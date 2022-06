Longobardi lo hizo de nuevo y propuso un Golpe: las otras "arengas antidemocráticas" de los famosos

"No es que nosotros seamos tan buenos, sino que los demás son peores". Esa, tal vez, es una de las frases más parafraseadas de Juan Domingo Perón. La histórica oposición que enfrentó el peronismo vuelve semana a semana al centro de la escena, con el club de los denominados "famosos golpistas". De la propuesta de Marcelo Longobardi para destituir a Alberto Fernández, a la arenga del "levantamiento del pueblo" contra el Gobierno de Susana Giménez y Viviana Canosa, entre otras voces.

En medio del revuelo mediático que se desató por el avión varado en Ezeiza, Longobardi aprovechó su programa de radio para volcar al aire sus deseos: que el Congreso designe a un jefe de Gabinete parlamentario y que sea este quien asuma tanto el rol de la presidencia, como el de la vicepresidenta. Cabe recordar, puesto que muchos prefieren olvidarlo, que el 27 de octubre del 2019 el Frente de Todos, con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en la boleta, se impuso en elecciones democráticas con el 48,24 por ciento de los votos.

Pese a que el 29 de octubre del año que viene los argentinos regresarán a las urnas y ungirán a sus nuevos representantes, Longobardi tiene otra idea. "Esto se resuelve creando alguna clase de grupo, entre oficialistas y opositores, que advierta que arriba de este barco completamente a la deriva -y hasta puede ser peor que a la deriva, porque una cosa es la deriva, que es muy mala; y otra cosa es que sea peor, si miramos el tema Irán y Venezuela- que tome cartas en el asunto: fuera de la señora de Kirchner y del presidente Fernández. Que finalmente el parlamento se ponga las pilas y procure designar a un jefe de Gabinete con respaldo parlamentario que se haga cargo de semejante catástrofe", propuso el periodista.

En concreto, Longobardi habló de un golpe parlamentario. Y no es la primera vez que objeta y cuestiona las bases de la democracia. Ya en abril del año pasado, en el marco de su por entonces pase radial con Jorge Lanata, el periodista disparó: "Mi preocupación, evidentemente desde mi falta de seriedad, es que ciertos niveles estrafalarios de pobreza estructural hacen cortocircuito con una vida democrática plena y la democracia no es para cualquier país, la democracia requiere estándares de bienestar económico e igualdad, de oportunidades, de estabilidad, de falta de gritería, de cuestiones que hoy no están dadas en Argentina".

Algún día, lamentablemente, tendremos una sorpresa porque vamos a tener que formatear a la Argentina de un modo más autoritario para poder manejar semejante descalabro"

Pero eso no es todo. Después de poner en tela de juicio el voto de los sectores más vulnerables del país, atravesados por la durísima crisis económica de los últimos cinco años, Longobardi insistió: "Algún día, lamentablemente, tendremos una sorpresa porque vamos a tener que formatear a la Argentina de un modo más autoritario para poder manejar semejante descalabro". Sí, lo que anticipó es nada más y nada menos que un golpe a la Constitución nacional.

Marcela Tinayre: "Los argentinos tienen que aprender a votar"

“¿Qué te gustaría que cambiemos?”, le preguntó Ángel de Brito a Marcela Tinayre en su programa. La invitada no dudó en responder: “Aprender a votar, me parece que es algo fundamental”. Y para que la cuestión quede más clara agregó, en alusión a la multitudinaria movilización en Plaza de Mayo de organizaciones sociales: “No hay tiempo pero si le preguntamos uno a uno: ‘¿Saben por qué están acá?’. Unos te dicen por el choripán, otro por un peso, otro porque los movilizan a eso. Pero eso no es libertad, no es por decisión propia que ha ido toda esa gente. Me gustaría que la gente tenga libertad de moverse de otra manera, que se termine la corrupción, para tener mejor educación, seguridad. ¿Sabés la cantidad de argentinos que viven afuera, que están bien, y añoran vivir acá?”.

Susana Giménez: "Me gustaría que el pueblo se levante y diga basta"

En mayo de este año, mientras se preparaba para comenzar con la promoción de su obra teatral, Susana Giménez le dio una entrevista telefónica a Baby Etchecopar desde su mansión en Uruguay. Cuando el periodista le preguntó por el presente de la Argentina, la exiliada diva lanzó: “Siempre hablamos de lo mismo. Esto no puede ser, que la Constitución no se respete. Todo el mundo está pensando que algo tiene que pasar”.

Y agregó una arenga para que la población “haga algo”, aunque no quedó en claro qué. “Anoche te vi que estás armando una especie de revolución. Y sí, que el pueblo se levante y diga: `¡no, basta!´, eso me gustaría porque no puedo ver a la gente así”, dijo la diva de los teléfonos.

Entonces sumó: “A mí lo que más me duele es la inseguridad, ¿cómo es posible que maten a la gente y no pase nada? No puede ser, no se puede creer”. Luego comparó a Argentina con otros países y castigó a España e Italia: “Acá la gente cree que puede avasallar a todo el mundo. Es una pena porque en todos los países cuando te ven con un auto divino te dicen: ‘enjoy, qué lindo auto’. No existe esa cosa de envidia en otro lado, yo creo que es un poco europeo, no sé si viene de Italia o de España, que eran un poco así”.

