Las "últimas palabras" de CFK, otro paro del subte y nuevas muertes en Rosario: las claves del día

Gran Hermano: Juliana confesó que la relación con Maxi le jugó en contra

La sexta participante en abandonar la casa de Gran Hermano 2022, Juliana Díaz, se sometió al debate que se realiza todos los lunes en Telefe con el último eliminado y aseguró que la relación con el cordobés Maximiliano Giudici le "jugó en contra".

"Siento que puedo haber sido criticada por el hecho de que nos aislamos un poco los dos. Eso nos jugó un poco en contra en la casa con los chicos", contó ante los ex participantes y panelistas que le preguntaban sobre sus tácticas en el juego.

"Creo que si la gente lo decidió así y estoy hoy acá, es porque me tenía que resguardar de algo. La verdad que disfruté muchísimo de las semanas que estuve. Intuía un poco mi salida, pero no mal. Lo hablaba hoy con la gente de producción. Estaba como muy feliz y un poco ansiosa también por salir y ver todo lo que me esperaba afuera", expresó la nacida en Venado Tuerto.

También afirmó creer que le jugó un poco en contra tener a dos personas de la placa que iban en contra de su grupo y su juego. "El hecho de haber confrontado con las chicas a la gente por ahí le hizo ruido. O también el tema de estar en pareja con Maxi", se preguntó.

Por otro lado se refirió a la polémica con la ex diputada nacional Romina Uhrig, a quien cuestionó por haber ingresado al juego dejando a sus hijas afuera. "Creo que soy muy directa para decir las cosas. Lo sentí. Y de hecho le dije: ‘Es admirable, increíble lo que hacés teniendo tres hijas’. Yo no podría. No tengo hijos, pero hasta a mis perros me costó dejarlos. Y, si tuviese hijos, no podría porque creo que voy a ser demasiado sobreprotectora”, indicó.