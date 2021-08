Los números que alertan a Larreta, la repartija de ministerios y la reaparición de Dietrich: la rosca, al palo

Manes, recargado: les cantó retruco a Macri, Larreta y Carrio; al tiempo que desafió a Santilli

Después de que Elisa Carrió anticipara que pensaba denunciarlo por "daño moral" y a la espera del resultado del zoom de urgencia convocado por Alfredo Cornejo para avanzar en el "manual de buenas prácticas" interno fogoneado desde los medios por Patricia Bullrich; el precandidato a diputado nacional por Juntos, Facundo Manes, volvió al ruedo.

¿Qué hizo ahora? Atento a sus expresas ambiciones presidenciales de cara al 2023, Manes apuntó contra la administración de Mauricio Macri y responsabilizó también a Horacio Rodríguez Larreta por la crisis económica con la que dejaron el país en 2019.

"Dieron muchos planes sociales, pero sin salida laboral real. Si decimos: 'Acá no pasó nada', podemos perder en 2021 y 2023. Con Cambiemos la economía no anduvo bien y tampoco pudo unir a los argentinos. La mayor parte de la sociedad está resignada, depresiva y no cree en la política. A la Argentina le falta un liderazgo fuerte", advirtió en declaraciones con LN+.

El precandidato también resaltó las agresiones que recibió por parte de su propia coalición luego de anunciar su precandidatura. "Nunca me criticaron tanto en mi vida. El país necesita que todos nos comprometamos para poder sacar adelante a la Argentina. Es el momento de no renunciar a la Argentina. Necesitamos un proyecto colectivo, para que ponga su granito de arena a la concordia y al acuerdo que necesita el país desde hace años. Eso me hace resistente a todas las críticas que recibí esta semana, que creo que son injustas".

Si bien acusó a sus compañeros de llevar adelante una fuerte campaña de "fuego amigo", Manes aseguró que él se limitó a marcar las cosas que no le gustaron de la administración anterior y del rol que tuvo, según él, la Unión Cívica Radical cuando Juntos por el Cambio fue Gobierno.

"No agredí a nadie. Fue sólo una expresión de deseo de algo obvio, que debe ser así. No vas a encontrar una frase mía de ataque o violencia porque justamente creo que en la Argentina estamos un poco enfermos de ataques, violencia y personalismos. Tenemos que sanar. Soy médico y vine a contribuir a sanar, no a poner más expresión", sostuvo, en alusión a la descalificación que le profesó en las últimas semanas Carrió.

Consultado sobre la interna que lleva adelante con Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, Manes desafió: "Más que una foto, me gustaría debatir con él y escuchar sus ideas. Tenemos que dejar el marketing porque eso no nos va a hacer más fuertes para vencer el 2021 y en 2023 al modelo kirchnerista".