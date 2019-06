Le quieren hacer una colectora a Vidal: apuestan a que la Gobernadora sume votos peronistas

La decisión de la Casa Rosada de dar el visto bueno para plantear, o esperar que lo haga la Justicia, la marcha atrás con el decreto que prohibió las colectoras tiene más aristas que solamente el hecho de si la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, consigue los votos que le saca ir en la misma boleta que el presidente Mauricio Macri.

Alternativa Federal, Sergio Massa, la Unión Cívica Radical y muchos de los aliados que tiene dentro Cambiemos hacen que, aun cuando se decidió avanzar en ese sentido, no sea algo simple de implementar. “Es un fino equilibrio el que se tiene que alcanzar”, le dijo a BigBang una importante fuente judicial que adelantó que el camino más probable será el de la vía judicial.

Es decir que Macri, de mantenerse esa idea, no tendría que pagar el costo político de tomar la decisión contradecirse con un nuevo decreto. Es que el Presidente había firmado en abril un decreto para prohibir que la misma fórmula fuera compartida por partidos o alianzas diferentes. Pero ahora la idea es que fuera la gobernadora Vidal quien pueda ir por agrupaciones diferentes. El objetivo es captar votos del peronismo que están lejos del kirchnerismo.

La decisión sorprendió a la plana de Alternativa Federal, algo que dio a entender el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, durante una conferencia de prensa hoy. “Nadie habló conmigo de esa iniciativa. No me consta y no puedo opinar de eso”, manifestó. Con respecto a la necesidad de que el Ejecutivo derogue un decreto de hace unos meses para habilitar esa posibilidad, opinó: “Sin decir si está mal o no el decreto que elimina las colectoras que sacó el Gobierno, yo soy enemigo de hacer cambios normativos en medio de un proceso electoral”.

Con Massa, Vidal comenzará con las charlas de las que podría participar el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Pasará de ser “ventajita” a “colectora”? El jefe de Gabinete de Vidal, Federico Salvai, comenzará a empezar a tejar la letra chica. La idea central, y para hacer más efectiva la negociación, es abrir todas las listas.

“No va a ser una mera sábana para gobernadora solamente, porque ahí no se gana nada. Vamos a tener que negociar distrito por distrito, lista por lista”, adelantó una importante fuente bonaerense. Massa por lo pronto salió a desmentir cualquier tipo de diálogo, aunque procuró no cerrarle la puerta a nada. De todos modos, la semana pasada en el Congreso del Frente Renovador hizo un llamado a constituir una nueva mayoría en respuesta al gobierno de Macri.

Lo mismo sucede en Alternativa Federal en donde todavía no hay ningún nombre que asome como candidato en territorio bonaerense. Lo seguro es que en los próximos días se tendrán las primeras novedades y sospechan que serán judiciales.

Al fervor inicial que generó la decisión le siguieron las dudas, sobre todo de las patas más políticas. “¿Y si en el afán de ayudar a Vidal el que más pierde es Macri?”, se preguntó uno de los habitués de Casa Rosada que remarca que con este escenario el jefe de Estado se encuentra en 20 puntos en la provincia; entre diez y cinco de diferencia si fuera de la forma tradicional.

“Lo que le resta el abrir así todo son los desencantados que le puede aportar Vidal a la sábana, es decir a los otros”, resumió la misma fuente que abrió el paraguas y adelantó que la medida también beneficiará a muchos intendentes.

Los motivos de la jugada

¿Pero por qué desde la Casa Rosada buscarían tomar una medida que beneficie a Vidal pero pueda perjudicar más a Macri? Simple, porque si en algo están de acuerdo tanto el jefe de Gabinete, Marcos Peña, como el ministro de Interior, Obra Pública, y Vivienda, Rogelio Frigerio, más los mencionados Rodríguez Larreta y Vidal es que sin una victoria en Buenos Aires se esfuman todas las chances de reelección para el jefe de Estado.

“Es toda una señal ganar o perder la provincia de Buenos Aires. Si la ganas, te suma desde lo anímico y lo político porque estas con un aire de superioridad ante cualquier adversario, si la perdes contra el que sea eso se cambia por debilidad”, analizó uno de los miembros de esa mesa.

"Hay intendentes de Sergio Massa que podrían ir en la lista de Cambiemos para ser electos. Si hay un intendente que es de Massa y la gobernadora siente que es un buen intendente, por ahí vale la pena trabajar con él", dijo Jorge Macri, intendente de Vicente López, en radio Mitre. ¿Será así?