discutir los grandes problemas del país y discutimos el problema de la deuda en una asamblea constituyente. ¿Hoy Ecuador que debería hacer? ¿Tiene que seguir pagando con la gente movilizada por el hambre del pueblo?

- ¿Ves un espejo en Ecuador de la Argentina?

Yo veo una alerta enorme porque ya lo vimos en Grecia, ya lo vimos en otros países. La semana pasada vi una película muy buena de Alejandro Bercovich sobre el FMI que te da escalofríos cuando ves lo que significa pagarle al Fondo. Demuestra lo que es un país gobernado por el Fondo como el que deja Mauricio Macri en la Argentina. Nosotros planteamos que no hay que pagar la deuda, con todos los argumentos que te estoy dando porque es ilegítima, pero además porque además es ilegal. Aquellos que quieran pagarla de distintas formas (entera o reestructurarla) están asumiendo pagar una ilegalidad. Esto lo puedo discutir en términos absolutamente jurídicos: no cumplió ninguno de los pasos elementales que tiene que cumplir una deuda, tal como lo demuestra el fallo del juez (Julián) Ercolini, que para contestar a la denuncia de Claudio Lozano dictó un fallo absolutamente ilegal para justificar que Macri y sus funcionarios no debían ser procesados.

- ¿Cristina es de Izquierda?

¡No!

- ¿Por qué, si piensa en los que menos tienen y en redistribuir el ingreso?

Ella lo dice abiertamente, que está a favor de este sistema capitalista, y que ella es mejor capitalista que Macri. ¿Por qué le voy a poner yo un mote que ella misma no asume? Ser de Izquierda no es pensar en los más pobres o decir que pensás en los más pobres, si no tomar medidas estructurales de raíz para cambiar este sistema injusto que lleva a que millones vivan en la miseria. Ser de izquierda es no seguir maquillando un sistema injusto sino cuestionarlo profundamente.

- ¿Qué pasa con la Justicia? Recién mencionabas a Ercolini. ¿Pensás que hubo un reperfilamiento de los jueces y fiscales?

Sí, lo de la Justicia es escandaloso. En su libro, el fiscal Federico Delgado y la periodista Catalina De Elía muestran cómo la Justicia va cambiando según los tiempos políticos, entonces una justicia que vio ganar al macrismo se comió esto de la hegemonía amarilla que venía, de la nueva derecha republicana respetuosa de las instituciones y comenzó a juzgar al Gobierno que se iba y creo que en estos días empezamos a ver la reversión de eso. Es una vergüenza tanto una cosa como la otra y que la justicia se mueva por los tiempos políticos. ¿Si eso hace con personajes famosos qué le queda al tipo común que está preso de una causa judicial? Es muy grave lo que está pasando, el Frente de Izquierda es uno de los temas que quiere discutir a fondo. Discutir el delito no es perseguir al que roba una rueda, si me decís que vas a combatir al que organiza la trata de personas o el narcotráfico, ahí sí, estamos discutiendo en serio. Hay que discutir la relación de las fuerzas de seguridad, la protección judicial.

- ¿Qué sentís cuando Macri habla del aborto para tratar de robarle un poco de votos a Gómez Centurión?

Que es Macri. Nunca creí que fuera el feminista menos pensado.

Sigue siendo muy difícil ser mujer y hacer política. Quien es millonaria tiene la vida más solucionada que la mujer trabajadora".

- ¿Vos decís que es medio machirulo?

No hago calificaciones personales.

- ¿Pensás que con la nueva composición del Congreso a partir de 10 de diciembre se puede llegar a aprobar la legalización del aborto?

Me gustaría, pero la verdad es que hoy está muy difícil. Todos los que han hecho cálculos al respecto, o todas porque han sido mujeres mayoritariamente, demuestran que en el Senado prácticamente está perdido si se repite el resultado de las PASO, y en Diputados está muy peleado. Cuando veo el lobby que las distintas Iglesias hicieron en la conformación de las listas y que están haciendo la política, la verdad lo veo muy complicado. El año pasado era casi unánime decir que era una cuestión de salud pública. Yo pregunto al revés: ¿alguien escuchó que este año se hable del problema de la interrupción voluntaria al embarazo como un tema de salud pública? Quedó casi como un tema exclusivo de la Izquierda.

- ¿Hoy sigue siendo difícil para una mujer hacer política, más que para un hombre?

Sí. Primero según qué mujer: la que tiene todo garantizado en la vida, que es millonaria, que elige ser eso, que gana miles de pesos, evidentemente tiene la vida más solucionada que otras, pero para una mujer trabajadora…

- ¿Quién sería la del ejemplo anterior?

- Se escuchó un "Cristina" de atrás…

¡No! (Risas). Pensé en Mariana Zuvic. La verdad es que Cristina está bastante poco en la campaña.

- ¿Por qué pensás que es más difícil?

Para cualquier mujer trabajadora y para cualquier mujer profesional, que es abogada, odontóloga, que vive de su laburo, es muy difícil, porque las mujeres tienen una doble jornada laboral: no sólo se ocupan de la tarea normal, sino también el 76 por ciento de las tareas domésticas son realizadas por mujeres. Cuando nosotros denunciamos el patriarcado, no denunciamos solamente el problema del cupo en una lista electoral, es una cosa mucho más profunda que habla de cómo se organiza una sociedad donde las tareas del cuidado de niños y de adultos quedan mayoritariamente en manos de mujeres. Vos me preguntaste a mi si cocinaba y demás. Yo acepto el desafío porque me gusta, pero a Alberto Fernández, que es un tipo común, no sé si le preguntarían. Lo que digo es que está dado que un hombre tiene todas las cosas resueltas para poder dedicarse a eso. No es lo mismo en una familia trabajadora que en una familia de dinero. El trato también influye, cuando voy a Tribunales tampoco me tratan igual.

