Los datos de la "buena noticia" de Massa para jubilados, pensionados y titulares de planes sociales

El ministro de Economía, y precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, deslizó que el próximo martes dará un anunció de suma importancia para los jubilados y pensionados de la Argentina. Además, criticó a la oposición y defendió su gestión de cara a las PASO.

"Estamos trabajando para darle una muy buena noticia mañana a los jubilados", reveló el tigrense ante Radio 10. La expectativa por la medida se resolverá en menos de 24 horas, pero en la previa todo apunta a que estaría vinculada a los aumentos en los montos de los préstamos que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La semana pasada, la presidenta de ANSES, Fernanda Raverta, había anticipado que desde la cartera económica evaluaron realizar modificaciones al respecto. "Podés pedir hasta 240.000 pesos hoy. Esperemos que dentro de un tiempito poder aumentar un poco ese monto y efectivamente prestar un poco más de dinero", aseguró la funcionaria ante la TV Pública. "Es un crédito que es muy bueno porque el jubilado se endeuda para arreglar la casa o irse de viaje, y con muy poco interés, del 29%", añadió.

Es por esta definición que se especula que la buena nueva para los jubilados viene por el lado de los préstamos que cuentan con seis líneas de crédito: para jubilaciones y pensiones; para Pensión Universal para el Adulto Mayor o Pensión No Contributiva por Vejez; para pensión No Contributiva Madre de 7 hijas e hijos; para pensión No Contributiva por Invalidez; para pensiones del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos y para Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

"Lo que tenemos que hacer es seguir resolviendo problemas, intentando resolver las dificultades que tiene la Argentina, seguir imponiendo la agenda de Gobierno", aseguró Massa, quien consideró que en la actualidad es más ministro que candidato. "Hoy mi principal responsabilidad es ser ministro de Economía", consideró.

Por otro lado celebró los 4.200 millones de dólares que se ahorrarán todos los años a partir de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. "Este año nos ahorramos 2.000 millones de dólares que íbamos a gastar en importaciones", señaló. "A pesar de que el Fondo decía dejen de invertir o bajen la proporción de inversión pública, reduzcan el ritmo de ejecución del gasoducto, obra que se hizo en diez meses", remarcó.

Al mismo tiempo, no abandonó su rol de precandidato y apuntó contra la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) y sus referentes Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, señalándolos como "parte del mismo esquema al descontar a los jubilados", y también contra el economista liberal Javier Milei de La Libertad Avanza (LLA).

"Lo que tienen que decir es dónde van a ajustar. Me gustaría que haya sinceridad de la dupla Bullrich-Milei a la hora de plantear ajuste con represión; que le digan ‘vamos a cerrar’ a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, del Correo y de AYSA", pidió Massa. "Me parece que falta ponerle nombre y apellido al asado. Van a hacer un asado, que digan qué tiene: entraña, molleja, falda", agregó.

"Cuando la oposición plantea cuál es el camino para ordenar la economía, plantea el ajuste. En términos de eliminación de cosas. Entonces dice: 'Vamos a eliminar el subsidio al Transporte', hay que contarle a la gente que eso es que pase a pagar el colectivo de 60 a 500 pesos; 'Vamos a eliminar todos los subsidios a la luz', hay que contar que un jubilado pasaría de una boleta de 1.400 a 4.700 pesos; 'Vamos a eliminar los beneficios para ordenar el gasto en el PAMI', eso es que les recortan 20 por ciento la jubilación, porque le vuelven a cobrar los medicamentos", enumeró el precandidato en Radio con Vos.

"Si no nos quedamos en slogans, y cuando no tienen su correlato en la vida cotidiana, perdemos de vista que lo que nos están advirtiendo es de una quita de derechos que, además, se va a sostener, como planteó Elisa Carrió, con represión", aseguró Massa.

Al mismo tiempo, se defendió de los ataques que le hacen desde los sectores opositores. "Los mismos que a mí me acusan por ser dialoguista para descalificarme, son los que pasaron por 13 partidos políticos distintos. ¿Cuál es Patricia Bullrich? ¿La de Montoneros? ¿La que estaba con Menem? ¿Con Carrió? ¿La que trataba a Macri de delincuente?", acusó el tigrense.

Lo cierto es que aseguró no estar apoyando a ninguno de los integrantes de la interna de Juntos por el Cambio, y que más bien buscó ejemplificar que ambos referentes cuentan con el mismo programa, aunque eso no signifique que haya que fomentar la grieta y la buena relación.

"Dialogar hay que dialogar con todo el mundo, pero con las convicciones claras. Yo soy un tipo de diálogo y en el Congreso lo demostré. Pero en un momento el diálogo se termina porque pensás distinto y es cuando avanzás sobre las bases de las convicciones de país que tenés en el corazón y en la cabeza", aseguró, aunque sin dejar de reconocer que existen límites políticos profundos entre el oficialismo y la oposición.

"Tenemos un país que pensamos, que soñamos, que creemos; y es mucho más de lo que nos quieren convencer, de que es un país destinado a la derrota, al ajuste, a la represión. Tenemos la obligación de juntarnos, de unirnos, de pensar en este proyecto y convocar a todos con una mirada federal", concluyó Massa.