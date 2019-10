Lavagna cerró la campaña en Salta y dijo que buscó "la unión nacional"

El candidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, cerró hoy su campaña electoral en Salta, donde dijo que en las elecciones "del domingo vamos por mucho más", y destacó que su proyecto "surgió con la idea de buscar la unión nacional".



"Lo que buscábamos era que los argentinos tuvieran una alternativa que no los obligara otra vez más a votar entre lo malo y lo peor, o entre lo peor y lo malo", expresó Lavagna.



El candidato habló en el acto de cierre de campaña que se hizo al mediodía con vistas a las elecciones presidenciales del domingo, en la cima del cerro San Bernardo, en la ciudad de Salta, donde estuvo junto a su compañero de fórmula, el gobernador Juan Manuel Urtubey.



Lavagna dijo que "las sociedades polarizadas como la nuestra no crecen, y la democracia día a día se va degradando un poco más", se refirió a "la cantidad de palos en la rueda que nos pusieron y de ninguneos" que sufrió su sector, y expresó que "24 horas antes de las PASO seguían insistiendo en que no nos presentáramos".



"Y acá estamos, vamos por mucho más el día domingo y vamos por mucho más en términos de futuro", afirmó y consideró que "la tarea de cerrar la grieta no es fácil, los polos tienen dinero, poder, relaciones, medios, pero la prueba que uno puede efectivamente avanzar es que estamos acá y vamos a seguir para adelante".

Asimismo, explicó que "este es un proyecto de futuro que surgió con la idea de buscar la unión nacional, de que sin consensos es imposible avanzar, y esa va a seguir siendo nuestra meta".



"Nos han planteado situaciones que fueron difíciles de superar, pero hará 8 o 10 meses que surgimos como espacio de reflexión, unos tres meses que surgimos con un armado político en todo el país, y sacamos más de dos millones de votos", expresó Lavagna.



Además, sostuvo que "conseguimos el respeto de los ciudadanos, que saben que nuestra intención fundamental es la unión nacional, y porque permanentemente trabajamos con proyectos".



En ese sentido, sostuvo que "vale la pena recordar que a la idea de ponerle plata en el bolsillo de los argentinos para empezar a arrancar la dimos nosotros" y mencionó entre otras de sus propuestas la reducción del IVA a los alimentos, la suba del salario mínimo vital y móvil, la baja del impuesto a las ganancias, la modificación del indexador de los créditos hipotecarios y la emergencia alimentaria.



"Con una mezcla de orgullo y de pena dejamos esclarecido que el derecho humano fundamental que está siendo violado en la Argentina es el hambre de los niños y de los jóvenes", precisó.



Asimismo, Lavagna instó a "levantar las lonas y los plásticos" que tapan los equipos parados de la industria y la producción en el país, y "prender las luces para poner en marcha la economía".

"Tenemos recursos naturales enormes, recursos humanos y capital, y con esas tres cosas un país se construye, crece, cosa que extrañamente no hemos logrado", indicó, y manifestó que "ahora hay que poner a esta economía de pie" y a esta sociedad, que "está desorientada, desanimada".



Lavagna aseguró que "hay futuro" y "posibilidades", porque "tenemos todo para hacer lo que se debe, en términos estrictamente de técnica económica, pero también del espíritu argentino".



"Argentina tiene que enfrentar este desafío, tenemos que levantar el ánimo, poner el hombro y si todos actuamos con transparencia y racionalidad, Argentina sale, y en una generación, que son entre 15 y 18 años, podemos duplicar el ingreso de cada de los argentinos", concluyó.



En el acto también estuvieron los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Graciela Camaño; por Tucumán, Silvio Bellomío; por Jujuy, Alejandro Snopek; y por Salta, Pablo Kosiner; y los aspirantes a la Gobernación de Buenos Aires, Eduardo Bucca; y a la Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, Matías Tombolini, entre otros.



Urtubey, por su parte, manifestó que Argentina "vive momentos aciagos" y consideró que "nos han robado el presente, nos han hipotecado el futuro, e inclusive han querido quebrar a este pueblo".



"Ha llegado el momento en que de verdad reflexionemos y empecemos a pensar si vamos a seguir votando en contra de otro y seguir poniendo en el poder a gente que nos avergüenza como argentinos", afirmó.