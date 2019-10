Liberaron a Fernando Esteche en la causa por el memorándum con Irán

El Tribunal Oral Federal 8 aceptó un pedido de excarcelación de defensa de Fernando Esteche, preso desde diciembre de 2017, en el marco de la causa por el memorándum con Irán para investigar el atentado a la AMIA. Se le fijó una fianza de 400 mil pesos. El dirigente social lleva casi dos años preso y todavía no hay fecha para un posible juicio. La decisión fue tomada por unanimidad por los magistrados José Michelini, Daniel Obligado y Gabriela López Iñíguez, quienes integran el tribunal conformado para juzgar a Esteche y a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre otros.“Dado el tiempo transcurrido, la imposibilidad material de celebrarse en lo inmediato el debate no puede sopesar sobre la situación del imputado Esteche, es por ello que corresponde hacer lugar al pedido excarcelatorio”, aseguraron los jueces en un fallo de diez páginas. La instrucción de la causa había sido llevada, cuándo no, por el juez federal Claudio Bonadio, a quien el "azar" favoreció en una docena de causas contra Cristina.

Esteche ya había sido absuelto en julio de este año en la causa en la que se lo investigaba por “incitación a la violencia colectiva” por un discurso de fuerte tono crítico al presidente Mauricio Macri. El ex líder de Quebracho lo acusaban de de haber dicho en 2016 en Los Hornos, que el de Mauricio Macri era "un gobierno que va a caer, que vamos a ayudar a que se caiga, porque gobierna contra el pueblo".