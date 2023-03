Libertario a favor de la tortura: un legislador de Milei publicó un tuit pidiendo "picana y plomo" para cambiar Rosario

Mientras que en la ciudad de Rosario desde hace muchos años los grupos de narcotraficantes viven en guerra para dominar el negocio de la droga, y sólo en lo que va del año hubo 60 homicidios en la ciudad, para algunos representantes democráticos la solución de este problema mundial es a través de la tortura y el accionar por afuera de lo que determinan las leyes.

El economista libertario Javier Milei.

Este es el caso del legislador porteño de La Libertad Avanza Ramiro Marra, amigo y compañero del economista Javier Milei. Recientemente, en su perfil de Twitter, el libertario se manifestó "a favor" de una reflexión de un vecino rosarino que, en declaraciones a la prensa, dijo que solucionaría el problema del narcotráfico en un mes "con picana y plomo".

"Al que lo agarro, lo picaneo hasta que canta... y más vale que no me diga que hay un político porque lo ejecuto ahí nomás", confesó el rosarino. Son palabras que tienen una fuerte orientación política y que, viniendo de un ciudadano de a pie, no tienen la gravedad de que lo diga alguien que firmó un reglamento como representante legislativo y que, se supone, comparte los valores mínimos de convivencia democrática.

El legislador porteño Ramiro Marra, quien se manifestó a favor de la tortura.

Lógicamente, que Marra se haya manifestado "a favor" de esta declaración, con términos como "cantar" y "picanear", muy vinculados a las formas operativas con las que las Fuerzas Armadas de la Argentina torturaron y gobernaron el país entre 1976 y 1983, generó el repudio de gran parte del arco político.

"Es gravísimo que un legislador como Ramiro Marra defienda de manera tan abierta la tortura. A días del 24 de marzo propone picanear personas. Lo dijimos: no son libertarios, son fachos", escribió, en su Twitter, Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero y legislador porteño por el Frente De Izquierda.

El legislador porteño Gabriel Solano.

"La Policía es la que regentea el narcotráfico. Permitir que la Policía picanee personas es darle más poder a los responsables del crecimiento del narcotráfico de Rosario y de todo el país", analizó Solano ante BigBang. "Pero lo más importante es que los libertarios son fascistas, que defienden a la Dictadura Militar y su método de exterminio", insistió.

Recientemente, y a partir del mensajes mafioso que dejaron en el supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) por Santa Fe Roberto Mirabella declaró ante Radio 10 que su provincia era la que menos dinero per cápita recibía del presupuesto nacional de Seguridad.

En esa entrevista que brindó a Argenzuela, respaldó también la convicción de Solano de que las fuerzas de seguridad son parte del problema y no la solución. "El último juicio a Alvarado, que es un capo narco, en junio del año pasado, de 22 condenados, siete eran policías. Pero no el que servía café, de alto rango", detalló.

También otra legisladora del Frente de Izquierda repudió el horrendo comentario de su colega. Se trata de Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y militante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH). "A pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe militar, Ramiro Marra reivindica la tortura, la picana eléctrica y las ejecuciones contra los políticos, las cosas de las que fueron victimas mis padres y los 30.000", señaló a BigBang.

La legisladora porteña Alejandrina Barry.

"Sólo puedo expresar mi enérgico repudio y dejar en claro que cuando denunciamos que reivindican el genocidio en la Argentina, no es sólo por el pasado, es tambien para aplicar esa represión en el presente. El flagelo del narcotráfico se puede solucionar atacando las mafias ligadas a las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial, que son parte del negocio y las amparan", explicó Barry. "Los partidarios de Milei sólo buscan instalar su política represiva con los mismos métodos que utilizo el terrorismo de estado en nuestro país", agregó.

El enfrentamiento entre la izquierda y la extrema derecha que encarna los seguidores de Milei no es actual, ya que lleva muchas décadas. Pero sí recientemente se trasladó a otro cruce que hubo, en donde el legislador libertario -otra vez- utiliza las pantallas en vez de los argumentos políticos para dar sus peleas.

En los últimos días, Romina Del Plá, la diputada nacional por el Frente de Izquierda, lo atendió de lo lindo al libertario luego de que este suba una foto de ella sentada en el Congreso Nacional con su colega Nicolás del Caño al lado, mientras ambos revisaban su teléfono celular. El derechista escribió "pónganse a laburar", pero probablemente no espera la contundente respuesta de su opositora.

"Marra, no solo sigo dando clases en escuelas de La Matanza sino que soy la diputada que más intervino en todo el periodo 2022 y con asistencia perfecta. Vos sos un parásito que vive de la especulación financiera. Datos, no opiniones", disparó Del Plá desde su Twitter.

Esta pelea no tomó la trascendencia que probablemente tome las actuales confesiones a favor de la tortura que tuvo Marra, aunque exponen el nivel circense con el que hace política el legislador, quien tiene como tweet fijado un ataque que hace a trabajadores de tránsito porque están poniendo una multa (ese, le guste a quien le guste, justamente es su trabajo).

En una Legislatura Porteña en la cual en algún momento no se le permitió asumir a la actriz Elena Cruz por sus declaraciones a favor del dictador Jorge Rafael Videla -algo que el tiempo y las gestiones terminaron revirtiendo-, es probable que no quede así el brutal sincericidio de Marra.