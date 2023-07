Lo único que se derrumba es su carrera política: el marido de Pampita bajó su precandidatura

Hasta hace pocas semanas, Roberto García Moritán, más conocido como el marido de Pampita, hacía campaña electoral asegurando que si fuera elegido jefe de Gobierno Porteño derrumbaría el histórico edificio del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la avenida 9 de julio. También vivió un duro cruce con Alejandro Bodart, del FIT. Después de tanta polémica, el empresario decidió bajar su precandidatura y apoyar a Jorge Macri en la interna del PRO.

La precandidatura de Moritán se había dado a conocer el 9 de mayo. Pero duró poco tiempo. Igualmente, el marido de Pampita sumó puntos dentro de Juntos por el Cambio y parece alejarse de Republicanos Unidos, el espacio que comparte con Ricardo López Murphy. ¿El motivo? Mauricio Macri le dedicó un tuit: “Es alentador saber que existen liderazgos como el de Roberto, capaz de anteponer el bienestar de los porteños, la visión y los valores compartidos frente a la ambición personal. Con mucha alegría y ganas de trabajar juntos le damos la bienvenida”.

En tanto, el propio Jorge Macri escribió: "Bienvenido y muy agradecido por tu apoyo @Robergmoritan. Tal cual decís, en los próximos días se debaten dos modelos, por eso aprecio tu generosidad en esta decisión. Trabajamos muchos años para llegar hasta acá, dimos muchas luchas, aprendimos y estamos para seguir produciendo cambios muy importantes. Tu apoyo llega en el momento que las cosas se están alineando en la misma dirección. Sigamos así, del lado de las personas, de la libertad y del progreso. Hay mucho por hacer".

Esta semana, Moritán vivió horas de fama por su cruce con Bodart en TN. Fue en el programa de A dos Voces con el derecho a cortar rutas como eje central, pero terminó con acusaciones personales entre ambos candidatos. García Moritán mencionó la idea de demoler el edificio de Desarrollo Social, pero Bodart le espetó: “Vos discutís con la panza llena”.

García Moritán no se quedó callado y le respondió: “Apelás al ataque personal porque los que venimos del privado solucionamos nuestros problemas sin necesidad del Estado. Esa es una concepción que les incomoda mucho”. Y Bodart retrucó: “Toda tu familia vivió del Estado desde que eras chiquito. Decí la verdad. Vos naciste en Estados Unidos bancado por una familia que vivía del Estado. No te gusta el Estado, pero viviste del Estado durante años y armaste tu vida así”.

“¿Querés que nos descalifiquemos personalmente? ¿Querés ese tipo de debate? Si querés hago una radiografía de lo que fue tu vida parasitaria con relación a tu vínculo con el Estado”, respondió Moritán. Durante el cierre del programa, los candidatos tenían la oportunidad de contar sus propuestas políticas, sin embargo, siguieron discutiendo. El precandidato por el Frente de Izquierda advirtió que en la Argentina “deben pagar los ricos porque no pueden seguir pagando los pobres”. Y añadió: “Todos los que hablaron de represión se fueron en helicóptero de este país”.

A segundos de que el programa termine, Moritán alardeó a Bodart: “El 99,9% de las personas que están en los piquetes no quieren estar ahí, están porque los obligan. Encima tienen la inmoralidad de sacarle un porcentaje. Si vos los desfinancias, le quitas la posibilidad de darse de alta y de baja. Si haces eso lo ves al señor, que no se lo ve tan desnutrido, cortando solo”. El dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MTS) no se quedó callado: “Conoces más a Estados Unidos y a Europa que a un par de obreros. Yo no soy un piquetero, yo apoyo las luchas porque tengo sensibilidad social, cosa que a vos te falta cuando decís que tenés empleados por $70.000 y decís que ganan un sueldo porque cobran propina”.

En un tono de voz elevado, Bodart añadió que era un “chupasangre de trabajadores”, que se había hecho famoso por su esposa y que hacía propuestas ridículas como solucionar un problema social tirando abajo un edificio. Moritán tuvo la última palabra: “Es muy fácil hablar cuando en tu vida invertiste, trabajaste y no generaste ningún tipo de valor, viviste del estado toda tu vida. Querés ser diputado nacional, ahora gobernador de la provincia. No tenés idea de cómo funciona el sector privado. Pisa una pyme una vez, da un solo trabajo y después hablamos”.

De esta forma, el debate concluyó, pero solo en televisión porque continuó en los pasillos de TN. Uno de los productores sacó su teléfono para grabar la situación, mientras que los candidatos quedaron enfrentados cara a cara en medio de una discusión. “Forro, anda a discutir con tu mujer”, le gritó el dirigente del FIT. Y agregó: “¿Te pensás que nosotros tenemos miedo? Vos tenés miedo de nosotros porque te vamos a cortar el chorro, vos sos un forro”, mientras Moritán se le acercaba cada vez más.

Bodart no paraba de gritar: “¿Sos macho? ¿Tenés huevos? Boludo, anda a discutir con tu mujer”. Mientras que Moritán le respondió: “Yo estoy tranquilo, gordito, mira que te tengo miedo”. “Provocador de mierda”, saltó Bodart. “¿Así tratas a tus empleados? Vos vivís del trabajo esclavo, le pagas 70 lucas a tus empleados y encima les decís que viven por la propina. Chupa sangre. Nunca vas a poder hacer lo que quieren ustedes. Te crees un patrón de estancia porque tenes guita”. Mientras Bodart se alejaba, Moritán le decía: “Yo no vivo de la política como vos”. Después de tremenda pelea, Moritán bajó su horizonte político y se une al macrismo porteño.