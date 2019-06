Lava Jato en la Argentina: la información sobre las conexiones locales del caso Odebrecht podría llegar en plena campaña electoral

La campaña electoral podría llegar a tener un condimento más detrás de la disputa entre los diferentes frentes y la polarización entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Es que la Sala II de la Cámara Federal destrabó el último escollo que quedaba para que la información del Lava Jato llegue a la Argentina.

Mediante un fallo de nueva páginas los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia avalaron el pedido del fiscal federal Franco Picardi para acceder a toda la documentación que involucra a la obra del soterramiento del Sarmiento que fue la que intentó llevar adelante la constructora brasilera Odebrecht, asociada con IECSA, de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Macri.

En concreto los camaristas homologaron el convenio de intercambio de información que rubricó el Ministerio Público Fiscal, a cargo del Procurador interino Eduardo Casal, y su par de Brasil en donde se establecieron las pautas para que la Justicia del país limítrofe comparte las partes del expediente que pueden llegar a ser importantes para que las investigaciones locales relacionadas.

Argentina es, hasta que llegue la información, el único país cuyos ex funcionarios se encuentran mencionados en las delaciones premiadas (declaraciones de arrepentidos) de esa empresa y que no avanzó con la obtención de las declaraciones.

“El texto del convenio se ha transcripto aquí. Su lectura deja en claro que no hay ninguna oración ni concepto que aluda a la imposibilidad de juzgar por los hechos a quienes prestaron ‘delaciones premiadas’ en Brasil o a eximir a cualquiera de esas personas, sin más, de responsabilidad penal ante la eventual comisión de delitos. No hace falta discurrir sobre las razones que vedan un proceder así en la legislación vigente, porque no es ése el compromiso que se promueve asumir”, sostienen los camaristas en el fallo al que tuvo acceso BigBang.

De esta forma el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi podrá contar con esa información como también los otros cinco fiscales que la solicitaron para las respectivas causas vinculadas que se encuentran en trámite en Buenos Aires. En esta puntualmente el magistrado investiga el presunto pago de coimas por parte de la constructora a funcionarios de la administración de la ex presidenta Fernández de Kirchner.

Martínez de Giorgi investiga también el uso de testaferros para esas transferencias, de las que se habrían beneficiado además el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y el empresario mediático Jorge “Corcho” Rodríguez.

A principio de este año Martínez de Giorgi procesó a De Vido, a su mano derecha Roberto Baratta, al ex secretario de Obras Públicas, José López, a Calcaterra, a Rodríguez y a más de una decena de ex funcionarios y empresarios.

Las revelaciones por el escándalo de Odebrecht también podrían llegar a complicar al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, que nunca pudo dar explicaciones sobre los giros que recibió de uno de los valijeros (doleiros) que utilizaba la empresa.

De empezar a llegar toda la información en los próximos meses la campaña electoral estará marcada por un nuevo foco que casi nadie esperaba.