“Lousteau, Morales y Larreta tienen que entender que les gané”: la chicana de Bullrich a sus nuevos opositores

El ida y vuelta entre la UCR, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza que generó un revuelo en la política dejó más perdedores que ganadores, pero, sin embargo, Patricia Bullrich insiste en que ella es quien salió más beneficiada por la alianza con Milei, ya que en este momento “vale todo”.

En este sentido, Bullrich apuntó en diálogo con Radio Mitre contra Gerardo Morales, Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta, quienes se manifestaron neutrales ante la posibilidad de votar a Javier Milei o a Sergio Massa, pero fueron lapidarios con ella, con su compañero de fórmula, Luis Petri y con Mauricio Macri, a quien acusaron de “operar en las sombras”.

Al respecto, la ex ministra de Seguridad redobló la apuesta y sentenció: “Nosotros conformamos un equipo hace tiempo con Mauricio (Macri), estamos legitimados por la sociedad porque nosotros ganamos las PASO. Acá pueden hablar Lousteau, Morales, Larreta y todos los que quieran, pero nosotros les ganamos”. Además, insistió en que a ella “la dejaron de lado” y aún así fue la gran triunfadora: “Estaban todos los dirigentes de Juntos por el Cambio por un lado y nosotros les ganamos, hay que tener entendimiento sobre qué nos dio la sociedad a nosotros”, dijo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Mi relación con Mauricio es una muy buena relación, de debate, yo tuve la decisión de hacer esto y se lo plantee, le sugerí una discusión estratégica, no una discusión táctica de si votamos o no votamos, nosotros queremos que la Argentina tenga de nuevo, como tuvo en el 2003, como tuvo en tanto tiempo, un partido hegemónico, único, que se constituye en el que una aspiradora que se come a todos los demás partidos, como ya pasó tantas veces en la historia de Argentina, ahora el peronismo, el kirchnerismo, como le quiero decir, o querer tener fuerzas pares”, explicó Bullrich.

Además, recordó que ella está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para que el kirchnerismo no gane una elección nuevamente, y aseguró que es “sumamente malo” posicionarse desde la neutralidad en este momento. “No quiero ese país, si no quiero dejarme de nuevo la posibilidad de que hagan lo mismo, que metan miedo por el boleto, que le mientan a la gente, que destruyan tres puntos del PBI en un día, dejando una inflación terrible en el país y que sigan destruyendo lo mismo por ganar un voto. Entonces, como no quiero eso, creo que dejarles la neutralidad es jugar a favor de ellos. Es mi hipótesis. No acuso a nadie”, aseveró.

Con respecto a la conferencia de prensa que dio Horacio Rodríguez Larreta casi al final de la tarde, luego del revuelo iniciado por ella misma al mediodía, aseguró que su posición neutral hace “a los aparatos del gobierno” y beneficia de esta, de esta misma forma, a Unión por la Patria. “ La neutralización no apuntala al único cambio posible. La neutralidad juega a favor de Massa, y juega a favor del kirchnerismo, pero no el mismo kirchnerismo masivo”, disparó Bullrich.

Por último, la presidenta del Pro explicó que se encuentra trabajando para reorganizar el espacio, aunque admitió que todavía no se ha tocado el tema de la gobernabilidad de los nuevos dirigentes que fueron electos este año en varias provincias. “Por ahora es de forma unilateral entre nosotros”, admitió.