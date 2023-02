Los detalles del proyecto para que 800 mil personas puedan obtener la jubilación con menos aportes

La comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados llevó a cabo una audiencia para analizar el denominado Plan de pago de deuda previsional, un programa para que se puedan jubilar mujeres de 60 años y hombres de 65 años que cuentan con aportes insuficientes para obtener la jubilación y puedan lograrla a través de cuotas mensuales.

La reunión de la comisión, presidida por la diputada del Frente de Todos, Marisa Uceda, y expusieron Fernanda Raverta, titular de Anses, Sandra Zapatero, de la Central de Trabajadores Argentinos; Silvana Capese, de Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires; Micaela Mara, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; los especialistas en derecho previsional, Lucía Ortega y Eugenio Semino; Sebastián Gramajo, abogado especialista en previsión social (Anses) y Javier Palma, secretario de Acción Social y Previsional de la Asociación Gremial Docente - UBA.

En ese contexto, Raverta le rogó a Juntos por el Cambio que permita la sanción de la ley para que miles de ciudadanos puedan tener su jubilación. Lo primero que dijo fue: "Todos los días recibimos a hombres y mujeres que tienen la edad de jubilarse y les tenemos que decir que antes del 31 de diciembre era bien fácil y ahora es bien difícil".

Antes de que el gobierno decida sacar la ley por decreto si la oposición no da quórum en Diputados, Raverta afirmó: "Les tenemos que decir que no pueden porque no hay una ley, ya que tenía que ser tratada en la Cámara de Diputados y lamentablemente los diputados de la oposición no vinieron a trabajar y no dieron quórum para que la ley salga”.

En otro punto de su discurso, la titular de Anses también declaró: “Le estamos pidiendo a los diputados y diputadas esta ley para conservar algo que en la Argentina teníamos desde 2004 y que tuvo continuidad después desde 2014, que es la capacidad de contar con un plan de pago que permita a las argentinas y argentinos saldar su deuda previsional para acceder a la jubilación. Lo que era natural desde 2004 y después con la ley de 2014 hoy ya no lo es".

Además, sobre la moratoria, Raverta especificó: "Un plan de pagos significa saldar algo que debes. Digo esto porque por ahí en los medios es fácil confundir a la gente y dicen que regalamos jubilaciones, pero se trata de facilitar un plan de pagos. Esta ley ya tiene un presupuesto asignado para este año".

Cómo es el proyecto

Según informaron fuentes oficiales, el Plan de Pago de Deuda Previsional, que ya tiene media sanción en el Senado desde junio de 2022, tiene dos mecanismos de aplicación para que hombres y mujeres puedan jubilarse a pesar de no tener todos los aportes necesarios. Quienes ya tienen la edad jubilatoria, podrán acceder a un plan para pagar las cuotas que deben desde 2008 de acuerdo a su historia previsional.

Dicho monto del porcentaje se descontará del haber previsional y el pago se puede realizar en hasta 120 cuotas, con el objetivo de mantener un aporte mensual equivalente al que realiza el trabajador en actividad. Eso le permitiría incluir en el sistema alrededor de 800.000 personas en edad jubilatoria en los próximos dos años, y según información de Anses, el 60 por ciento mujeres. Por otra parte, el proyecto incorpora un instrumento novedoso que es la cancelación de aportes en edad prejubilatoria.

Hasta el momento, el proyecto que beneficiaría a 800 mil personas en edad de jubilarse no pudo ser tratado porque Juntos por el Cambio no dio quórum en la sesión realizada el 21 de diciembre. Por eso, el Gobierno incluyó este proyecto en el temario de sesiones extraordinarias para que sea tratado en estas semanas. La urgencia es que la moratoria anterior venció el 31 de diciembre.

De acuerdo a un informe que realizó la Anses, las 800 mil personas que se verían perjudicadas se distribuirían en las siguientes provincias: Provincia de Buenos Aires: 268 mil personas; Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 91 mil personas; Córdoba: 54 mil personas; Santa Fe: 48 mil personas; Mendoza: 29 mil personas; Tucumán: 23 mil personas; Misiones: 22 mil personas; Chaco: 22 mil personas; Salta: 21 mil personas; y Corrientes: 21 mil personas.