- ¿Sigue pasando eso?

Menos, cambió de la boca para afuera, no sé si profundamente. En el tema de la justicia yo siempre me ocupe de rubros bastante regidos por hombres, ni que hablar en los juicios de los genocidas, donde hasta los imputados son hombres, los jueces son mayoritariamente hombres, los fiscales son mayoritariamente hombres.

- ¿Cómo imaginás la relación de la Izquierda con un eventual gobierno de Alberto?

La Izquierda tiene una posición muy franca, gobierne quien gobierne. Nosotros no nos manejamos por personas, sino por intereses políticos. Decimos claramente qué intereses queremos defender: los de los trabajadores y trabajadoras, de mujeres, de los jóvenes. Es clara la posición en este sentido, no hay sorpresas, creo que la Izquierda es muy necesaria para lo que se viene porque no es un problema de personas, sino de cómo queda el país, que va a estar muy atado al Fondo Monetario. A los llamados mercados no les gustó el resultado y dieron un golpe que lo organizaron en menos de 12 horas y todo el mundo empezó a hablar del problema del dólar. Ahí la Izquierda dejó de parecer exagerada. Esto continúa, está en una tensa calma hasta las elecciones, pero después del 27 de octubre va a ser la discusión central, creo que una Izquierda fuerte en el país, en el Congreso y en las legislaturas es muy necesaria. Aunque no compartas nuestras ideas, sabés que nosotros no vamos a regalar el destino del país. Hace unos días se discutió la ley de emergencia alimentaria, nosotras la votamos porque cada ley que signifique una ayuda, por mínima que sea, para los sectores más necesitados la vamos a votar. Todavía ni se implementó esa ley, lo que demuestra la importancia que le dan al problema del hambre en Argentina. Teniendo legisladores de izquierda tenés garantizado que por esos temas vamos a pelear para que se discutan.

- ¿Compraste dólares alguna vez? ¿Se puede ser de izquierda y comprar dólares?

Hace mucho no compro porque no me sobra plata, es una economía dolarizada, lo que hay que discutir es la economía, si una persona quiere comprar una vivienda, tiene que comprar dólares para comprarla.

- ¿Por qué ahorramos en dólares? ¿Por un tema cultural, de falta de confianza en el peso?

Es una experiencia con un país que vive picos hiperinflacionarios cíclicamente que tiene que ver con lo que hablábamos antes. La famosa restricción externa vuelve cíclicamente en distintas maneras, entonces uno le pone un nombre otro le pone otro, pero lo que hay que discutir de fondo es la estructura económica del país, después si alguien para comprar una casa compra dólares o porque tiene que viajar compra dólares, yo no discuto las actitudes individuales de las personas. Lo que hay que discutir es la política económica del país.

- Hay algo que pasa con vos y tal vez no pasa con otros candidatos. Hay gente que decide votar a Alberto Fernández pero siente mucha afinidad con vos. Imagino que el corte de boleta debe haber sido bastante importante. ¿Por qué pensás que pasa eso?

Fue bastante importante, pero necesitamos 35 mil votos más. La verdad que este tiempo, producto de muchas peleas que hemos dado, uno se gana ese reconocimiento por haber estado en la lucha de los derechos humanos, en la lucha de las mujeres, que trasciende lo que fue el votante histórico de la Izquierda o quien acompañaba históricamente a la izquierda.

- ¿A qué personas admirás?

Cristian “Chipi” Castillo, no sólo por su capacidad electoral, sino por lo que sabe de marxismo y trotskismo: cada vez que tengo una duda lo llamo a él. Es como un Google de la Izquierda. También a Nora Cortiñas. Yo milito en derechos humanos desde que me acuerdo y he visto pasar muchas personas. Nora tiene una línea de conducta que creo que cumple lo principal que debe cumplir un militante de derechos humanos, que es considerar que los derechos humanos siempre son violados por los gobiernos y por el Estado. Eso te exige una necesaria independencia, después puede votar a quien quiera, puede ser candidato si quiere, pero los organismos de derechos humanos deben mantener una independencia del gobierno y del Estado para poder denunciar quien sea el funcionario de turno o el militar de turno, como paso con (César) Milani.

- ¿Qué estás mirando en Netflix?

¿Te tengo que decir la verdad? Stranger Things, porque tengo una hija chica. También estamos viendo Arrow.

- ¿Viste la serie sobre Trotsky?

Sí, y la deje de ver, porque está muy alejada de la realidad. Yo leí los libros donde él cuenta su vida y muestran que era una persona sensible, no machista. Tiene una frase que siempre cito en los discursos: “Hay que aprender a mirar la vida atrás vez de los ojos de las mujeres”. Y la serie está muy alejada de eso.

- ¿Qué rol ocupa hoy Jorge Altamira en la Izquierda?

Es un gran compañero, referente de la izquierda. Hubo una discusión en el Partido Obrero, que no es mi partido, pero sigue apoyando y militando al Frente de Izquierda, es un referente que se ha ganado un lugar indudablemente.