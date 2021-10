Lo citaron a indagatoria y Macri anunció que dará clases en Miami: la justificación de Bullrich

¿Tras los pasos de "Pepín"? El juez subrogante de Dolores Martín Brava ratificó la citación a indagatoria para el día de mañana del ex presidente Mauricio Macri, en el marco de la causa que investiga el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. La Justicia falló en todos sus intentos por notificarlo, dado que ya no residía en ninguno de los domicilios presentados. Horas después de que se ratificara el pedido de indagatoria, confirmó que dará clases en Miami y que permanecerá en Estados Unidos durante gran parte del próximo semestre.

El ex jefe de Estado aceptó por estas horas la oferta de The Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University para participar de una de sus cátedras. "Su experiencia como presidente de la Argentina y su liderazgo en la implementación de políticas de libre mercado ofrecen la combinación perfecta del tipo de líder que buscamos que participen en esta beca", precisó Carlos Díaz Rosillo, director de la entidad y ex asesor de Donald Trump.

Mientras en la Argentina los medios se hacían eco de su llamado a indagatoria, Macri se tomó el tiempo de compartir en sus redes sociales la noticia: "Será un honor unirme al 2022 al Adam Smith Center para interactuar y ser mentor para futuros líderes en el ámbito de diseño de políticas públicas, con la mirada especialmente puesta en el progreso de América Latina".

Macri se enteró del llamado a indagatoria en Estados Unidos, país al que viajó para presentar su libro Primer Tiempo. Aunque desde el inicio de la causa aseguró que iba a estar a disposición de la Justicia, quien ya notificó que el ex presidente no se presentará a declarar fue Patricia Bullrich, titular del PRO. Lo hizo a través de una misiva dirigida al juez de la causa, en la que sostuvo: "En mi carácter de presidenta del PRO vengo a comunicar a usted, tal como era de público y notorio conocimiento a la fecha de su resolución, que el ingeniero Macri se encuentra fuera del país cumpliendo compromisos internacionales previendo su regreso para fines del corriente".

"Confío en que el señor juez sabrá comprender la situación que se ha generado con esta inminente convocatoria y que tendrá presente la permanente vocación de respeto y sometimiento a las instituciones republicanas que asume el ex presidente Mauricio Macri, garantizando los derechos y garantías que lo amparan evitándose cualquier decisión apresurada que sólo aumente el estrépito mediático que ya se ha generado con su intempestiva citación", cerró Bullrich, en alusión a la posibilidad de que el ex presidente pueda ser declarado en rebeldía por no presentarse a declarar.

La lapidaria reacción de Cristina Kirchner

Después de que se confirmara que Macri no se presentará a declarar, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se volcó a Twitter para señalar: "La verdad, no sé si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia".