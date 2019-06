Lavagna y Urtubey compartieron un acto en Salta con críticas a Massa y Pichetto

A días del cierre de listas, y con las candidaturas en la provincia de Buenos Aires como el gran enigma, los candidatos del frente Consenso Federal, Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey compartieron un acto en la provincia de Salta, donde ratificaron que buscarán ser la “tercera vía” y cuestionaron a Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto: “Somos coherentes, no comparto esas decisiones”, dijo el gobernador salteño.

Con un mensaje “anti-grieta”, Lavagna y Urtubey se mostraron en su primer acto juntos en la capital salteña, donde participaron del desfile por el aniversario 198 de la muerte del general Martín Miguel de Güemes. Luego compartieron un almuerzo con dirigentes del espacio, con el objetivo de diagramar cómo será la campaña y definir las candidaturas, a días del cierre de listas.

El espacio que lideran el gobernador salteño y el ex ministro de Economía tiene un objetivo claro de cara a los próximos días: definir cómo será la fórmula en territorio bonaerense, en medio de una danza de nombres que incluye desde la diputada Graciela Camaño – que abandonó el Frente Renovador tras el acuerdo de Massa con el kirchnerismo y el PJ -, hasta el diputado Eduardo “Bali” Bucca, la ex legisladora Margarita Stolbizer y la ex senadora María Laura Leguizamón.

De todos modos, en Consenso Federal buscaban bajarle el tono a la definición. Anticipan que será la fórmula se anunciará en los próximos días. Camaño ya expresó puertas adentro que no tiene interés en competir por la gobernación. “La dirigencia llegará a los consensos necesarios, nosotros lo vamos a aceptar, no se trata de imponer”, remarcó Urtubey, quien cuestionó la falta de federalismo en la provincia de Buenos Aires: “Hace décadas que no hay un gobierno completamente autónomo”.

Críticas a Pichetto y Massa

Lavagna y Urtubey no ocultaron sus críticas a Sergio Massa y Miguel Pichetto por el giro que dieron en los últimos días. El líder del Frente Renovador acordó con el PJ y Unidad Ciudadana y se sumó al Frente de Todos, mientras que el senador peronista aceptó la semana pasada ser el candidato a vice de Macri.

“Somos coherentes, no comparto la decisión de Massa y Pichetto. No nos parece satisfactoria”, dijeron. Creen que el acuerdo de Pichetto con Macri podría sumarle votos a Lavagna y Urtubey, producto de radicales desencantados, principalmente en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba.

De todos modos, ambos insistieron en el mensaje “anti-grieta”: “Hay vida después de Macri y Cristina”, remarcaron. “Es el camino más difícil, es construir por afuera de los lugares de poder”, puntualizó Urtubey.

Apagón y crisis

Ambos remarcaron un fuerte rechazo a la política energética, 24 horas después del apagón que dejó a todo el país sin energía eléctrica durante varias horas. “Está claro que hubo mucha desorientación, muchas horas de vacío por el lado del gobierno. Dado que la ciudadanía ha hecho un tremendo esfuerzo en materia tarifaria, ahora la explicación tiene que ser sólida, creíble, que nos digan si efectivamente fueron cuestiones de orden técnico insalvables. Fue el apagón más grande del mundo, requiere una explicación a fondo”, sostuvo Lavagna.

El ex ministro además habló de ocho años de estancamiento económico y sostuvo que los últimos dos fueron de caída, con un fuerte aumento de la pobreza y la indigencia, alta inflación y despidos. De todos modos, remarcó: “No esperen de nosotros un lloriqueo permanente, hay que ponerse a trabajar sin echar culpas para atrás”.