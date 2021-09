Los intendentes también se pararon de manos: el furioso reclamo a Alberto y las exigencias post PASO

Después del acto en el parque industrial de Burzaco, Alberto Fernández mantuvo una acalorada reunión con un grupo de intendentes del conurbano bonaerense para el "rearmado de la campaña" de cara a las generales del 30 de noviembre. Del encuentro en el aeroclub de Longchamps también participaron Sergio Massa, Máximo Kirchner, Jorge Ferraresi, Matías Kulfas, Gabriel Katopodis y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; quienes presenciaron el duro descargo de los intendentes, el reclamo por la asfixia económica en territorio y la exigencia de una renovación total del Gabinete nacional.

"¿Vos viste el análisis de votos que elaboró el ministro del Interior? Porque nosotros sí", le espetaron casi al unísono durante el almuerzo los intendentes que accedieron a la reunión, entre los que se encontraban Mario Secco (Ensenada), Alejandro Granados (Ezeiza), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Andrés Watson (Florencio Varela), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Fabián Cagliari (Berisso), Hernán Izurieta (Punta Indio), Mayra Mendoza (Quilmes) y Marissa Fassi (Cañuelas). Los únicos dos ausentes fueron precisamente Fernando Espinoza (La Matanza) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), quienes lograron resistir desde la tercera sección electoral; el único circuito en el que el peronismo le ganó la pulseada a Juntos por el Cambio. Sentada también en la mesa se encontraba la primera candidata a diputada bonaerense por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz.

Al poner el análisis de los votos elaborado por Eduardo "Wado" De Pedro, al primer mandatario lo expusieron a una dura realidad: la derrota se debió a que los votantes del Frente de Todos no fueron a votar. "Los cinco millones de votos que perdimos no fueron a Cambiemos, algunos pocos fueron a (Facundo) Manes. Lo que perdimos es la sumatoria del voto en blanco y la no participación de los nuestros. Nuestra gente no salió a votar porque está cagada de hambre y no tiene plata", le reclamaron, de acuerdo a la reconstrucción que uno de los presentes le realizó a BigBang.

"Nos usaste para las campañas, no nos diste cargos, no nos bajás plata; vamos a perder territorio, ¿qué más querés de nosotros?", fue otra de las duras interpelaciones que se escucharon durante la álgida comida en la que se pretendía cincelar la nueva campaña. La orden que bajaron los intendentes fue clara: "Nadie hace territorio hasta que bajen plata. ¿Con qué quieren que militemos si la gente se está muriendo de hambre?". Aunque algunos tienen marcadas diferencias con la vicepresidenta, el planteo fue el mismo que horas después la propia Cristina Kirchner le hizo a Alberto en Olivos.

En el almuerzo, los intendentes le reclamaron al primer mandatario una renovación total del gabinete de cara a las próximas elecciones y no posterior. Incluso le presentaron una hoja de ruta, la denominada "salida". "Te reunís el jueves a la mañana con todo tu gabinete y les pedís que presenten la renuncia. Ese día hacés el anuncio, junto con las medidas económicas. Que no quede ni un sólo ministro, ni secretario 'albertista'. Perdiste todo el loteo propio. Basta del gabinete de técnicos, necesitamos un gabinete con peso político. Te quedás con algunos ministerios, pero sumás a figuras fuertes".

Los nombres que pusieron sobre la mesa fueron los de Daniel Scioli, el de algunos intendentes y los de Máximo Kirchner y Sergio Massa. De acuerdo a lo que pudo confirmar este medio, el presidente del bloque oficialista en Diputados no estaría dispuesto a abandonar su lugar, aunque nada está escrito. El presidente de la Cámara de Diputados, por su parte, podría tentarse, pero sólo a cambio de un "mega ministerio". En efecto, Massa convocó a una reunión de urgencia del Frente Renovador después de que todos los funcionarios que responden a Cristina Kirchner presentaran la renuncia y no se descarta que baje la misma orden. Lo mismo sucedió en territorio bonaerense con el gabinete de Axel Kicillof.