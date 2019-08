Lilita descarrió otra vez, ahora frente al gabinete ampliado: "Nos van a sacar muertos de Olivos"

Si bien desde el gobierno comenzó a bajar un mensaje más conciliador encabezado por el presidente Mauricio Macri, después de la derrota en las elecciones primarias y tras el abrupto salto del dólar esta semana, la diputada nacional Elisa Carrió prefiere no poner un alto a su embestida política y sigue apuntando con munición gruesa contra el Frente para Todos. Lilita descarrió otra vez, en menos de 24 horas.

El miércoles Lilita denunció –visiblemente furiosa- que muchos votos a favor de Macri fueron "suprimidos" en los telegramas de las PASO. La referente de la Coalición Cívica advirtió que hubo demasiados “datos incorrectos" en el escrutinio y denunció que el "control narco" en el norte del país y conurbano bonaerense fue "central" para la derrota de Cambiemos.

Estamos analizando los resultados y hay demasiados datos que son incorrectos y muchos son votos a Macri directamente suprimidos en el telegrama. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 14, 2019

De modo tal que me da la impresión por gente que estuvo en el territorio, que el control narco en determinados sectores del norte y del conurbano es central.

Asi que en eso estamos trabajando. Cada vez estoy más segura de nuestra victoria en octubre. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 14, 2019

Esta vez, Carrió hizo un fuerte llamado a revertir el resultado electoral de las PASO del domingo pasado y a no dejarse "doblegar por los corruptos", al sumarse en el Centro Cultural Kirchner a la reunión de gabinete ampliado que encabezó el presidente este jueves.

"No se borren, los que se borran son cobardes", dijo la socia del frente gobernante y además aseguró que "este es el momento de la victoria". "A nosotros no nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover; nos van a sacar muertos, pero no nos van a sacar sino de pie", dijo.

Tras el triunfo de la fórmula presidencial del Frente de Todos, que encabeza Alberto Fernández, por una diferencia de 15 puntos sobre Juntos por el Cambio, que postula la reelección de Macri, la fundadora de la Coalición Cívica dijo: "No nos tienen que doblegar los corruptos".

"Hay que aceptar el resultado y modificarlo, pero tengo la certeza de que ganamos en octubre", aseguró Carrió. "Nunca vamos a estar derrotados porque nuestra causa es justa", agregó y pidió defender al jefe de Gabinete, Marcos Peña, de las críticas en su contra.

"La libertad y dignidad no se consiguen con un cambio de gobierno, se consiguen con trabajo. El que no quiere trabajar no tendrá libertad. Le digo al pueblo que no vote ladrones porque lo van a robar, que no vote la impunidad de todos porque no hay Argentina posible y que no vote a los que manejan las droga porque se están muriendo los chicos", sentenció Carrió.

Además elogió las medidas que se conocieron en las últimas horas, afirmó que Macri no la invitó a su quinta familiar en Los Abrojos y bromeó con que "Pichetto se conserva bien a pesar de los años". "Soy la primera defensora de este Presidente en toda la República. Nunca me dijo que había que garantizar impunidad a nadie", cerró la diputada.