Libertarios, pero con la nuestra: la insólita justificación de Milei por los pasajes

Pese a su constante reclamo por la "austeridad de la casta política", Javier Milei y su compañera de La Libertad Avanza, la negacionista Victoria Villarruel, emitieron 22 pasajes de avión a cuenta del Congreso tan sólo en el primer trimestre del año. Los libertarios, que representan a la Ciudad de Buenos Aires, los usaron para participar de actos proselitistas en distintas provincias del país. La insólita justificación de Milei y el retruco de Villarruel.

Invitado al ciclo Verdad Consecuencia de TN, el diputado nacional enfrentó las acusaciones por el uso de los viáticos, aunque en una primera instancia intentó excusarse en los sorteos que mes a mes realiza para "donar" su cuota.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Todo el dinero de mi salario mensual como diputado es transferido luego de los sorteos que hago, yo no me quedo con un solo peso", se atajó Milei, y sumó: "Al ser diputado nacional y no legislador porteño, esos pasajes están para ir a las provincias y juegan el rol de un viático".

Si bien tanto Milei como Villarruel pueden disponer de los pasajes que la Cámara prevé para que los diputados puedan regresar a sus provincias, lo cierto es que fueron utilizados con el fin de participar de distintos actos proselitistas a lo largo y a lo ancho del país.

El reglamento para los pasajes: los diputados pueden optar entre 12 vuelos aéreos o 20 mil pesos adicionales por movilidad; así como 20 pasajes terrestres o un bonus de 10 mil pesos.

Los pasajes, de acuerdo al reglamento del Congreso, son para que los diputados puedan "regresar a sus distritos, relevar las necesidades de la ciudadanía, recorrer las provincias a fin de escuchar a la gente y retornar a la sede de la Cámara para participar de las reuniones de comisión y las sesiones".

"Si no los usaba (por los pasajes), ese dinero volvía a la Cámara de Diputados y, por ende, a la casta", prosiguió en su justificación el libertario, al tiempo que recordó el "Lilita-Gate" del 2018: "La señora Carrió no viajaba a ningún lado: canjeaba los pasajes y se quedaba con la plata".

Pese a que en ningún momento se mostró arrepentido o reconoció la contradicción entre su discurso y sus acciones, el diputado de derecha prometió: "Como usé esos pasajes, en el próximo sorteo de mi dieta voy a devolver esa plata".

Milei utilizó dos pasajes del Congreso para viajar en abril a la provincia de Mendoza. Allí coincidió con Villarruel, quien también viajó con los viáticos de la Cámara para acompañarlo en la charla que el economista brindó en el Parque O’Higgins.

"No fui a hacer política. Di una charla con 20 mil personas de mi proyecto para acabar con la inflación, que es eliminar el Banco Central. Por una cuestión operativa hubo que usarlos y cuando haga el sorteo devuelvo la plata. A veces no hay pasajes y tengo problemas para conseguirlos", prosiguió en su justificación Milei.

Los otros 20 pasajes en cuestión fueron emitidos por Villarruel y los destinos fueron: San Miguel de Tucumán, Neuquén, Córdoba, Salta (se emitieron dos), Ushuaia, Corrientes, Rosario, Mendoza.