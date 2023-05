Los “famosos” que Milei quiere como candidatos: Del Dipy y la novia de Alfa a Marcela Pagano y Diwan

Las elecciones convierten a cualquier celebridad en un potencial candidato. Es que no hay nada más buscado en un año electoral que alguien que sea conocido por la gran mayoría del electorado. Y el partido de ultraderecha de Javier Milei anda en la necesidad de sumar famosos para traccionar votos desde Juntos por el Cambio a la libertad Avanza. Por eso, ya tentaron a un par de celebridades que llaman la atención de muchos.

Hace pocas horas, la conductora Marcela Pagano, que fue despedida por “violencia laboral” contra sus compañeros y compañeras de A24, fue tentada por Milei para que se sume a su esposa. Según información que surge del círculo íntimo del libertario, como son viejos conocidos por las tantas entrevistas que le hizo, apenas supo del despido, le pidió que se sume a la política y que ocupe un lugar importante en la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo llamativo es que la imagen de Pagano no sería la más óptima por estos días. Es que a principios de mayo, el Grupo América emitió un comunicado en el que confirmó la información que había dado BigBang un par de días antes: la conductora había sido despedida por violenta.

Según el descargo de la señal fue apartada de su cargo luego de que más de 10 trabajadores y trabajadoras de la señal denunciaran haber sido víctimas de los maltratos de la periodista. En su comunicado, que recibieron hasta los empleados de la empresa, el Grupo América detalló que Pagano fue desvinculada el pasado viernes 28 de abril. "Luego de una exhaustiva investigación administrativa interna se decidió su despido con causa por episodios de maltrato laboral”, fue lo primero que informaron.

A continuación, sumaron diversos textuales de los trabajadores maltratados por Pagano. Uno de ellos decía: “Marcela Pagano me gritó violentamente y me maltrató por teléfono durante cinco minutos. Los gritos y la violencia ejercida por Pagano, fueron el final de varios momentos de maltrato y destrato que sufrí. La violencia y los gritos con los que me trató fueron de una mala educación gravísima, en varias oportunidades le dije que me dejara hablar y no me gritara, pero Pagano continuó con sus gritos desaforados".

Este productor fue acompañado de tres miembros de la Comisión Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), quienes manifestaron que la situación había sido tratada en una asamblea de personal. La denuncia de ese productor (cuya identidad este sitio preservará) fue definida por el mismo como "una síntesis de la violencia que sufrí" ante Martín Armentano, el gerente de RR. HH. y Relaciones Laborales del Grupo América.

Los trabajadores afirmaron que las situaciones fueron definidas como "violentas, despectivas y maliciosas". Una fuente directa le contó a BigBang que el escándalo terminó por explotar cuando Pagano le habría dicho "energúmena" a una productora que está dando sus primeros pasos en el canal por unas placas mal hechas para el programa. "Al otro día reunió a todo el equipo de producción y los maltrató. Les dijo que si tenían dignidad, que renunciaran, los trató de estúpidos y energúmenos", le habían contado a BigBang.

A pesar de dicho historial, Milei pretende que Pagano represente al pueblo en la Cámara de Diputados. Pero hay más datos reveladores. Además de intentar sumar a la conductora, también quiere en sus filas al productor teatral Ariel Diwan. De hecho, ya está trabajando en el partido de Morón y cuenta con un gran equipo que ya trabaja en el territorio de cara a las elecciones. Diwan fue famoso por el escándalo que tuvo con su ex pareja Gisela Bernal, quien tras un ADN se enteró que su supuesto hijo era en realidad fruto de una infidelidad con el ex Gran Hermano Francisco Delgado.

Pero Milei ya tiene dos “famosos” ya confirmados en sus filas. Uno es el Dipy, ex de Mariana Diarco y cantante de cumbia retirado que se postulará como intendente de La Matanza. Según explicó el líder de Libertad Avanza, las negociaciones con El Dipy ya están "muy avanzadas" y contó: “Soy amigo del Dipy. Tenemos una fuerte interacción en términos de lectura y estamos muy avanzados en las negociaciones. Creemos que sería un gran intendente para La Matanza”.

Y también afirmó: “Hay grandes chances porque es un gran ser humano, somos amigos y está haciendo un proceso de crecimiento en cuanto a formación fenomenal... Creemos que puede dar un batacazo en un bastión peronista y poner en jaque a la provincia y al kirchnerismo”.

La otra que se sumó al plantel de los libertarios es la novia de Alfa de Gran Hermano. Ella se llama Delfina Wagner, tiene 19 años y es libertaria. “Mi primera propuesta como candidata es habilitar a la policía a reprimir los piquetes, que no dejen un carril libre sin necesidad de que estén incurriendo en violencia, y por el solo hecho de estar limitando el derecho al libre tránsito de los demás ciudadanos. ¡Basta de vagancia! Los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro. Y reprimir las manifestaciones que obstruyan el derecho al libre tránsito de lo demás, es también una acción democrática”, contó desde redes sociales.