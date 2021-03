Los números no cierran: Sandleris explicó a dónde fue la plata del FMI y el Gobierno lo cruzó fuerte

La denuncia que promoverá el Gobierno contra el ex presidente Mauricio Macri y otros ex funcionarios por el préstamo de USD 44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) generó que ex el titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Guido Sandleris, hiciera un descargo en redes sociales en el que explicó el destino de los fondos. No conformes con la respuesta, fueron muchos los funcionarios del Ejecutivo que salieron a cruzarlo con dureza.

Ayer, en un hilo en su cuenta de Twitter, Sandleris procuró explicar que el acuerdo con el FMI no tuvo un impacto en el stock de deuda debido a que se utilizó para cancelar deuda ya emitida, pero que pagaba un interés mayor al del acuerdo con el organismo internacional (lo que se denomina Roll over en la jerga financiera). ¨La deuda no sale de un repollo. Cuando un gobierno aumenta su deuda es porque tiene déficit fiscal (sus gastos exceden sus ingresos) y necesita que le presten para financiarlo. Así de simple, no hay misterio”, escribió.

“El gobierno de Macri recibió un déficit fiscal primario grande (-3,8% del PBI en 2015). A partir de 2018 la fuerte corrección del déficit fiscal permitió reducir la velocidad de endeudamiento y entregar un gobierno con un presupuesto casi equilibrado (-0,4% del PBI)”, agregó. “2 de cada 3 dólares de deuda que se tomaron durante el gobierno de Macri se usaron para pagar deudas heredadas (la deuda pública al inicio del gobierno de Macri ya ascendía a USD 241 mil millones)”, remarcó.

“El acuerdo con el FMI se firmó en 2018 y los desembolsos (aprox USD 44 mil millones) ocurrieron ese año y el siguiente. Sin embargo, la deuda pública a fines de 2019 era casi idéntica a la de fines de 2017 (USD 323 mil millones contra USD 320 mil millones)”, afirmó.

Desde el Gobierno quienes salieron a responderle a Sandleris fueron el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Kulfas, cuestionó el endeudamiento al que juzgó "totalmente irresponsable", y consideró que es necesario "alcanzar consensos básicos" que incluyan, entre otros acuerdos, "terminar con procesos de endeudamientos irresponsables”. En un hilo en su cuenta de Twitter destacó la necesidad de "una economía donde los dólares que ingresen a nuestro país se destinen a ampliar nuestro aparato productivo y aumentar nuestras capacidades exportadoras".

Al respecto, el ministro sostuvo que "el crédito del FMI otorgado a la Argentina durante 2018 y 2019, cancela, en gran medida, deuda 'intrasector público'", y que, "a posteriori, los dólares que recibieron los organismos públicos fueron vendidos en el mercado único de cambios financiando los niveles récord de dolarización de portafolio de la gestión anterior".

"El endeudamiento irresponsable entró por una puerta y salió por la otra", remarcó y agregó que, "también, se podría hablar de la política monetaria del gobierno anterior, de las tasas de interés por las nubes, de la desaparición del crédito productivo y del impacto que tuvieron estas políticas sobre la industria y las pymes".

Katopodis, por su parte calificó de "una prioridad importante" al anuncio sobre judicializar el endeudamiento público tomado por el Gobierno anterior. "Es importante que el Presidente de la Nación en una Asamblea Legislativa ponga este tema como una prioridad y en la agenda pública, que además marque el rumbo que él propone", sostuvo en declaraciones a FutuRöck.

"Podría haber planteado otro tipo de herramienta, pero fue muy claro en el sentido de ir a la justicia, de plantear la investigación de un delito con un tipo penal muy claro, la malversación de los fondos públicos", añadió.

Katopodis tildó de "muy grave" el hecho de que no se investigue el endeudamiento de US$ 47.000 millones por el que "nadie tenga que rendir cuentas ante la justicia o la ciudadanía”.

Junto a él, el jefe de Gabinete aseguró esta que “lo importante son los problemas de fondo del país” y señaló en ese sentido que “acá se fugaron 45 mil millones de dólares, que vamos a tener que pagar entre todos los argentinos y argentinas. Una deuda que nos dejó Macri, que es un cepo al desarrollo económico de nuestro país”.

“El presidente ayer remarcó que fue necesario el acompañamiento de todo el arco político para la reestructuración de la deuda y la gestión de la pandemia, y eso lo puso como eje” dijo Cafiero y añadió: “Hay que entender la realidad de la situación: todavía estamos lidiando con una pandemia y con una deuda abismal que nos dejó el presidente anterior”.

En declaraciones radiales, el jefe de Gabinete explicó además: “El endeudamiento de nuestro país implica que el Estado, tenga que ir juntando esa plata para pagar la deuda y esa plata si va ahí, no va otro lado”.