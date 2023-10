Los papeles sobre la mesa: una por una, todas las mentiras que dijeron los candidatos en el debate

El segundo debate presidencial pasó sin pena, ni gloria. Pese a que al momento de mayor audiencia eran 3.900.000 los y las argentinas que sintonizaron desde sus casas el especial televisivo, ninguno de los cinco candidatos logró dar el batacazo o hablar en concreto de su plataforma política. Por fuera de algunos anuncios deslizados por Sergio Massa, la noche tuvo de nuevo a las fake news como protagonistas del encuentro. A continuación, una por una todas las mentiras que se dijeron durante el debate.

Sin lugar a dudas, uno de los cruces más fuertes de la noche fue el protagonizado por el candidato de Unión por la Patria y Patricia Bullrich durante el bloque destinado a las propuestas vinculadas a la seguridad. "Como ministra de Seguridad, ustedes saben que yo los protegí y los llevo en el corazón. Los llevo en el corazón porque me enfrenté a cada una de las mafias: narcotraficantes, criminales que le sacan la vida a la gente. Entre nosotros, las cosas están muy claras. Nosotros sabemos a quién defender", arrancó la ex ministra de Mauricio Macri.

"Ellos liberan presos", disparó y señaló con su mano a Massa. "Y además, les dan a los presos Internet y celulares en las cárceles; por eso la gente tiene miedo; porque sabe que los presos andan sueltos. Los largan como si no pasara nada. Nosotros defendemos a los ciudadanos, no como el kirchnerismo que defiende a los delincuentes", sumó, al tiempo que también aprovechó el espacio para darle al candidato de La Libertad Avanza: "Y Milei quiere liberar las armas. ¿Saben en dónde caen las armas liberadas? En las manos de los delincuentes y de los narcotraficantes. A mí no me tiembla el pulso: voy a entrar a Rosario y a todos los territorios que están tomados por el narcotráfico".

El cruce por los inhibidores en las cárceles y la liberación de presos

Massa no tardó en solicitar su derecho a réplica. "Creo que es muy importante que, quienes venimos acá, le contemos la verdad a la gente y los datos desmienten las mentiras. En el año 2019, en la Argentina se liberaron 16 mil presos; en el año 2020 se liberaron nueve mil. Con lo cual, quien debe explicar la liberación de presos es quien era la ministra de Seguridad en ese entonces. Pero hay algo mucho más grave, ¿quién eliminó en el año 2017 los inhibidores en las cárceles de Santa Fe? Invito a que los argentinos lo chequeen en Google. Los eliminó la señora Patricia Bullrich".

Dato al lector: los inhibidores de señal de teléfonos celulares fueron eliminados el 29 de ahosto del 2019, cuando Bullrich era ministra de Seguridad. Fue por una disposición del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), quien dio lugar a un reclamo de la empresa Claro por las quejas presentadas por los usuarios de las zonas cercanas a las prisiones.

Bullrich no explicó la eliminación de los inhibidores, ni retrucó la acusación del candidato de Unión por la Patria en torno a las liberaciones de presos durante su gestión. Pasó página, tal y como lo hizo cada vez que alguno de los candidatos la enfrentaba a las decisiones que se tomaron durante su paso por el ministerio de Seguridad.

Sin embargo, desde el sitio Chequeado se tomaron el trabajo de desglosar los números expuestos por el actual ministro de Economía y su afirmación fue caratulada como "engañosa?".

Efectivamente, el número total de egresos del Sistema Penitenciario Federal (SPF) fue más alto en 2019 -cuando gobernaba Mauricio Macri (Cambiemos) y la candidata presidencial Patricia Bullrich era ministra de Seguridad- que en 2020, bajo la administración de Alberto Fernández (Frente de Todos).

Sin embargo, en 2019 la mayor proporción de egresos correspondió a personas que cumplieron su pena y, en cambio, en 2020 creció en más de un 85% el número de beneficios de arresto domiciliario a partir de las recomendaciones internacionales y locales de reducir la población penitenciaria en el contexto de la pandemia.

Además, según los datos, la tendencia coincide con lo señalado por Massa, pero no los números. En 2019, el SPF tuvo casi 12 mil egresos y en 2020 presentó 8.500 egresos.

Javier Milei, los indicadores sociales y la falsa comparación con el 2001

En una de sus exposiciones, el candidato libertario se refirió a la profunda crisis económica que atraviesa el país y comparó los indicadores sociales con los del 2001. "El país está al borde de la peor crisis de su historia. El desequilibrio monetario y fiscal es peor que el que teníamos previo a la crisis del Rodrigazo. Hoy la inflación viaja al 120%. Estamos al borde de una hiperinflación, con el agravante de que los indicadores sociales son peores que en 2001".

De acuerdo al sitio Chequeado, la afirmación de Milei es una mentira. "Si bien los números de la pobrezay la indigencia se ubican entre los más altos de los últimos años, la situación en 2001 era aún peor: la pobreza era del 45,6% y la indigencia del 14,6%; mientras que un año después, en octubre de 2002, la pobreza llegó al 65,5% y la indigencia al 26,1%", aclaran.

"La tasa de desocupación también evolucionó en el mismo modo que la pobreza y la indigencia: tras una cifra récord registrada en 2002 (19,7%), en la actualidad se encuentra en los niveles más bajos de toda la serie (6,2%). En cuanto a la desigualdad de ingresos, en el primer semestre de 2023 (último dato distonible), el coeficiente de Gini era de 0,432; mientras que tanto en 2001, como en 2002, este indicador superaba los datos actuales (0,552 y 0,533)", precisan.

Patricia Bullrich y el cruce a Massa con un dato falso: "El salario cayó un 30 por ciento"

En uno de los cruces que mantuvo con el ministro de Economía, Patricia Bullrich se refirió al salario de los argentinos y denunció: "¿Sabés cómo aumentaste el gasto? Haciendo pomada a las empresas, a las PyMEs, a los que trabajan, al salario de la gente, que cayó un 30%".

El equipo de Chequeado tomó los números de los dos índices con los que se calculan los salarios en la Argentina: el índice publicado por el INDEC y el Ripte. "Ninguno de los dos registros arroja resultados que validen los dichos de Bullrich", explican desde el sitio de datos, al tiempo que detallan: "El índice de salarios del INDEC refleja que desde diciembre del 2019 hasta julio de 2023 (último dato disponible), los salarios (del sector público, privado registrado y no registrado) registraron una baja de poco menos del 1%, lejos del 30% mencionado por Bullrich".

"Por su parte, el RIPTE, que mide la evolución de los salarios del sector privado formal, muestra una evolución similar. Entre diciembre de 2019 y agosto de 2023, el salario real cayó casi un 3%. Si sólo se analiza el último año, con Massa como protagonista al frente del Ministerio de Economía, la caída fue del 1,37%".

Milei volvió a negar el cambio climático con otra falsa afirmación durante el debate

Hay que reconocer que la negación en torno al impacto de la mano del hombre en el cambio climático es uno de los ejes en los que Milei jamás dio el brazo a torcer, pese a la cantidad de estudios científicos que contradicen su posición. Anoche, durante el segundo debate, el candidato libertario aclaró que "no niega el cambio climático", aunque sí desligó a las grandes empresas de cualquier responsabilidad.

"No niego el cambio climático. Lo que digo es que existe en la historia de la Tierra un ciclo de temperaturas. Es decir, hay un comportamiento cíclico y este es el quinto punto del ciclo. La diferencia con los cuatro anteriores es que antes no estaba el ser humano y ahora sí está el ser humano. Por lo tanto, todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan es recaudar fondos para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta", disparó desde su atril.