Los argentinos, el transporte público y la movilidad tras las restricciones: los números

Tras las nuevas restricciones a la circulación anunciadas por el presidente Alberto Fernández, el titular de la cartera de Transporte remarcó que el servicio público se mantiene al máximo de las frecuencias y de unidades circulando priorizando la utilización de los mismos para todos los usuarios y usuarias que posean el certificado de circulación habilitado.

Consultado acerca de la cantidad de personas circulando diariamente en transporte público, el ministro Mario Meoni sostuvo que "la cantidad de pasajeros sigue siendo más o menos igual, promedio 2.400.000 pasajeros y pasajeras", y agregó que "la gente que se moviliza en colectivo o tren, lo hace porque realmente tiene que usarlo para ir a trabajar. Ha habido un escalonamiento de algunas actividades que puede tener mejor impacto en la circulación".

Sobre los controles, destacó que "en esta última etapa se está trabajando con mayor rigurosidad junto al Gobierno de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires y con personal de nuestras empresas y organismos de control".

Cabe destacar que agentes de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT) y de Trenes Argentinos Operaciones, encabezados por sus titulares José Arteaga y Martín Marinucci respectivamente, son los encargados de controlar que los servicios se cumplan con normalidad.

"Además veníamos haciendo un cruce de datos de SUBE con CUHC (Certificado Único Habilitante para Circulación) y hay un número muy importante de personas con permiso. Menos del 25% del total de pasajeros diarios que no tienen el CUHC. Hubo dos momentos en que se incorporaron nuevas actividades al CUHC, que es educación y personal doméstico, incorporados en octubre y diciembre, a quienes no les figuraba la habilitación de transporte público en el permiso emitido, y en consecuencia eso impacta en mucha gente en transporte que figuraba como que no tenían el CUHC. Ayer se subsanó esta situación y ahora en el permiso ya les figura la habilitación. Adjudicamos parte del aumento de certificado sin transporte a esta situación".

En referencia a las actuales frecuencias del servicio de colectivo y trenes, el titular de la cartera de transporte nacional aseguró que "en colectivos estamos al máximo que nos permite la cantidad de choferes habilitados para trabajar porque por ejemplo hay personas mayores de 60 años u otras situaciones con licencia. El 85% del servicio se está presentando como corresponde, hay además unidades de resguardo o reemplazo. Hoy hay casi 15 mil unidades que están trabajando diariamente, en el límite de unidades, que esto además conlleva un costo económico al estado nacional. Más unidades con menor corte de ticket significa un gran impacto en la política de compensaciones".

"En trenes estamos al límite de máximo de frecuencias disponibles. Hay 1970 frecuencias diarias que circulan en AMBA y hoy se están cumpliendo. Hay situaciones particulares que generan retrasos, pero la realidad es que se incorporaron más actividades, y eso hace que circule más gente", añadió.

Por último, Meoni recordó que la situación del sistema aerocomercial se mantiene vigente al señalar que "no hay modificaciones en los vuelos de cabotaje", pero que "continúan las restricciones con Brasil, México, Chile, Irlanda y Gran Bretaña con frecuencias mínimas que permiten mantener la conectividad para que los argentinos y argentinas puedan volver". En este sentido, aclaró que "hay restricción de cantidad de vuelos para permitirnos mantener los controles de quienes vienen de afuera hacia Ezeiza y Aeroparque".