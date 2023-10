"Llegó muy mal, sacado y enojado": el detrás del ataque de ira de Javier Milei en A24

Javier Milei le ha regalado a la televisión argentina un centenar de imágenes: discutiendo a los gritos, intentando apagar una bengala el día de su cumpleaños, junto a su novia Fátima Flórez coqueteando en la mesa de Mirtha Legrand, su cara de ira cuando Myriam Bregman le llamó “gatito mimoso del poder" y muchas otras. Sin embargo, su faceta bajo presión no se había visto nunca hasta este jueves 26 de octubre, cuando fue invitado a América 24. “¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita”, expresó.

Para muchos, la escena remitió al final de la película “Joker” cuando el personaje interpretado por Joaquin Phoenix habla totalmente fuera de sí en un estudio de televisión. El periodista en este caso no fue Robert De Niro, sino Esteban Trebucq, que entrevistó al candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA) en más de una oportunidad, y que intentaba no decir muchas palabras para no echar leña al fuego que Milei tenía en los ojos.

El periodista intentó calmar las aguas diciéndole que cuando salgan del aire le iba a explicar por qué había ruido en el estudio. Pero el libertario seguía como si hubiera perdido su centro: “Estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando”, explicó lleno de odio encubierta.

Además fue explícito: “Si yo le erro (sic), a mí me destrozan públicamente. Y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando”, contestó al borde de un ataque de nervios que era evidente que no podía contener.

Las repercusiones de estos dichos, tomaron la agenda pública generando preocupación por el estado de salud mental del candidato a presidente. ¿Pero qué le pasaba a Javier Milei? La cocina de esa nota, la contó Jorge Rial en Argenzuela (Radio 10) que explicitó que el libertario estaba fuera de sí por varios motivos, además contó que esta vez había llegado tarde a la nota, una actitud muy poco frecuente en él.

“Llegó sacado y enojado”, dijo Rial que además expresó que no se quiso sacar fotos con la gente (otra actitud poco habitual) y que no quería hablar con nadie, solo quería hacer la entrevista pactada. Al parecer, la razón de peso por la que Milei llegó desacoplado fue una reunión con La Libertad Avanza que no fue para nada serena: allí el libertario se enteró de la cantidad de referentes libertarios que se pasaron para el lado de Sergio Massa.

También advirtió que hasta el mismísimo Mauricio Macri lo había dejado solo al proponerle como figuras “fuertes” a Nicolás Dujovne y Diego Santilli. Y hubo otros factores que encendieron la fiereza de Milei: dijeron que había fraude en el proceso electoral de San Luis, pero cuando abrieron las urnas e hicieron el recuento de votos, el resultado fue totalmente desfavorecedor para LLA quedando como ganador absoluto de esa provincia Sergio Massa.

La reunión en cuestión terminó a los gritos, la pelea que se cocinó allí no tuvo límites. Esto llevó a que Milei se deje llevar por la vehemencia y el frenesí del momento. Como resultado tuvo un ataque de ira que lo obligó a irse raudamente del lugar. Cuando llegó al estudio de América 24 todavía estaban presentes en el mismo lugar, militantes del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) que llevaban tres días de paro en reclamo de una recomposición salarial para el sector . El recambio de gente del sindicato a la comitiva de Milei fue lo que generó ruido y es lo que terminó perturbando al libertario.

Más tarde confirmaron que el ruido que existía en el piso de América 24 es el “normal” pero terminó sacando de las casillas a Milei que dijo estar harto de responder sobre la dolarización en los medios de comunicación. Dolarización que fue bastión de su campaña que ahora quedó totalmente desdibujada.