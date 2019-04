El economista Roberto Lavagna volvió a poner condiciones para una eventual candidatura presidencial. Se presentó como un “protocandidato” y dijo que si no existe consenso no le interesa competir en una interna de Alternativa Federal contra Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey.

De este modo, el ex ministro de Economía de Néstor Kirchner que desde hace meses suena como un posible candidato a presidente aseguró que es necesario un consenso con sectores del PJ, el radicalismo y el socialismo. “Este proyecto tiene que tener radicales, socialistas, a la sociedad civil. Trabajo para el consenso, sin eso no me interesa quedar ligado a un proceso en el cual no creo”, remarcó.

En declaraciones a Crónica TV, Lavagna volvió a marcar distancia ante una eventual interna de Alternativa Federal, lo que ya había planteado meses atrás cuando descartó competir en las PASO frente a Massa y Urtubey. El economista dijo que tiene buena relación con Massa, a quien describió como “uno de los jóvenes en los que tengo esperanza de que se hagan cargo de un proyecto de esta naturaleza en algún momento”; aunque puntualizó: “Él y otras personas hablaban de un mecanismo de elecciones internas, yo hablo de consenso”.

“Acá no se trata de poner un mecanismo por el cual alguien del sector del justicialismo es elegido”, agregó. En esta línea, disparó: “Si no hay consenso no hay solución para la Argentina y no me interesa”.

Además, el economista indicó que la idea de su proyecto es “juntar gente que no es toda igual”. “Tanto el gobierno como el kirchnerismo representan a dos tercios de la población que están consolidados en dos personas. Profundizan la grieta, hay que evitar ser contagiados”, sostuvo.