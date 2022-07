Los piqueteros marcharán a Tribunales por la "persecución judicial, mediática y política"

Tras las movilizaciones en todo el país, los representantes de la Unidad Piquetera y los trabajadores de la Economía Popular mantuvieron una asamblea para determinar las nuevas medidas a seguir durante el resto de la semana.

Por la tarde, Eduardo Belliboni, representante del Polo Obrero, confirmó que durante el jueves habrá una nueva marcha. Esta vez, la manifestación tendrá como destino final los Tribunales y exigirán que se termine la persecución a la protesta social.

“Esta unidad se gestó a partir de la conferencia de prensa en donde denunciamos la persecución judicial, mediática y política contra las organizaciones populares, y en particular contra la Corriente Clasista y Combativa (CCC). A partir de ahí decidimos aunar esfuerzos para hacerle frente a esta persecución que apunta a destruir a las organizaciones sociales que se han armado en años de lucha en defensa de los trabajadores y de los que menos tienen”, dijo el representante de la CCC.

Y continuó: “Hubo un recrudecimiento de las difamaciones contra la CCC y decidimos movilizarnos a Tribunales a las 11 de la mañana para repudiar y denunciar esta persecución judicial y mediática. También vamos a evaluar la posibilidad de que la semana que viene podamos manifestarnos contra la represión sino que se puedan mejorar los ingresos de los sectores populares”.

Además, Belliboni dijo: “Vamos a movilizar fuertemente el 27 a Plaza de Mayo, contra el ajuste y por todos los reclamos. Un ajuste que golpea por igual a los barrios y a los trabajadores. A esta acción hemos invitado a la UTEP que coincidiendo en muchos puntos quedó en debatir la posibilidad de confluir".

Y completó: "Vamos también contra la criminalización de la protesta social, por eso participaremos mañana, a las 10:00 en el Obelisco, de la movilización convocada por la CCC contra la persecución. Para que esta crisis no termine de demolir los ingresos populares, es necesario un paro nacional y un plan de lucha, medidas que seguimos reclamando a la CGT. La movilización del 17 de la CGT no tiene reclamos y es tarde, necesitamos salir ahora a defender los salarios y todos los reclamos populares”.

Esta marcha se suma a lo sucedido en la jornada del miércoles cuando se registraron decenas de manifestaciones en todo el país. En buenos Aires, desde la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) junto con otras organizaciones sociales se manifestaron en reclamo del Salario Básico Universal, un aumento para empleados públicos y privados y también el pedido de un aguinaldo para beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

La marcha comenzó en las inmediaciones del Puente Pueyrredón, decisión que se tomó la semana pasada luego de más de 500 asambleas populares en los barrios del Conurbano Bonaerense. Además del piquete en el puente que une Avellaneda con el sur de la Ciudad de Buenos Aires, hubo cortes en el Cruce de Varela, es decir en Florencio Varela y Berazategui; en Puente La Noria, en Lomas de Zamora, en el Puente Saavedra y en otros 50 puntos del país, registrados en las provincias de Tucumán, Santa Fe, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Formosa, Entre Ríos, Misiones, Neuquén y San Juan.

En el acto que se realizó en el Puente Pueyrredón, el dirigente social y representante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, lanzó una amenaza al gobierno del presidente Alberto Fernández. “Estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en las calles”, advirtió Grabois desde el escenario. Del acto también participaron, entre otros, Nacho Levy, de La Garganta Poderosa, Hugo Cachorro Godoy, de la CTA Autónoma y Olivia Ruiz, también de la CTA Autónoma.



En el resto de su discurso, Grabois analizó la realidad económica y social del país y dijo: “¿Están en un cumple? Es obvio que esto no da para más”. Y apuntó al presidente: “¡¿Para qué te pusimos ahi?! ¡Para que haya menos pobreza, no para que haya mas! ¡Es matemática, hermano!. ¡Si no te gusta el salario universal, inventa otra cosa!”.

Y continuó sobre las exigencias que le hace al Gobierno Nacional, del que se mostró cercano hasta la semana pasada: “¡Trae una propuesta mejor! No salgas a decir que hay que calmar a los mercados. Vení y calmanos a nosotros porque vamos a ser 5 mil, 200 mil, no sé cuantos, pero hay algunos gauchos acá y algunas gauchas que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo este hambre en la Argentina”.

En ese punto, Grabois continuó: “Entonces Alberto, por lo menos que el salario no esté debajo de la línea de indigencia. Mira lo que llegamos a pedirte. Que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo, que todo el mundo tenga un ingreso por arriba de la canasta alimentaria”.

Y finalizó con su mirada política y económica: “Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes. Es una cosa tan elemental que yo no entiendo por qué no se dan cuenta que no es política, la puta madre!”.