“Los negacionistas son los que hablan de la libertad”: Alberto apuntó contra los candidatos libertarios

El presidente Alberto Fernández encabezó un acto en San Juan y calificó como un “negacionista de la dictadura” a Javier Milei, candidato presidencial de la Libertad Avanza, en la previa del homenaje que llevará a cabo Victoria Villarruel a las víctimas de ataques terroristas ocurrido en los años 70.

"No es un tiempo fácil, pero los tiempos difíciles se hacen hablando con la verdad, no negando. No somos negacionistas de la situación económica, del cambio climático, ni de la dictadura que vivió esta patria", afirmó durante su discurso. Y añadió: "Los negacionistas son los que hablan de la libertad”.

“Tampoco somos parte de una casta, la verdadera casta está protegida por los que dicen estar en contra de la casta y es la casta económica argentina, que posterga el desarrollo del país para seguir concentrando el ingreso y la riqueza en unos pocos; esa es la verdadera casta y contra esa casta hay que pelear”, continuó el mandatario.

El discurso se dio en el marco de la inauguración de 788 viviendas en la localidad de Pocitos, en un acto que estuvo acompañado por el gobernador Sergio Uñac, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti, y autoridades locales.

Las palabras del mandatario se produjeron en medio de la polémica por la convocatoria de la candidata a vicepresidenta libertaria, Villarruel, quien organizó esta tarde, desde las 17 horas, en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un “homenaje a las víctimas del terrorismo” de organizaciones armadas como el Ejército Revolucionario del pueblo (ERP) y Montoneros. Esta citación provocó el rechazo de otros sectores políticos y que distintos organismos de derechos humanos y del sindicalismo se movilicen como acto de repudio.

Por otro lado, el presidente apuntó contra Mauricio Macri, sin mencionarlo, y reconoció que hay “cosas para corregir” y “cosas mal” que hizo su actual gestión: “Les pido que a la hora de votar, nos tocaron cuatro años espantosos de la humanidad para gobernar, y sin embargo le pusimos el pecho y la sacamos adelante y les pido que no retrocedamos, cuando llegue la hora de votar hace falta que Massa sea presidente”.

Asimismo, se diferenció del candidato libertario al referirse al rol del Estado, que en esta oportunidad financió junto a la provincia la construcción de viviendas para quienes fueron víctimas de un terremoto en enero de 2021: “La situación no es fácil, para qué vamos a macanear, la inflación, los ingresos en la gente, y estamos preocupados por salir de ese problema, pero no se resuelve sacando al Estado del medio como algunos pregonan”.

Al mismo tiempo que apuntó a los candidatos de la oposición que plantean la necesidad de achicar el gasto: "Alrededor del 70% son jubilaciones y asistencia a sectores que más lo necesitan, ¿qué van a ajustar? ¿Qué van a sacarle a los jubilados? ¿Qué es lo que quieren hacer?".

Finalmente, pidió a los ciudadanos no dejarse llevar por “el canto de sirena de nadie” y concluyó diciendo: "El futuro es lo que dice Sergio, hacer un gran gobierno de unidad nacional, es hora de unirnos todos".