Los productores harán un tractorazo: el Gobierno dice que es una marcha política sin consignas

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, recordó hoy que el Gobierno "no tiene jurisdicción sobre la Ciudad de Buenos Aires" -excepto en lo que corresponde a la custodia de espacios federales- y sostuvo que dada la autorización brindada por la administración porteña al ingreso de tractores a su territorio, la Nación no tiene "nada que hacer” en lo relacionado a la marcha de tractores que productores agropecuarios convocaron para este sábado.

"Esta mañana nos comunicamos con el ministro (de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo) D'Alesandro, quien me comunicó que ellos autorizaron el ingreso de los tractores, por lo cual nosotros no tenemos nada que hacer entonces. No vamos a participar, sólo cuidando los espacios federales como corresponde. Lo otro lo hará la ciudad de Buenos Aires, con el permiso que otorgó, y la Policía de la Ciudad", dijo Fernández en rueda de prensa.

“Nosotros no tenemos jurisdicción sobre la ciudad de Buenos Aires, nos ocupamos solamente de los espacios federales”, dijo Fernández en el inicio de la rueda de prensa que ofreció en Casa Rosada. “Somos responsables de Casa de Gobierno y de la Catedral”, aclaró.

El ministro convocó a la conferencia de prensa que se realizó en el segundo piso de la Casa de Gobierno de forma inesperada un rato después de que se reuniera en la residencia de Olivos con el presidente Alberto Fernández. A tal punto, que varios integrantes del equipo de prensa de Presidencia caminaban con paso apurado por los pasillos de Balcarce 50 para que sus declaraciones pudieran difundirse por los canales oficiales.

El Poder Ejecutivo quiso bajarle el tono a las palabras desafiantes del ministro ante la protesta que es organizada para este sábado 23 de abril al mediodía por productores autoconvocados bajo el lema “Campo + Ciudad”. Es que ayer Fernández fue desafiante al sostener que no se iba a permitir el ingreso a la Ciudad.

“¿Van a entrar a Capital Federal con los tractores? Que ni lo sueñen”, afirmó el funcionario en una entrevista con C5N. Y opinó que “el campo está pasando su mejor momento, y que las “ganancias inesperadas alcanzan los 1000 millones de pesos" como consecuencia del conflicto internacional entre Rusia y Ucrania.

En la protesta se reclamará por la alta presión tributaria al sector agropecuario, la eliminación de las retenciones, la baja en el gasto público, la escasez de gasoil en plena cosecha de soja y maíz, entre otras medidas tomadas por el Gobierno.

“¿Si vamos a tomar alguna acción? Ninguna. Nos corremos nosotros, como hacemos siempre. No hay nada que tengamos que hacer nosotros. Si están autorizados, están autorizados”, aclaró.

En ese sentido, quien salió a responderle fue el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.”Recibimos una comunicación por parte de los organizadores de la movilización para avisarnos que iban a manifestarse. Se comprometieron a hacerlo mañana sábado para minimizar los inconvenientes de movilidad, a dejar carriles libres y a no afectar el Metrobus”, dijo.

“Los derechos no se autorizan y en la Ciudad las reglas son las mismas para todos: el derecho a reclamar y peticionar a las autoridades está en la Constitución Nacional”, remarcó en un comunicado que emitió vía Twitter.

“Nosotros no podemos prohibirlo, pero estamos trabajando para ordenarlo y garantizar que ese derecho no colisione con el derecho a circular de las 3 millones de personas que viven en CABA y otras 3 millones que ingresan diariamente”, concluyó.

Por su parte, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, dijo hoy que se trata de una marcha "absolutamente polìtica". "La verdad es que están marchando por las dudas contra un proyecto que no conocen o que imaginan que puede suceder. No están muy claras cuáles son las consignas. Si es contra la suba de retenciones; no existe, no hay suba de retenciones ni proyecto", cerrò.

Sobre la marcha

La cita será este sábado 23 de abril a las 15 en la Plaza de Mayo, donde convergerán chacareros de distintos puntos de la Argentina. Allí, reclamarán por la reducción del gasto público, especialmente el gasto político, "una erogación enorme e inútil cuyos únicos beneficiarios son los propios funcionarios", dijeron desde la agrupación Campo+Ciudad. También pedirán la disminución de la presión impositiva que recae sobre la producción agropecuaria a la que consideran abusiva y la eliminación de las retenciones a las exportaciones del sector .

La marcha cuenta con el apoyo de noventa agrupaciones vinculadas al agro y también de cámaras empresariales y asociaciones ciudadanas. Pero la Mesa de Enlace a nivel nacional tomó la decisión de no acompañarlos. No obstante, algunas filiales locales de las cuatro entidades gremiales se movilizarán a pesar de no contar con el acompañamiento de las instituciones madre.

En la ocasión, prevén repartir gratuitamente 10.000 ejemplares de la Constitución Nacional. "El ejercicio de la ciudadanía requiere el conocimiento pleno y la defensa comprometida de nuestra Carta Magna", señalaron desde Campo+Ciudad.