Luego habló de la importancia del dinero y de la envidia que le genera a los argentinos: “Y ahora está superado mil por mil de lo que era. Ahora porque les han llenado la cabeza, en el único país en el que está mal trabajar y ser rico, es Argentina. No lo toleran”.

Por último le dio un consejo a los argentinos: “Yo creo que la gente lo tiene que entender, inclusive lo de los planes y lo demás. Ojalá todo cambie porque este país es tan grande, tan poderoso, tan rico, la gente no lo puede creer cuando les contás cómo está. Te dicen: ´ustedes con todo lo que tienen: el campo, las vacas, el granero del mundo´. Es increíble pero es así”.

Alfredo Casero: "Una vez, cada tanto, tiene que haber una gran guerra"

Otro partícipe asiduo de este club anárquico es el actor cómico Alfredo Casero. Aunque en esta nota pasaremos por alto su reacción violenta en el programa de Majul (precisamente por la poca seriedad del periodista), sus dichos siempre dejan los ojos abiertos del espectador. Como en este caso, en una entrevista para el canal A24:

Una vez cada tanto tiene que haber una gran guerra en el mundo para que la gente quepa en él. Si no hubiera existido una primera guerra mundial, ya tendrías gente viviendo ahí arriba. El hombre tiende a auto-arreglarse"

Viviana Canosa: "¡Se tiene que venir un estallido de la rebelación (Sic)! ¡Pido una desobediencia civil!"

Pero si de A24 se trata, nadie como Viviana Canosa conduciendo por la banquina para tirar nafta al techo. Luego de mandar a bañar al colectivo feminista ("empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar”), la periodista apuntó contra Alberto Fernández.

El Presidente le agradece a Xi Jinping, a Putin y a Andrés Manuel López Obrador. Presidente: usted, Alberto Fernández, nos tiene que agradecer a todos nosotros. A los argentinos que no vamos y prendemos fuego la Casa de Gobierno”

Ya en diciembre del año pasado, la editorialista sorprendió al exigirle a los argentinos al aire en su programa de A24 que activen una "rebelión civil" en contra del Gobierno del Frente de Todos.

Todo sucedió al inicio de su programa, en el marco de su editorial. "Ante el avance del Gobierno contra nuestra libertad y con que nos hagan vivir cada día peor nuestra vida, pensé que lo que necesitamos, y lo vengo hablando con (Carlos) Campolongo y lo debatiremos mucho; estoy convencida de que los argentinos necesitamos una rebelión civil en paz. Se tiene que venir un estallido de la rebelación (Sic) civil en paz. Tenemos que encontrarle la solución a la tiranía en la que estamos viviendo. Pido una desobediencia civil, sin violencia; en paz".

Canosa en ningún momento reconoció que el Gobierno fue electo en elecciones democráticas y que incluso en las de medio término sufrió una derrota ante la oposición. "Porque todos nosotros conocemos nuestros derechos, pero dejamos que el Gobierno se los pase por el culo. Así que invito a una rebelión civil en paz. Hoy hablaba con una taxista que me llevó a un lugar en donde hice algunas compras. Veía que la gente se quejaba, el mal humor; la gente se putea en la calle. Estamos todos hartos, pero ninguno de nosotros trata de encontrar la solución y nos seguimos fumando todas las que nos hacen".

"Por eso: rebelión civil en paz. Me pregunto cuánto tiempo más vamos a estar dormidos y/o anestesiados. Necesitamos que se despierten todos: los comunicadores, los médicos, los albañiles, los obreros, los políticos, nuestros cámaras. Todos los argentinos tenemos que despertarnos de una buena vez y para siempre, porque necesitamos de todos para esta rebelión civil en paz, sin violencia y sin armas. Argentina ya se convirtió en un país sin futuro", cerró.

Juana Viale: "¿Alberto termina el mandato?"

En julio de 2020, Juana Viale se había hecho cargo del programa de su abuelo en pleno Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). En La Noche de Mirtha recibió a los opositores al gobierno de Alberto Fernández: María Julia Oliván, el ex diputado Julio Bárbaro, el economista Roberto Cachanosky y el exmiembro del Consejo de la Magistratura, Alejandro Fargosi.

El exintegrante del Consejo de la Magistratura Fargosi dijo que con las mayores restricciones impuestas hasta el 17 de julio, el Gobierno transmite a estas personas que la están remando el mensaje de que si van a trabajar, terminarán “en cana”.

“Es una vergüenza”, señaló la actriz, a lo que Julio Bárbaro apuntó que era “una provocación”. Y cuando la conductora preguntó cuál era el sentido de esa provocación, Oliván hizo referencia a un poder que no piensa resignar los privilegios a los que está acostumbrado. “Es un poder que cree que le corresponde eso”, indicó.

Y en medio de este ida y vuelta de opiniones, Bárbaro afirmó que pensaba que Alberto no tenía posibilidades de ganar en las próximas elecciones, Juanita preguntó: “¿Y termina el Gobierno? ¿Termina el mandato?”.