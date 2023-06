Libertad para una casta nueva: Milei fue denunciado otra vez por vender candidaturas por miles de dólares

El discurso anti casta política de Javier Milei otra vez mostró sus limitaciones para el modelo que quiere construir el precandidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA). Mientras que miles de jóvenes -y no tanto- lo apoyan según las encuestas, los lugares en sus listas tienen precios altos y en dólares. Esto fue denunciado por el partido Ser de Entre Ríos, desde donde informaron la deshonrosa práctica corrupta.

"Comprobamos, dolorosamente, que es solo una franquicia política que vendió las candidaturas al mejor postor sin importar el prontuario delictivo de quienes las compraban", acusaron desde el espacio litoraleño. "Creímos en un león, pero estaba repleto de cuervos", graficaron.

El comunicado fue a partir del cierre de listas de la semana pasada, donde pudieron comprobar todas estas acciones que denunciaron. "Con la sucesión de los días descubrimos que este frente electoral que parecía la renovación escondía las peores prácticas de la política", criticaron.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"En Entre Ríos, a través de sus diferentes operadores, se conformó una banda de inescrupulosos que usaron las ideas de la libertad para llenarse los bolsillos. Tienen un discurso tan depurado que nos engañaron. El único objetivo de estos facinerosos es seguir conservando sus negocios, la impunidad y el poder que ostentan, a costa de los entrerrianos de buena fe", aseguraron en el comunicado de Ser. "Por eso nos vamos con la frente bien alta. Les dejamos la rosca, el delito y la estafa. Nos llevamos la honestidad y los sueños de luchar por los entrerrianos", añadieron.

"Lamentablemente, cientos de dirigentes y personas de bien, creyeron en este proyecto político denominado La Libertad Avanza y han sido estafados por quienes no tienen ningún problema en vender su banca al mejor postor. Nosotros repudiamos a esa gente. No somos ni seremos parte de eso", concluyeron.

La de Entre Ríos no fue la única denuncia reciente. La ex piquetera Silvina Soria, que en su momento celebraron desde el espacio libertario como una conquista personal, reveló que "para ser intendente pidieron 60 mil dólares, y para ser concejales o consejeros escolares también pedían plata en dólares".

Esto lo pudo ver con sus propios ojos, ya que según su testimonio, estuvo en una reunión presencial a principios de 2023, junto a los armadores locales de LLA, Arnaldo Díaz, Carlos Curestis y Miriam Niveyro, además del armador provincial Sebastián Pareja.

"Yo pensaba que se iba a ordenar en base al conocimiento, a la militancia, a la meritocracia, pero no. Acá es todo por plata", aseguró Soria ante la Revista Noticias. Allí además confesó que "en Avellaneda hay maltratos, de parte del referente y de su séquito, y está todo avalado por Pareja".

"Pusieron candidatos pagos, se vendieron los cargos, y así le está yendo a Milei, no ganó en ninguna elección", cuestionó la ex piquetera. "Lo seguí hasta donde pude, pero no vi pero de su parte que me hayan cuidado. Es una desilusión. Hice todo lo que pude, pero me decepcionó, esto una cascara vacía", agregó.

Antes que este caso pero este mismo mes, en Neuquén también las acusaciones contra Milei fueron durísimas. El candidato a gobernador que salió cuarto con un 8,25 por ciento en abril bajo la bandera del espacio libertario, Carlos Eguía, rompió con LLA y tuvo calificativos muy serios para con el ex arquero de Chacarita.

"Ayer me enteré por un tuit que habían armado una alianza con un partido de Larreta. Yo decía que justamente lo que ellos tienen es la venta de la marca. Una vez leí en un tuit que alguien decía 'lo que están haciendo es vender la marca'. Y es así", cuestionó Eguía. El dirigente local lo tildó de "basura" y lo criticó por haberle soltado la mano a Ricardo Bussi tras la estrepitosa derrota en Tucumán, cuando preguntó si habían visto su cara en la boleta "No podés ser tan turro. A ver Milei, además de mentiroso, hipócrita y falso, sos un turro", disparó.

"La semana pasada dijiste va a ser la primera gran batalla. ¡Cómo y nosotros, los de Tierra del Fuego, la gente que se jugó en La Rioja, Neuquén y Río Negro ¿Qué vinimos a ser? Indios ¿Qué venimos a hacer para vos? Para Milei somos todos una mierda y él la casta especial", advirtió Eguía.

"El que habla de los cargos, de la casta, de los políticos chorros y qué se yo, es el primer chorro. Lo primero que hicieron 20 días después de las elecciones fue llamarme para pedirme cargos en la Legislatura de Neuquén", deslizó el neuquino. Para ejemplificar sus críticas, habló de Nadia Márquez "la candidata que quiere ir" en su provincia. "Mirá si será casta que todavía no terminó de ser concejal y termina de ganar una elección con Rolando Figueroa como candidata a diputada provincial, que todavía no asume, y ya se quiere presentar a diputada nacional", lanzó Eguía.

"A esa casta le han dado el partido. Evidentemente Javier Milei es más mierda de lo que yo creía. Se merece que lo escupamos por la calle, no que nos saquemos una selfie, que la gente le diga: '¿Sabe una cosa? Usted es más chorro que los chorros'", pidió el neuquino.