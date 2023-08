Los escalofriantes vínculos de una candidata de Milei con las personas que atacaron a CFK

Milita por la Libertad Avanza, es candidata a diputada, está en el ojo de la tormenta desde que comenzó a tener popularidad en el rubro por sus dichos, por lo que pretende en el país y principalmente por el odio hacia Cristina Fernández de Kirchner y compañía, que la caracterizan. Ahora, se abrió una nueva incógnita: su posible participación en el intento de homicidio a la Vicepresidenta.

Delfina Wagner sumará un nuevo capítulo en su –polémica- vida que afronta con tan solo 20 años. Es candidata a diputada por La Libertad Avanza, tiene como promesa de campaña habilitar a que la Policía reprima las protestas sociales en la vía pública sin previa autorización, odia la ayuda estatal, el feminismo y su rostro se protagoniza principalmente por el odio y la bronca sin medida que tiene contra Cristina Kirchner.

Y en esa misma línea se sitúa el nuevo capítulo de su vida. En las últimas horas se dio a conocer que será investigada a pedido de los abogados defensores de la Vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, para dar a conocer si tuvo algo que ver con el intento de homicidio a Cristina el 1 de septiembre de 2022. ¿Por qué justamente a ella? Porque tras analizarla, se llegó a la conclusión de que tuvo contacto y conversaciones previas al suceso con Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, que son los dos detenidos en la causa.

La joven militante vive en el departamento de arriba del de Cristina Kirchner, ubicado en el barrio de Recoleta, en la puerta de donde sucedió del atentado, y propiedad de Ximena de Tezanos Pinto, una militante vinculada a espacios de ultraderecha que recibió a los miembros de organizaciones que atacaron tanto a CFK como a otros funcionarios del Gobierno nacional. La querella de la ex Presidenta, pidió llevar a cabo una investigación para dar a conocer si la libertaria tuvo algo que ver en el suceso o no, por mensajes que intercambió principalmente con Uliarte.

Las sospechas parten desde las conversaciones que se conocieron entre ella y Uliarte, la cercanía de su departamento con el de la Vicepresidenta y justamente por el odio desmedido que tiene la libertaria con Cristina. Incluso, la mayoría de sus propuestas y sus discursos se basan en querer diferenciarse del “kirchnerismo” y hasta tanto su presencia en los programas como también sus redes sociales, están repletas de bronca y discriminación contra quienes tienen un pensamiento político aferrado al oficialismo.

Desde la querella de la madre de Máximo y Florencia Kirchner, se basaron principalmente en un mensaje que salió a la luz en la cual Wagner le escribió a Uliarte con el nombre de “Ámbar”, el seudónimo que usaba en las redes sociales y con el que se presentaba en ciertos lugares. En el mismo, decía: "Estoy preocupada por vos. Te escribo más que nada para saber si te sentís a salvo". Y la mayor sospecha de su vínculo y su participación en el ataque, fue cuando leyeron el mensaje que escribió y sostenía: "Cualquier cosa que pueda hacer para ayudarte contá conmigo. Cuidate mucho".

En su cuenta de Twitter siempre se manifestó en contra del movimiento social llamado “Kirchnerismo” pero principalmente de la ex Presidenta con un odio totalmente desmedido. Incluso, llegó a rozar la homofobia, solamente para escudarse en su saña. “No tengas vergüenza de ser homosexual, tené vergüenza de ser kirchnerista”, había escrito. “Nadie es kirchnerista gratis”, fue otro de los tantos.

“Es insólito que todavía se juzgue a la gente por su sexualidad o religión cuando lo único que importa es que no vote al kirchnerismo”, fue otro de los tweets que escribió justo un mes antes de que ocurra el intento de homicidio. Incluso, hasta definió en varias ocasiones a Cristina como “ladrona”. “Ahí la tenemos en C5N victimizándose por su género, diciendo que la odian por ser mujer en la política. Cristina, la gente no te quiere porque sos ladrona, no porque sos mujer. #CFKEnDuroDeDomar”, redactó.

En las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) luego de la victoria de Javier Milei con el 30% de los votos y de sus ilusiones de poder ser diputada en la Ciudad de Buenos Aires, posteó una imagen celebrando, brindando y twiteó: “El kirchnerismo se está yendo para siempre, festeja el país”.

No obstante, hasta el momento si bien decide no mirar al costado en la causa de la que es señalada, manifestó a través de sus redes sociales que ella no tiene nada que ver con ese suceso y que es una simple “ciudadana comprometida con la República”. Además, agregó: "El día de ayer, como en plena dictadura, la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, solicitó que la Justicia me investigue y que confisquen mi celular debido a mi trabajo por difundir mis ideas y mis críticas genuinas hacia el gobierno kirchnerista, disponiendo de la pauta oficial para intimidar a quienes pensamos distinto y utilizando mi caso -y el de varias otras personas- para advertir a los opositores ‘lo que se les viene’ si no se quedan callados", disparó la joven.

En otra línea, la novia de Alfa de Gran Hermano afirmó: “Ser una perseguida política con 20 años sólo por mi forma de pensar y sin haber cometido ningún delito de por medio, me remite a lo más oscuro de la historia argentina. Quieren que tengamos miedo de salir a protestar, que tengamos miedo de correr la suerte de Nisman. Que antes de abrir la boca contra su gobierno nos lo pensemos dos veces”. Lo paradójico es que así como nombró el miedo a salir a protestar, su spot de campaña dice que enviará a la Policía sin permiso a reprimir a la gente que proteste, aun sin tener que pedir permiso para hacerlo.

Sin ir más lejos, para culminar con su descargo volvió a señalar a la Vicepresidenta y admitió que es un reconocimiento para ella estar siendo investigada, de manera irónica. “Que una mujer condenada a 6 años de prisión e inhabilitada a ejercer cargos en la función pública de por vida me ataque de esta manera, es para mí un gran reconocimiento. Como joven argentina, la corrupción es mi principal enemiga y no me voy a callar, porque soy totalmente consciente de que hasta mi último suspiro tengo mis derechos. Y los voy a hacer valer”.