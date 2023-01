Los gobernadores apoyaron a Lula y Alberto pronosticó una temporada récord: las claves del día

Brasil apoya la Democracia: 23 de 27 gobernadores marcharon con Lula en repudio al intento de golpe

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, visitó el lunes por la noche el palacio del Supremo Tribunal Federal (TPF) uno de los edificios vandalizados el domingo por simpatizantes del ex mandatario Jair Bolsonaro y prometió que "no habrá tregua" para quienes impulsaron los desmanes.

Como símbolo de unión nacional, el presidente caminó hacia el edificio judicial junto a la titular del organismo, Rosa Weber, y 27 gobernadores de todos los colores políticos, tomado de la mano.

"No vamos a dar tregua hasta que sepamos quién financió todo lo que pasó en este país", expresó ante la prensa, en una plaza, antes de ingresar al palacio judicial.

Lula había finalizado poco antes una reunión con los gobernadores de todo el país, en la que llamó a que la democracia no se les escape de las manos.

"No vamos a permitir que la democracia se nos escape de las manos, porque esa es la única posibilidad de que la gente humilde pueda comer tres veces al día, o tenga derecho de trabajar", expresó durante una reunión que se prolongó cerca de una hora: "Quieren que haya un golpe, pero no habrá un golpe".

Además, según el sitio Globo 1, garantizó que las instituciones investigarán y llegarán a quienes financiaron los actos golpistas en Brasilia.

Por otro lado, la diputada brasileña Erika Hilton envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, en la que le pide la extradición a Brasil del ex presidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra en los Estados Unidos. Además, exigió lo mismo para el ex ministro de Justicia y ex secretario Anderson Torres.

Este último fue destituido de su cargo por el gobernador Ibaneis Rocha luego del intento de golpe de Estado que se llevó a cabo este domingo por militantes bolsonaristas en el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto.

Bolsonaro, que debió ser internado este lunes por un “fuerte dolor abdominal” y horas más tarde fue dado de alta, se encuentra en suelo norteamericano desde diciembre.