“Lo salvan sus amigos”: el duro mensaje del ministro de Justicia tras el sobreseimiento de Macri

Hace pocas horas, la Cámara Federal dictó el sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri y del resto de los imputados en la investigación en la causa por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas en el hundimiento del submarino ARA San Juan, que desapareció en noviembre de 2017.

El fallo fue dictado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, y dejaron sin efecto el procesamiento contra Macri, que había sido decidido por el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, en diciembre de 2021. En la causa, también habían sido procesados a los directivos de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani junto con otros funcionarios como los ex directores operacionales de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, el ex director de Reunión Eduardo Winkler y el jefe de la base Mar del Plata, Nicolás Iuspa Benítez. A ellos se sumaron cinco agentes que hacían tareas territoriales.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Tras la noticia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, repudió el fallo de la Cámara Federal a favor de Macri y dio un durísimo mensaje a través de su cuenta de Twitter: “Lo salvan sus amigos”. De esa manera, dejó en claro su postura sobre el sobreseimiento que fue dictado, como otras tantas veces, por los jueces de Comodoro Py, adonde la defensa del líder del PRO había pedido que sea tratada la causa.



En su mensaje completo, Soria escribió sobre el sobreseimiento de Macr: “Cuando no son los jueces de la Corte que Macri puso por decreto, son los de Casación que jugaban pádel con él. Cuando no son los Camaristas que trasladó ilegalmente, son los jueces que entraban a escondidas a la Rosada. No lo sobresee la Justicia: lo salvan sus amigos”.

Por su parte, minutos después del sobreseimiento, el empresario y probable precandidato a presidente por Juntos por el Cambio utilizó su cuenta de Twitter para expresar su alegría luego del sobreseimiento. "Ganó la verdad. La verdad aún puede ganar en la Argentina. No perdamos la fe. Cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre", publicó Macri.

Por su parte, la querella integrada por los familiares de las víctimas del ARA San Juan afirmaron, tras el fallo de la Cámara Federal, que están “decepcionados” y que la decisión fue “un golpe judicial”. En su comunicado, firmado por las letradas Valeria Carreras y Lorena Arias, afirmaron: “Lo vivimos con decepción. Es un golpe judicial que nos lleva a revivir la sensación ante cada parte diario falso, cada reunión con autoridades nacionales y cada falsa promesa”.

Y completaron: “Nos toca comunicar a 50 meses del hundimiento del ARA San Juan, que a pesar de haberlo vivido en carne propia, a pesar de las pruebas aportadas por la propia AFI, a pesar de ser un secreto a voces el espionaje ilegal del que fuimos víctimas, la Justicia de Comodoro Py dio por tierra con todo eso”.

Por su lado, en el fallo, la Cámara no se cometió ningún tipo de delito. “En las avanzadas que se hicieron se cuida el entorno completo de la seguridad presidencial, como sus movimientos y de quienes se acercan al presidente”. Y finalizaron: “Hay inexistencia de delito. La información respecto de la seguridad de infraestructura crítica del Estado, como lo es, entre otras cosas, el Presidente de la República, es una tarea obligada de las fuerzas de seguridad y de los Agentes de Inteligencia que trabajan en la AFI”.



Y finalizaron: "Consideramos que existe suficiencia probatoria para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas".