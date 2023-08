"Lo vamos a cerrar": la dura amenaza del libertario Ramiro Marra a los trabajadores del INCAA

Desde las elecciones de las PASO, el partido de La Libertad Avanza está en el centro de la polémica debido a sus propuestas políticas y a la incertidumbre de la posible desaparición de instituciones públicas o ministerios. En el día de hoy, uno de los representantes de ese partido político volvió a apuntar con dureza al afirmar que iban a cerrar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). El hombre en cuestión fue el libertario Ramiro Marra quien amenazó a los trabajadores del INCAA.

Es que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) lanzó un concurso para ocupar 108 cargos vacantes en la planta permanente. La inscripción electrónica para los postulantes comenzará el próximo 22 de agosto y finalizará el 25 a las 16 horas, según la resolución 1180/2023, firmada por Nicolás Batlle, presidente del Instituto, y publicada el día de hoy en el Boletín Oficial.

La apertura del concurso provocó la reacción del dirigente libertario Marra, candidato a jefe de Gobierno porteño, quien respondió un tuit que difundía la nueva contratación estatal.

“No pasa nada, vamos a cerrar el INCAA”, sentenció Marra al comentar un mensaje en el que un usuario de Twitter le llamaba la atención la propuesta del Instituto. Esto generó polémica entre sus seguidores y una brecha entre aquellos que apoyan la medida y otros que no están de acuerdo.

“El INCAA se auto financia con el Fondo de fomento gracias a la Ley del cine así que el estado no pone un peso. Y es un ente autárquico que no depende del estado asique no lo podes cerrar. NO CONOCEN EL PAÍS QUE QUIEREN GOBERNAR BURROS”, comentaba un usuario. Mientras que otro le respondía: “Vos mismo lo estás diciendo. No se autofinancia, lo financiamos nosotros pagando impuestos. Por suerte el año que viene cierra”.



Tras la declaración del candidato de cerrar el INCAA, Marra sostuvo que “para eliminar el déficit fiscal, necesitamos eliminar de raíz todos los gastos públicos que no sean realmente vitales. Ahora sí los fondos serán utilizados donde realmente son necesarios, basta de gastar en estupideces”, mensaje que compartió en sus redes sociales.

Con 14.481 empleados, el INCAA fue fundado en 1958 y es un ente público no estatal que está en la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, a cargo de Tristán Bauer.

El llamado a concurso fue también cuestionado por la diputada de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, que cruzó a Massa y al kirchnerismo: “¿Llamado a concurso para cubrir 108 cargos públicos de planta permanente en el INCAA? ¿Sergio Massa no había congelado el ingreso de empleados al Estado? ¿Estas son las prioridades del kirchnerismo?”, escribió en su cuenta de Twitter.

El propio Milei había anticipado sus planes para el INCAA en una entrevista con Baby Etchecopar: “Lo vamos a cerrar, igual que la Televisión Pública, igual que Télam”, había declarado. Además, afirmó que el Instituto “siempre responde a quien está en el poder” y señaló que este es uno de los motivos por los cuales planea excluirlo de la órbita del Estado.

“El segundo motivo por el que lo vamos a cerrar es que genera déficit”, continuó. “Si genera déficit, es porque vos no generás un producto apetecible para el mercado. En condiciones normales no deberías existir, tendrías que quebrar. Y si no quiebra, es porque justamente está financiada por un subsidio, por eso de alguna manera alguien lo tiene que pagar”.