Liberación de presos en la Provincia: cuántos "salieron" durante la pandemia en comparación a la "era Vidal"

El asesinato del kiosquero Roberto Sabo volvió a imponer en la agenda mediática el debate en torno a la liberación de presos que tuvo lugar durante la pandemia de Covid-19. Si bien la potestad no es del Ejecutivo, la oposición adjudicó las liberaciones tanto a la administración nacional, como a la de Axel Kicillof. El cruce de María Eugenia Vidal desde la Ciudad y los números oficiales de los últimos ocho años.

El debate se reabrió después de que se confirmara que el ladrón acusado de asesinar a Sabo había salido de la cárcel hacía catorce meses, luego de cumplir una condena de cinco años y diez meses de prisión por los delitos de hurto con escalamiento en grado de tentativa y robo a mano armada.

"Es imposible que mejore la seguridad si liberás a miles de presos", disparó en campaña la candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires y ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Fue, en efecto, una de las banderas que la oposición levantó durante el 2020, pese a que la liberación de los mismos es potestad del poder Judicial y no del Ejecutivo, tal y como se intentó instalar.

En las últimas horas, quien le respondió de forma directa y con datos oficiales fue Jésica Rey, ministra de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires. "La impunidad con la que la ex gobernadora ex orgullosamente bonaerense miente en televisión roza lo impúdico. Repite 'liberaron miles de presos', cuando fue su ex Secretario legal y técnico, devenido en Procurador, Conte Grand, quien firmó la resolución que los indicaba".

"En la misma entrevista, Vidal se refiere a datos judiciales para avalar una mejora en los índices de delito durante su mandato. Esos mismos datos indican hoy que comparando 2019 con 2021, los delitos prevenibles ocurridos disminuyeron en un 24,71 por ciento", sumó, al tiempo que chicaneó: "Como dijo la mismísima Vidal, 'los datos son de la Justicia, no del Gobierno'".

Ahora bien, ¿cuáles son las cifras oficiales? De acuerdo al Registro Único de Personas Detenidas (RUD) en 2019, último año de la administración de Vidal en la provincia de Buenos Aires, se registraron 42.061 egresos del Sistema Penitenciario bonaerense: es decir, 5804 más que los 36.257 reclusos que obtuvieron su libertad durante todo el 2020.