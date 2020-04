Los cambios de la Ciudad para "transparentar" compras tras la renuncia de dos funcionarios

Dos funcionarios del gobierno porteño fueron apartados de sus puestos después de la denuncia por contrataciones sospechosas en el marco de las compras realizadas por la Ciudad para abastecer al sistema sanitario. Se trata de Nicolás Montovio, subsecretario de Administración del Sistema de Salud; y de Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo.

Montovio participó en la compra directa de 15 mil barbijos a la compañía Green Salud. El Gobierno porteño pagó la elevada cifra de $3.000 pesos por casa uno. En tanto, Robredo presentó su denuncia luego de las irregularidades detectadas en la contratación de hoteles para alojar a enfermos leves de coronavirus o a los miles de argentinos que por estos días están siendo repatriados.

El comunicado de Horacio Rodríguez Larreta tras las renuncias

"La situación del coronavirus ha generado condiciones de altísima excepcionalidad para los procedimientos de compras habituales en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que incluyen insumos esenciales que no se consiguen, falta de precios de referencia, la urgencia de la provisión de materiales más la incorporación de proveedores no habituales. Sin embargo, en este contexto han habido situaciones que identificamos que pueden generar malas interpretaciones respecto de la transparencia a la que aspiramos habitualmente en el Gobierno de la Ciudad", detalla el comunicado difundido el sábado por el Gobierno porteño.

En el mismo, se hace referencia a "dos casos en particular":

"El primero se dio en el marco de la contratación de 28 hoteles a la vez, todos ellos con un precio promedio de $ 1.000 por habitación más IVA y cuyas habitaciones tuvieron que estar disponibles en algunos casos en horas y como máximo en días. Uno de los hoteles contratados es el BA Central para alojar personas con sintomatología y diagnóstico de Covid19. Ese hotel se contrató originalmente con la empresa Midas Hotel Management. Vale aclarar que esta empresa no es la dueña del hotel, sino que lo administra. En su directorio participa la hermana del Jefe de Gobierno".

En el parte, se advierte que Larreta "no tenía conocimiento de la contratación" y que se enteró el viernes con la publicación de la misma en el Boletín Oficial, que fue firmada por el Ente de Turismo de la Ciudad por la suma de $5.439.511.

"Un segundo caso es por la compra de barbijos cuyo precio fue cuestionado. Para abastecer al sistema de salud de los barbijos con filtro de partículas N95 (autorizados por la ANMAT) se realizaron hasta hoy tres procesos de compra y se llamó a cotizar en cada una de ellos a más de 100 proveedores del rubro inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

"La primera publicación en Buenos Aires Compras, la 401-0376-CDI, se realizó el 24 de marzo y se declaró desierta el 27 de marzo. La segunda se publicó el 30 de marzo, número 401-0412-CDI de Buenos Aires Compras, y quedó declarada desierta el 3 de abril. La tercera se publicó el 6 de abril y se mantiene desierta hasta hoy. En ninguno de estos llamados se presentaron ofertas. En este contexto y dada la urgencia de disponer de estos insumos para cuidar al personal de salud en la emergencia sanitaria, el 5 de abril se autorizó una compra (OC 22513/2020 a Green Salud) de 1.600 barbijos por $ 3.000 cada uno. Fue al valor mínimo que estaba disponible en el mercado al momento de la compra".

Luego de detallar las distintas compras, el comunicado advierte que "el hermano del jefe de Gabinete no tiene nada que ver con esta empresa. Es socio en otro emprendimiento que no tiene nada que ver con este y que no tiene ninguna relación con el Gobierno de la Ciudad, una situación que no es jurídicamente cuestionable". Además, se insistió en la idea de que el Jefe de Gabinete tampoco estaba al tanto de la compra.

"En ambos casos coincide el socio mayoritario de la empresa. En las dos situaciones se cumplieron todos los pasos previstos en los procesos de compra. Y en ninguna de las dos se pagó lo contratado. Ante estos hechos el Jefe de Gobierno de la Ciudad dispuso una investigación interna para garantizar que no hubo perjuicios económicos contra el Estado. Mientras se está llevando adelante la investigación interna lo más transparente es que los funcionarios involucrados no se encuentren en funciones".

Después de aceptar la renuncia de ambos funcionarios, el Gobierno porteño estableció nuevas normativas detalladas a continuación: