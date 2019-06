Lopetegui confirmó que aún no se saben las causas del apagón en todo el país

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, negó que la falla en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) se tratará de un ciber ataque pero admitió que todavía no se saben las causas del apagón masivo que dejó sin servicio a casi la totalidad del país y que también afectó a Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil.

"La desconexión se produce de manera automática cuando las computadoras detectan desequilibrios que pueden causar un daño mayor. No hay posibilidad de que suceda una alerta porque no fue un error humano: se trabaja en milisegundos. No tenemos información sobre por qué ocurrió. A partir de los informes que reciba Cammesa se sabrán los motivos", afirmó Lopetegui en conferencia de prensa.

El informe final, que elaborará Cammesa, estará listo en aproximadamente 10 días, de acuerdo a lo que manifestaron las autoridades de Cammesa y del ENRE. "Lo que sabemos es que a las 7:07 se produjo una falla en el sistema de transporte del litoral, fallas que ocurren de forma asidua. Lo que sí es anormal y que no debe suceder es la cadena de errores que causaron la desconexión total", agregó Lopetegui.

En sus declaraciones adelantó que se investigará y sancionará si se debe a las empresas prestadoras del servicio. Asimismo remarcó que la generación no fue un problema sino que se trató de una cuestión de transporte. "Estamos en un momento en el que la reserva de generación de energía (un 11% en temporada alta de consumo) era más alta que lo normal", dijo Lopetegui que adelantó que el 56% del sistema está recuperado.